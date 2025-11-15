Гастрономическая прогулка-дегустация по городу Владимиру познакомит вас с особенностями местных напитков и кухни, и оставит яркие впечатления от посещения города. Отлично подойдет для холодного времени года, ее можно соединить с обзорной прогулкой. Или для тех, кто хочет узнать вкус и запах нашего города!
Описание экскурсииНачинаем прогулку любованием на владимирские кручи, где когда-то росли вишенные сады, и «когда эти сады цвели, город приобретал особое провинциальное очарование», – так про нас писал Герцен. Сверху видна река Клязьма, которая славилась своей стерлядью. А потом из парка мы выйдем на широкую улицу, которая когда-то была известна как Владимирка, по которой каждую пятницу гнали заключенных. Только после появления железной дороги она приобрела благообразный вид и превратилась в главную улицу, которая стала частью Московско-Нижегородского торгового тракта. Поэтому все здания на этой улице были доходными. Купцы ехали на Макарьевскую ярмарку и останавливались в здешних трактирах и ренсковых погребах, делали сделки. А сделку надо отметить – чаек позолотить коньячком! Рассмотрим наши Торговые ряды, обсудим владимирских купцов. А потом, мимо бывшей табачной лавки спустимся по Девической улице в Гастробар, где и почувствуем вкус и запах города! В ходе программы гости узнают интересные истории и факты, а также смогут оценить 5 видов напитков, приготовленных из Владимирской вишни по различным технологиям на основе исторических рецептов (мед питейный, мед ставленый, наливка из владимирских вишен, дистиллят со вкусом вишневой косточки, рябина на коньяке) и попробовать закуски по владимирским рецептам. Минут 40 будет прогулка, затем идем в заведение. Но! по вашему желанию можно все рассказать уже в гастробаре, если гулять желания нет.
Ежедневно с 12:00 до 22:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Торговые ряды
- Дом дворянского собрания
- Купеческие особняки
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация напитков и закусок.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, памятник Андрею Рублеву
Завершение: Гастробар, ул. Девическая, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 12:00 до 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Групповая
до 25 чел.
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:30
667 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30
15 ноя в 11:30
16 ноя в 11:30
655 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Познакомиться с Владимиром и фресками Рублёва в Успенском соборе на групповой экскурсии
История древней столицы страны и ее достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: На театральной площади, что у Золотых Ворот
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1334 ₽ за человека