Описание тура

Групповые заезды: по вторникам, пятницам и субботам

Готовы к приключению в сердце Кавказа?

Мы встретим вас как самых дорогих гостей — с искренней улыбкой и открытым сердцем. Вас ждёт уютный гостевой дом, где по утрам будет ждать ароматный домашний завтрак, а вечерами — душевный ужин в кругу членов местной семьи.

Вы прогуляетесь по Владикавказу, полюбуетесь его улицами и атмосферой, а потом отправитесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по горным ущельям и перевалам. Вы откроете для себя загадочную тропу чудес, найдёте легендарную лавочку счастья, расслабитесь в тёплых термальных источниках и покачаетесь на высокогорных качелях — с видом, от которого захватывает дух!

Группа будет небольшая — от 2 до 6 человек, чтобы всем было комфортно и уютно. В разные дни с вами могут быть разные гиды, но все они знают Осетию как свои пять пальцев и с радостью покажут вам самые красивые места. Маршрут может немного меняться — мы всегда смотрим на погоду и заботимся о вашей безопасности. А если хотите поехать в другие дни — просто напишите нам, и мы подберём удобное время!