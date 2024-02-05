Вкусная Осетия. Гастрономический тур

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
В рамках тура «Вкусная Осетия» вы сможете исследовать культуру Республики сразу с двух этих аспектов: во время путешествия вы посетите ключевые локации региона, а также продегустируете самые важные блюда осетинской кухни — и даже примете участие в их изготовлении! Во время путешествия вы исследуете столицу Республики, посетите Дигорское ущелье и насладитесь красотой горных просторов Осетии. Приятным воспоминанием о поездке станет сувенир из керамики, который вы изготовите самостоятельно.
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
1
мая
3
июн
25
июн
15
июл
12
авг
23
сен
4
ноя
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даты

Что вас ожидает:

Национальный колорит
Национальный колорит
Узнаем секреты, традиции и обычаи национального застолья
Архитектурное наследие
Архитектурное наследие
Посетим самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек
Увлекательные мастер-классы
Увлекательные мастер-классы
Научимся готовить домашние осетинские пироги и создавать глиняную посуду

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Северной Осетией. Дегустация осетинского пива и мастер-класс по глине

Прибытие в аэропорт г. Владикавказа (рекомендуем воспользоваться рейсами с прилётом в 12:50, 13:05) или на ж/д вокзал.

13:30 — групповой трансфер в город.

Приветственный обед в кафе с дегустацией нескольких видов осетинского пива, а также местных национальных блюд.

В традиционном застолье осетин пиво занимает особое место — без него не обходится ни одно торжество.

Особенно востребован сорт алутон, готовящийся по древним рецептам на чистой талой воде.

Осетинское пиво делают из равного количества пшеницы и ячменя, добавляя в него дрожжи, обжаренную кукурузную муку и сахар.

Бродить оно должно долго — так традиционный напиток получает необходимую выдержку.

Примечательно, что пиво варят и сразу выпивают — длительное хранение не предусмотрено.

После обеда — заселение в отель ***.

Отдых.

Вечерняя экскурсия по столице Северной Осетии-Алании.

Как и в других Кавказских столицах, во Владикавказе есть старая часть города, насчитывающая более 70 исторических и архитектурных памятников конца XIX — начала XX вв.

Вы исследуете исторический центр города, набережную реки Терек, парк.

После экскурсии вы поучаствуете в мастер-классе по созданию глиняной посуды.

Вас ждет погружение в историю керамики на территории Осетии.

Под руководством мастера вы сможете попробовать себя в изготовлении небольших кувшинчиков и кружек (по желанию, заготовки можно забрать с собой — обжиг не предусмотрен).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Ужин — самостоятельно.

Встреча с Северной Осетией. Дегустация осетинского пива и мастер-класс по глинеВстреча с Северной Осетией. Дегустация осетинского пива и мастер-класс по глинеВстреча с Северной Осетией. Дегустация осетинского пива и мастер-класс по глинеВстреча с Северной Осетией. Дегустация осетинского пива и мастер-класс по глине
2 день

Дигорское ущелье. Обед в семье

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию.

Путешествие по средневековым осетинским селениям Ханаз и Задалеск.

Селение Ханаз — замок рода Цаллаевых, который также называют «Фрегат».

Второй такой архитектурной постройки не найти на всем Северном Кавказе.

Этот уникальный образец средневекового горного зодчества датируется XIV-XVI вв.

Слушая рассказы гида о древней истории этой земли, вы заедете в средневековое поселение Задалеск, где посетите музей матери–спасительницы аланских детей — Задалески Нана.

Обед в горской семье.

На встрече вы сможете расширить представление об осетинской кухне — хозяйка расскажет о традициях и обычаях национального застолья.

Вы обязательно попробуете домашний осетинский сыр уæлибах, который изготавливается по особой, старинной рецептуре.

Готовый продукт добавляется во многие блюда, но чаще всего в национальные пироги.

Также вас ждет мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов.

В тесто для пирогов осетинские хозяйки не добавляют маргарин и яйца, и это одна из особенностей национальной кухни.

Вы также посетите главное действующее святилище этих мест — дзуар Дигори Изад (Ангел Дигории).

Это святилище с древности почитается дигорцами, и по сей день в нём проводят обряды и культовые трапезы.

Дигори Изад представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез; потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных.

Праздничный ужин в национальном кафе города с мастер-классом по национальным танцам, которые славятся своей красотой и грациозностью, и берут свой исток во временах нартов.

Самостоятельное возвращение в отель.

Дигорское ущелье. Обед в семьеДигорское ущелье. Обед в семьеДигорское ущелье. Обед в семьеДигорское ущелье. Обед в семье
3 день

Горные пейзажи Осетии. Выезд

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля.

Утром — свободное время на посещение местного центрального рынка, поражающего изобилием экологически чистых продуктов.

Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным даже самого требовательного гурмана.

Выезд на экскурсию в Кармадонское ущелье (второе название — Геналдонское).

По дну этого ущелья протекает река Геналдон, здесь же располагается довольно большой ледник Колка.

Вы увидите место трагедии 2002 года, случившейся по причине обрыва с данного ледника.

Переезд на некрополь Даргавс — самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек.

Они относятся приблизительно к XVI-XIIX векам.

Некрополь продолжает выполнять свою основную функцию: склепы хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших.

Остановка на обед с блюдами национальной кухни.

Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в России.

Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.

Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно и не заметить.

Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.

Трансфер на ж/д вокзал/аэропорт г. Владикавказа к вечерним рейсам, отбывающим после 19:00.

Горные пейзажи Осетии. ВыездГорные пейзажи Осетии. ВыездГорные пейзажи Осетии. ВыездГорные пейзажи Осетии. Выезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
Планета Люкс *** (номер «стандарт»), завтрак — шведский стол39 000
Доплата за одноместное размещение – 5 500

Скидка для детей с 9 до 14 лет при размещении на основных местах — 5%.

Варианты проживания

Гостиница «Планета Люкс»

2 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы «аэропорт Беслан/жд Владикавказ - гостиница - аэропорт / ж/д Владикавказ»
  • 2-х местное размещение в гостинице выбранной категории
  • Питание по программе (завтраки в отеле, 3 обеда, ужин, мастер-класс по приготовлению пирогов, дегустация пива)
  • Мастер-класс по танцам, по глиняной посуде
  • Услуги гида
  • Входные билеты в Даргавс
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не включенное в программу (ужин в день 1)
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Поднос багажа
  • Заказ дополнительных экскурсий
Место начала и завершения?
г. Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи.

Есть ли ограничения, в связи с нахождением в пограничной зоне?

Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 фев 2024
Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
А
14 янв 2024
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Е
7 ноя 2023
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыГастрономическиеНа автобусе

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