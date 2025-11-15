Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Гастрономическая прогулка-дегустация по городу Владимиру познакомит вас с особенностями местных напитков и кухни, и оставит яркие впечатления от посещения города. Отлично подойдет для холодного времени года, ее можно соединить с обзорной прогулкой. Или для тех, кто хочет узнать вкус и запах нашего города!

Татьяна Ваш гид во Владимире Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда Ежедневно с 12:00 до 22:00 13 800 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Описание экскурсии Начинаем прогулку любованием на владимирские кручи, где когда-то росли вишенные сады, и «когда эти сады цвели, город приобретал особое провинциальное очарование», – так про нас писал Герцен. Сверху видна река Клязьма, которая славилась своей стерлядью. А потом из парка мы выйдем на широкую улицу, которая когда-то была известна как Владимирка, по которой каждую пятницу гнали заключенных. Только после появления железной дороги она приобрела благообразный вид и превратилась в главную улицу, которая стала частью Московско-Нижегородского торгового тракта. Поэтому все здания на этой улице были доходными. Купцы ехали на Макарьевскую ярмарку и останавливались в здешних трактирах и ренсковых погребах, делали сделки. А сделку надо отметить – чаек позолотить коньячком! Рассмотрим наши Торговые ряды, обсудим владимирских купцов. А потом, мимо бывшей табачной лавки спустимся по Девической улице в Гастробар, где и почувствуем вкус и запах города! В ходе программы гости узнают интересные истории и факты, а также смогут оценить 5 видов напитков, приготовленных из Владимирской вишни по различным технологиям на основе исторических рецептов (мед питейный, мед ставленый, наливка из владимирских вишен, дистиллят со вкусом вишневой косточки, рябина на коньяке) и попробовать закуски по владимирским рецептам. Минут 40 будет прогулка, затем идем в заведение. Но! по вашему желанию можно все рассказать уже в гастробаре, если гулять желания нет.

Ежедневно с 12:00 до 22:00 Выбрать дату