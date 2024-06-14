Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья

Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Приглашаем вас провести выходные в гостеприимной и колоритной Северной Осетии.

В этом насыщенном путешествии мы собрали самые живописные природные уголки республики: горы, ущелья, водопады.

Вы также осмотрите современные арт-объекты, значимые памятники и
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такие многовековые архитектурные шедевры как Город мёртвых, Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь. На протяжении поездки мы познакомим вас с фактами из истории региона, местными обычаями и легендами.

А добавят впечатлений национальное застолье с традиционными блюдами кавказской кухни и мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов.

Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. Двухместное или трёхместное размещение в отелях 3* во Владикавказе, одноместное — за доплату. Варианты гостиниц: «Владикавказ», «Планета Люкс», «Камелия-В», «Кадгарон».

Питание. В стоимость тура входят завтраки, обеды или пикники в горах, приветственный национальный ужин с кулинарным мастер-классом.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Владикавказу, национальное застолье с мастер-классом

Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала в любое время (рекомендуем выбрать самолёт, прилетающий не позднее 14:30, или поезд, прибывающий не позднее 15:00). Доставим вас в отель, после размещения будет немного времени отдохнуть.

Затем пойдём гулять по старинным улочкам Владикавказа. Познакомимся с сердцем города: устроим променад по проспекту Мира, осмотрим старинную церковь, резную мечеть и лютеранскую кирху, полюбуемся уникальными балкончиками. Сможем прокатиться на трамвае, одном из первых запущенных в стране.

По завершении экскурсии отправимся на приветственное национальное застолье, на котором подадут вкуснейшие блюда и напитки кавказской кухни: горячие осетинские пироги, сыр, мясо, местное пиво и араку. Во время ужина вы также поучаствуете в кулинарном мастер-классе. Позже доставим вас в гостиницу, где вы сможете подготовиться к следующему насыщенному дню.

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2 день

Алагирское и Цейское ущелья, термальный источник

После завтрака поедем в горы, к Алагирскому и Цейскому ущельям. Первым на нашем пути встретится конный памятник Уастырджи, словно вырывающийся из скалы прямо над дорогой. Этот святой является одним из самых почитаемых в Осетии и защищает путников, воинов и честных людей.

Проедем по живописному Алагирскому ущелью, увидим место, где река Цейдон впадает в Ардон. По дороге к Цейскому ущелью осмотрим арт-объект «Рог изобилия» и памятник богу Афсати, покровительствующему всему животному миру.

Чтобы лучше рассмотреть горные вершины и хвойные леса Цея, поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику (за доплату). Сделаем яркие фотографии, выпьем чаю или глинтвейна, насладимся захватывающими дух пейзажами. Вы узнаете о древнейших святилищах и храмах Осетии и услышите легенду о трёх слезах Бога.

После обеда побываем у водохранилища Зарамагской ГЭС. Этот бирюзовый водоём окружён пиками гор и очень живописен.

Расслабиться после насыщенного дня поможет купание в горячем термальном источнике «Биразанг», вода в котором обладает целебными свойствами (за доплату). После целого дня в окружении головокружительных горных ландшафтов вернёмся в отель и отдохнём.

Алагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источник
3 день

Куртатинское ущелье, Дзивгисская крепость, Аланский монастырь, Мидаграбинские водопады, Даргавс, Кармадон

Сегодняшний день тоже посвятим горам. Начнём путешествие с Куртатинского ущелья. Первой локацией станет Кадаргаванский каньон — узкая теснина, вдоль которой протекает река Фиагдон.

Далее осмотрим Дзивгисскую наскальную крепость, башенные комплексы, арт-объект — осетинскую букву Æ. Будем подниматься на смотровые площадки, посетим самый высокогорный в России Аланский монастырь и взлетим над пропастью на качелях. В период с июня по сентябрь обязательно заглянем в долину Мидаграбинских водопадов, питающихся от тающих ледников.

Пообедав, поедем в мистическое место — Город мёртвых Даргавс (за доплату). Вы сможете осмотреть средневековые башни-склепы и узнать, почему жители выбрали такой способ захоронения.

Затем побываем в Кармадонском ущелье, печально известном сходом ледника в 2002 году. Вы сможете оценить масштаб катастрофы и увидите тоннель, в котором велись поиски съёмочной группы Сергея Бодрова.

После этого вернёмся во Владикавказ и доставим вас к аэропорту или ж. -д. вокзалу. Рекомендуем выбрать самолёт, вылетающий не ранее 18:00, или поезд, отбывающий не ранее 17:30.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала Владикавказа
  • Трансферы по маршруту на джипе или минивэне, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки, обеды или пикники в горах, национальный ужин с кулинарным мастер-классом
  • Фото и видео на память
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты: купание в горячих источниках - 300 ₽, посещение Города мёртвых - 100 ₽, подъём по канатной дороге - 600 ₽
  • Доплата за одноместное размещение - 5500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхДаргавсПопулярные местаЦейское ущельеВсе туры3-дневные турыКармадонское ущельеАланский монастырьСвятые местаМидаграбинские водопадыПрирода и пейзажиСказский ледникПерезагрузкаНа ноябрьские праздники

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