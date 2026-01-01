В гостях у осетин: джипинг + гостевой дом

Знакомство с Владикавказом, осетинская еда и джипинг в горах
5
3 отзыва
В гостях у осетин: джипинг + гостевой домФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
В гостях у осетин: джипинг + гостевой домФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
В гостях у осетин: джипинг + гостевой домФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Групповые заезды: по вторникам, пятницам и субботам

Готовы к приключению в сердце Кавказа?

Мы встретим вас как самых дорогих гостей — с искренней улыбкой и открытым сердцем. Вас ждёт уютный гостевой дом, где по утрам будет ждать ароматный домашний завтрак, а вечерами — душевный ужин в кругу членов местной семьи.

Вы прогуляетесь по Владикавказу, полюбуетесь его улицами и атмосферой, а потом отправитесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по горным ущельям и перевалам. Вы откроете для себя загадочную тропу чудес, найдёте легендарную лавочку счастья, расслабитесь в тёплых термальных источниках и покачаетесь на высокогорных качелях — с видом, от которого захватывает дух!

Группа будет небольшая — от 2 до 6 человек, чтобы всем было комфортно и уютно. В разные дни с вами могут быть разные гиды, но все они знают Осетию как свои пять пальцев и с радостью покажут вам самые красивые места. Маршрут может немного меняться — мы всегда смотрим на погоду и заботимся о вашей безопасности. А если хотите поехать в другие дни — просто напишите нам, и мы подберём удобное время!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ. Мы будем вас ждать в аэропорту или на ж/д вокзале — постарайтесь подобрать рейсы и поезда с прибытием до 13:00. Данные о ваших рейсах и поездах просьба заранее сообщить туроператору.

Сразу после встречи поедем заселяться в уютный гостевой дом Фазенда. Он находится в тихом месте, всего в 10 минутах от центра города. Рядом — парк Нартон и мемориал Славы, так что есть куда прогуляться.

Потом отправимся на обед в осетинскую пивоварню — вас будут ждать вкусные фыдджин (традиционный осетинский пирог с мясной начинкой) и цахтон (осетинский соус на основе сметаны) и, конечно, местное пиво на дегустацию. Исторически осетинское пиво имело сакральное значение: без него не обходилось ни одно важное торжество — свадьба, религиозный праздник или застолье.

Дальше — увлекательная пешая обзорная экскурсия по Владикавказу! Прогуляемся по центру: заглянем в Пушкинский сквер, на площади Свободы и Штыба, увидим Осетинскую и Армянскую церкви, Суннитскую мечеть, посетим мемориальный комплекс.

А вечером нас ждёт тёплый приём в Фазенде: познакомимся с местной семьей за вкусным ужином. Вас порадуют шашлыкассорти, свежие овощи, кавказские сыры, соусы, вино и арака. Будет подомашнему уютно и вкусно!

2 день

От Гизельдонского ущелья до Суаргомского перевала

Вкусно завтракаем в гостевом доме и выселяемся из номеров.

Сегодня мы отправимся в большое путешествие — от Гизельдонского ущелья до Суаргомского перевала.

Сначала мы увидим мощную Гизельдонскую Гэс, а потом будем взбираться на скалистый перевал Кахтисар! По пути гид расскажет, почему этот маршрут когдато называли дорогой жизни. А ещё обратите внимание на необычные граффити на скалах — их создали художники из разных стран, и получилось очень впечатляюще.

Дальше наш путь лежит в Даргавс — тот самый город мёртвых, крупнейший некрополь Северного Кавказа под охраной Юнеско. Место очень атмосферное, и оно точно оставит след в памяти.

Обед пройдёт в красивом месте в горах.

После обеда отправимся в Кармадонское ущелье. Там увидим следы схода ледника Колка и посетим памятное место, связанное с Сергеем Бодровыммладшим — у тоннеля установлена мемориальная табличка с его изображением.

Следующая точка — Суаргомский перевал, высота которого 1910 метров. На вершине нас ждёт смотровая площадка и качели — самое время сделать фото и поймать момент счастья!

Обратно поедем по части Военногрузинской дороги — той самой, что соединяет Тбилиси и Владикавказ и проходит через Главный кавказский хребет. Полюбуемся видами и подышим горным воздухом.

А в конце дня — дорога в аэропорт или на ж/д вокзал (приобретайте рейсы и поезда с отправлением после 18:00). Обещаем обязательно вернуться в Северную Осетию — ведь здесь столько ещё всего интересного!

3 день

Куртатинское и Алагирское ущелья

Начнем день с сытного завтрака в гостевом доме — заряжаемся силами перед увлекательным путешествием.

Сегодня нас ждёт поездка на внедорожнике по потрясающим Куртатинскому и Алагирскому ущельям! Первым делом отправимся в Куртатинское ущелье, где течёт горная река Фиагдон. Здесь на каждом шагу — следы истории Северной Осетии.

Прогуляемся по тропе чудес каньона Кадаргаван и послушаем старинные легенды этого места. Увидим древнюю скальную крепость Дзивгис (ей уже больше 600 лет!) и руины средневекового селения Цмыти.

На обед остановимся в живописном горном уголке — чтобы насладиться едой и видами.

А после поедем в Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России (1500 метров над уровнем моря!).

Если погода позволит, поднимемся к знаменитой лавочке Счастья на Архонском перевале — она ждёт нас на высоте более 2500 метров! С панорамной площадки откроется вид на Транскавказскую автомагистраль. По пути мы проедем старинные селения Цамад и Дагом, увидим Урсдонскую Скальную крепость.

Финальным штрихом станет величественный памятник Уастырджи — конная статуя в Алагирском ущелье, будто застывшая над дорогой.

А чтобы расслабиться после насыщенного дня, отправимся к термальным источникам Бирагзанг. Не забудьте купальные принадлежности, шлепанцы и полотенце!

После чего вернёмся в гостевой дом к уютному домашнему ужину.

P.S. Безопасность — наш приоритет: если погода решит нас испытать, маршрут может немного измениться — но впечатлений всё равно будет море!

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда (возможен формат ланч-боксов), 2 ужина
  • Транспортное сопровождение на маршруте - внедорожники
  • Услуги гида-водителя
  • Проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами - стоимость тура указана при двухместном размещении
  • Пользование инфраструктурой гостевого дома (wi-fi, смарт Tv, караоке, кальян, мангал, Ps4)
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Владикавказа
  • Одноместное размещение (доплата - от 4000 руб., подселения нет!)
  • Входные билеты по маршруту - ок. 2000 руб. /чел
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
читать дальшеуменьшить

наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

Похожие туры на «В гостях у осетин: джипинг + гостевой дом»

Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
На машине
3 дня
17 отзывов
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
1 мая в 14:30
4 мая в 14:30
29 000 ₽ за человека
В гостях у осетин: вкусный горный отдых с проживанием в доме
На машине
3 дня
1 отзыв
В гостях у осетин: вкусный горный отдых с проживанием в доме
Изучить древности с местными, понежиться в термальных источниках и пообедать на пивоварне
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал, до 13:00
5 мая в 08:00
8 мая в 08:00
44 900 ₽ за человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
На автобусе
6 дней
4 отзыва
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Г. Владикавказ / Назрань
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
63 000 ₽ за человека
Зимняя Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
5 дней
2 отзыва
Зимняя Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
52 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
