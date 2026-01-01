Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, пятницам и субботам
Готовы к приключению в сердце Кавказа?
Мы встретим вас как самых дорогих гостей — с искренней улыбкой и открытым сердцем. Вас ждёт уютный гостевой дом, где по утрам будет ждать ароматный домашний завтрак, а вечерами — душевный ужин в кругу членов местной семьи.
Вы прогуляетесь по Владикавказу, полюбуетесь его улицами и атмосферой, а потом отправитесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по горным ущельям и перевалам. Вы откроете для себя загадочную тропу чудес, найдёте легендарную лавочку счастья, расслабитесь в тёплых термальных источниках и покачаетесь на высокогорных качелях — с видом, от которого захватывает дух!
Группа будет небольшая — от 2 до 6 человек, чтобы всем было комфортно и уютно. В разные дни с вами могут быть разные гиды, но все они знают Осетию как свои пять пальцев и с радостью покажут вам самые красивые места. Маршрут может немного меняться — мы всегда смотрим на погоду и заботимся о вашей безопасности. А если хотите поехать в другие дни — просто напишите нам, и мы подберём удобное время!
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ. Мы будем вас ждать в аэропорту или на ж/д вокзале — постарайтесь подобрать рейсы и поезда с прибытием до 13:00. Данные о ваших рейсах и поездах просьба заранее сообщить туроператору.
Сразу после встречи поедем заселяться в уютный гостевой дом Фазенда. Он находится в тихом месте, всего в 10 минутах от центра города. Рядом — парк Нартон и мемориал Славы, так что есть куда прогуляться.
Потом отправимся на обед в осетинскую пивоварню — вас будут ждать вкусные фыдджин (традиционный осетинский пирог с мясной начинкой) и цахтон (осетинский соус на основе сметаны) и, конечно, местное пиво на дегустацию. Исторически осетинское пиво имело сакральное значение: без него не обходилось ни одно важное торжество — свадьба, религиозный праздник или застолье.
Дальше — увлекательная пешая обзорная экскурсия по Владикавказу! Прогуляемся по центру: заглянем в Пушкинский сквер, на площади Свободы и Штыба, увидим Осетинскую и Армянскую церкви, Суннитскую мечеть, посетим мемориальный комплекс.
А вечером нас ждёт тёплый приём в Фазенде: познакомимся с местной семьей за вкусным ужином. Вас порадуют шашлыкассорти, свежие овощи, кавказские сыры, соусы, вино и арака. Будет подомашнему уютно и вкусно!
От Гизельдонского ущелья до Суаргомского перевала
Вкусно завтракаем в гостевом доме и выселяемся из номеров.
Сегодня мы отправимся в большое путешествие — от Гизельдонского ущелья до Суаргомского перевала.
Сначала мы увидим мощную Гизельдонскую Гэс, а потом будем взбираться на скалистый перевал Кахтисар! По пути гид расскажет, почему этот маршрут когдато называли дорогой жизни. А ещё обратите внимание на необычные граффити на скалах — их создали художники из разных стран, и получилось очень впечатляюще.
Дальше наш путь лежит в Даргавс — тот самый город мёртвых, крупнейший некрополь Северного Кавказа под охраной Юнеско. Место очень атмосферное, и оно точно оставит след в памяти.
Обед пройдёт в красивом месте в горах.
После обеда отправимся в Кармадонское ущелье. Там увидим следы схода ледника Колка и посетим памятное место, связанное с Сергеем Бодровыммладшим — у тоннеля установлена мемориальная табличка с его изображением.
Следующая точка — Суаргомский перевал, высота которого 1910 метров. На вершине нас ждёт смотровая площадка и качели — самое время сделать фото и поймать момент счастья!
Обратно поедем по части Военногрузинской дороги — той самой, что соединяет Тбилиси и Владикавказ и проходит через Главный кавказский хребет. Полюбуемся видами и подышим горным воздухом.
А в конце дня — дорога в аэропорт или на ж/д вокзал (приобретайте рейсы и поезда с отправлением после 18:00). Обещаем обязательно вернуться в Северную Осетию — ведь здесь столько ещё всего интересного!
Куртатинское и Алагирское ущелья
Начнем день с сытного завтрака в гостевом доме — заряжаемся силами перед увлекательным путешествием.
Сегодня нас ждёт поездка на внедорожнике по потрясающим Куртатинскому и Алагирскому ущельям! Первым делом отправимся в Куртатинское ущелье, где течёт горная река Фиагдон. Здесь на каждом шагу — следы истории Северной Осетии.
Прогуляемся по тропе чудес каньона Кадаргаван и послушаем старинные легенды этого места. Увидим древнюю скальную крепость Дзивгис (ей уже больше 600 лет!) и руины средневекового селения Цмыти.
На обед остановимся в живописном горном уголке — чтобы насладиться едой и видами.
А после поедем в Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России (1500 метров над уровнем моря!).
Если погода позволит, поднимемся к знаменитой лавочке Счастья на Архонском перевале — она ждёт нас на высоте более 2500 метров! С панорамной площадки откроется вид на Транскавказскую автомагистраль. По пути мы проедем старинные селения Цамад и Дагом, увидим Урсдонскую Скальную крепость.
Финальным штрихом станет величественный памятник Уастырджи — конная статуя в Алагирском ущелье, будто застывшая над дорогой.
А чтобы расслабиться после насыщенного дня, отправимся к термальным источникам Бирагзанг. Не забудьте купальные принадлежности, шлепанцы и полотенце!
После чего вернёмся в гостевой дом к уютному домашнему ужину.
P.S. Безопасность — наш приоритет: если погода решит нас испытать, маршрут может немного измениться — но впечатлений всё равно будет море!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда (возможен формат ланч-боксов), 2 ужина
- Транспортное сопровождение на маршруте - внедорожники
- Услуги гида-водителя
- Проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами - стоимость тура указана при двухместном размещении
- Пользование инфраструктурой гостевого дома (wi-fi, смарт Tv, караоке, кальян, мангал, Ps4)
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Владикавказа
- Одноместное размещение (доплата - от 4000 руб., подселения нет!)
- Входные билеты по маршруту - ок. 2000 руб. /чел