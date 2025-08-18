Групповая экскурсия по Владимиру предлагает погружение в историю и культуру города.Прогулка по Соборной площади, где возвышаются Успенский и Дмитриевский соборы, позволит насладиться шедеврами белокаменного зодчества. На Георгиевской улице вас ждут

фольклорные герои и памятники. В музее "Старый Владимир" можно увидеть дореволюционные фотографии, а Золотые ворота расскажут о защите города в 12 веке. Завершите день в музее "Бабуся-Ягуся", где дегустация медовухи и вишнёвого взвара станет отличным финалом

Время начала: 12:45

Описание экскурсии

Соборная площадь — сердце Владимира

Вы полюбуетесь древними церквями и зайдёте в Успенский собор — памятник владимиро-суздальского зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублёва. Рассмотрите загадочные узоры Дмитриевского собора — образца белокаменной резьбы.

Самобытная Георгиевская улица и смотровые площадки

В 12 веке на этой улице находился двор князя Юрия Долгорукого. Сегодня здесь живут герои фольклора и напоминания об исторических личностях, а ещё — удивительные памятники вишне и фармацевту.

После осмотра монументов вы окинете взглядом берега Клязьмы и архитектуру города с двух смотровых площадок.

Музей «Старый Владимир»

Он расположился в бывшей водонапорной башне. Вы окажетесь в дореволюционном Владимире, разглядывая фотографии губернского города и предметы быта прошлых времён.

Золотые ворота

Это самое известное оборонительное сооружение 12 века. Ворота были построены по воле князя Андрея Боголюбского, которые перенёс столицу из Суздаля во Владимир.

Музей «Бабуся-Ягуся»

Наша экскурсия завершится в сувенирной лавке уникального музея, где вы попробуете фирменную медовуху Бабы-яги. А ещё, если захотите, купите косметику в молодильной лавке и сказочные сувениры.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Успенский собор, музей «Старый Владимир» — 600 ₽ за чел. (с 14 лет) и в музей-сказку «Бабуся-Ягуся» — 650 ₽ за чел. (с 5 лет)

Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате. Доплата — 1500 ₽ за чел.

Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства

Как добраться до Владимира из Суздаля

Из Суздаля во Владимир ходит общественный туристический шаттл. Он прибывает на автовокзал. Цена билета — 150 ₽. Расписание: