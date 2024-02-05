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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с Северной Осетией. Дегустация осетинского пива и мастер-класс по глине
Прибытие в аэропорт г. Владикавказа (рекомендуем воспользоваться рейсами с прилётом в 12:50, 13:05) или на ж/д вокзал.
13:30 — групповой трансфер в город.
Приветственный обед в кафе с дегустацией нескольких видов осетинского пива, а также местных национальных блюд.
В традиционном застолье осетин пиво занимает особое место — без него не обходится ни одно торжество.
Особенно востребован сорт алутон, готовящийся по древним рецептам на чистой талой воде.
Осетинское пиво делают из равного количества пшеницы и ячменя, добавляя в него дрожжи, обжаренную кукурузную муку и сахар.
Бродить оно должно долго — так традиционный напиток получает необходимую выдержку.
Примечательно, что пиво варят и сразу выпивают — длительное хранение не предусмотрено.
После обеда — заселение в отель ***.
Отдых.
Вечерняя экскурсия по столице Северной Осетии-Алании.
Как и в других Кавказских столицах, во Владикавказе есть старая часть города, насчитывающая более 70 исторических и архитектурных памятников конца XIX — начала XX вв.
Вы исследуете исторический центр города, набережную реки Терек, парк.
После экскурсии вы поучаствуете в мастер-классе по созданию глиняной посуды.
Вас ждет погружение в историю керамики на территории Осетии.
Под руководством мастера вы сможете попробовать себя в изготовлении небольших кувшинчиков и кружек (по желанию, заготовки можно забрать с собой — обжиг не предусмотрен).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Ужин — самостоятельно.
Дигорское ущелье. Обед в семье
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию.
Путешествие по средневековым осетинским селениям Ханаз и Задалеск.
Селение Ханаз — замок рода Цаллаевых, который также называют «Фрегат».
Второй такой архитектурной постройки не найти на всем Северном Кавказе.
Этот уникальный образец средневекового горного зодчества датируется XIV-XVI вв.
Слушая рассказы гида о древней истории этой земли, вы заедете в средневековое поселение Задалеск, где посетите музей матери–спасительницы аланских детей — Задалески Нана.
Обед в горской семье.
На встрече вы сможете расширить представление об осетинской кухне — хозяйка расскажет о традициях и обычаях национального застолья.
Вы обязательно попробуете домашний осетинский сыр уæлибах, который изготавливается по особой, старинной рецептуре.
Готовый продукт добавляется во многие блюда, но чаще всего в национальные пироги.
Также вас ждет мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов.
В тесто для пирогов осетинские хозяйки не добавляют маргарин и яйца, и это одна из особенностей национальной кухни.
Вы также посетите главное действующее святилище этих мест — дзуар Дигори Изад (Ангел Дигории).
Это святилище с древности почитается дигорцами, и по сей день в нём проводят обряды и культовые трапезы.
Дигори Изад представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез; потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных.
Праздничный ужин в национальном кафе города с мастер-классом по национальным танцам, которые славятся своей красотой и грациозностью, и берут свой исток во временах нартов.
Самостоятельное возвращение в отель.
Горные пейзажи Осетии. Выезд
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Утром — свободное время на посещение местного центрального рынка, поражающего изобилием экологически чистых продуктов.
Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным даже самого требовательного гурмана.
Выезд на экскурсию в Кармадонское ущелье (второе название — Геналдонское).
По дну этого ущелья протекает река Геналдон, здесь же располагается довольно большой ледник Колка.
Вы увидите место трагедии 2002 года, случившейся по причине обрыва с данного ледника.
Переезд на некрополь Даргавс — самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек.
Они относятся приблизительно к XVI-XIIX векам.
Некрополь продолжает выполнять свою основную функцию: склепы хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших.
Остановка на обед с блюдами национальной кухни.
Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в России.
Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.
Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно и не заметить.
Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.
Трансфер на ж/д вокзал/аэропорт г. Владикавказа к вечерним рейсам, отбывающим после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|Планета Люкс *** (номер «стандарт»), завтрак — шведский стол
|39 000
|Доплата за одноместное размещение – 5 500
Скидка для детей с 9 до 14 лет при размещении на основных местах — 5%.
Варианты проживания
Гостиница «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы «аэропорт Беслан/жд Владикавказ - гостиница - аэропорт / ж/д Владикавказ»
- 2-х местное размещение в гостинице выбранной категории
- Питание по программе (завтраки в отеле, 3 обеда, ужин, мастер-класс по приготовлению пирогов, дегустация пива)
- Мастер-класс по танцам, по глиняной посуде
- Услуги гида
- Входные билеты в Даргавс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
- Питание, не включенное в программу (ужин в день 1)
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Поднос багажа
- Заказ дополнительных экскурсий
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи.
Есть ли ограничения, в связи с нахождением в пограничной зоне?
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.