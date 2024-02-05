1 день

Встреча с Северной Осетией. Дегустация осетинского пива и мастер-класс по глине

Прибытие в аэропорт г. Владикавказа (рекомендуем воспользоваться рейсами с прилётом в 12:50, 13:05) или на ж/д вокзал.

13:30 — групповой трансфер в город.

Приветственный обед в кафе с дегустацией нескольких видов осетинского пива, а также местных национальных блюд.

В традиционном застолье осетин пиво занимает особое место — без него не обходится ни одно торжество.

Особенно востребован сорт алутон, готовящийся по древним рецептам на чистой талой воде.

Осетинское пиво делают из равного количества пшеницы и ячменя, добавляя в него дрожжи, обжаренную кукурузную муку и сахар.

Бродить оно должно долго — так традиционный напиток получает необходимую выдержку.

Примечательно, что пиво варят и сразу выпивают — длительное хранение не предусмотрено.

После обеда — заселение в отель ***.

Отдых.

Вечерняя экскурсия по столице Северной Осетии-Алании.

Как и в других Кавказских столицах, во Владикавказе есть старая часть города, насчитывающая более 70 исторических и архитектурных памятников конца XIX — начала XX вв.

Вы исследуете исторический центр города, набережную реки Терек, парк.

После экскурсии вы поучаствуете в мастер-классе по созданию глиняной посуды.

Вас ждет погружение в историю керамики на территории Осетии.

Под руководством мастера вы сможете попробовать себя в изготовлении небольших кувшинчиков и кружек (по желанию, заготовки можно забрать с собой — обжиг не предусмотрен).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Ужин — самостоятельно.