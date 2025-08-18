Вы полюбуетесь древними церквями и зайдёте в Успенский собор — памятник владимиро-суздальского зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублёва. Рассмотрите загадочные узоры Дмитриевского собора — образца белокаменной резьбы.
Самобытная Георгиевская улица и смотровые площадки
В 12 веке на этой улице находился двор князя Юрия Долгорукого. Сегодня здесь живут герои фольклора и напоминания об исторических личностях, а ещё — удивительные памятники вишне и фармацевту.
После осмотра монументов вы окинете взглядом берега Клязьмы и архитектуру города с двух смотровых площадок.
Музей «Старый Владимир»
Он расположился в бывшей водонапорной башне. Вы окажетесь в дореволюционном Владимире, разглядывая фотографии губернского города и предметы быта прошлых времён.
Золотые ворота
Это самое известное оборонительное сооружение 12 века. Ворота были построены по воле князя Андрея Боголюбского, которые перенёс столицу из Суздаля во Владимир.
Музей «Бабуся-Ягуся»
Наша экскурсия завершится в сувенирной лавке уникального музея, где вы попробуете фирменную медовуху Бабы-яги. А ещё, если захотите, купите косметику в молодильной лавке и сказочные сувениры.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Успенский собор, музей «Старый Владимир» — 600 ₽ за чел. (с 14 лет) и в музей-сказку «Бабуся-Ягуся» — 650 ₽ за чел. (с 5 лет)
Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате. Доплата — 1500 ₽ за чел.
Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства
Как добраться до Владимира из Суздаля
Из Суздаля во Владимир ходит общественный туристический шаттл. Он прибывает на автовокзал. Цена билета — 150 ₽. Расписание:
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 642 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
18 авг 2025
Потрясающий гид Галина Владимировна, которая влюблена в свой город. Увлекательный рассказ, который открывает взгляд на город и его жителей - легенды и исторические справки с потрясающей подачей. Рекомендую познакомиться с Великим городом Владимир с историей которая началась более 850 лет назад.
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и за тёплые слова о Галине Владимировне! Мы рады, что её увлекательный рассказ, наполненный легендами и
историческими справками, помог вам по-новому взглянуть на город и его богатую историю. Эмоциональное и вдохновляющее отношение к родному городу — это то, что делает экскурсию особенной и запоминающейся.
Владимир действительно уникален: его история насчитывает более 850 лет, а атмосфера древности и духовности чувствуется в каждом уголке. Отлично, что вы это почувствовали и поделились своим мнением.
Надеемся, что вы не раз выберете нас для знакомства с городом и его окрестностями.
Е
Елена
5 июл 2025
Тройка только потому, что экскурсовод прекрасно рассказывала. Организатору 2. Заявлена экскурсия на 4 часа. По факту: 2,5 часа экскурсия. 15 минут дегустация. Итого: 2 часа 45 минут. Нас было всего 7
человек, прекрасно слышали экскурсовода без наушников. Если бы знала, что экскурсия не 4 часа выбирала бы из других аналогичных по времени с наушниками. Дегустация вообще бесполезная трата времени, если хотите попробовать один вид медовухи - просто купите и попробуйте, стоит не дорого, по факту это 5 минут из них 3 - ожидание, еще 10 просто озирались по магазину. Скрин сделан в момент, когда попрощались с экскурсоводом.
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемая Елена, Благодарим вас за отзыв и за то, что выделяете профессионализм экскурсовода. Мы рады, что вам понравилось её повествование и
вы получили интересную информацию. Дегустация, которую вы упоминаете, является подарком для туристов и не входит в стоимость экскурсии. Мы понимаем вашу точку зрения и обязательно передадим ваше замечание по поводу организации этого этапа. Мы работаем над улучшением качества услуг и также учтём ваше замечание о том, что заявленное время экскурсии могло бы быть скорректировано в описании, чтобы избежать недопонимания. Ваш отзыв важен для нас, и мы обязательно работаем над улучшением качества и прозрачности наших программ. Надеемся на ваше понимание и возможность снова приветствовать вас среди наших туристов. Спасибо за обратную связь.
Г
Горлова
4 мая 2025
Все прошло замечательно, единственное что удивило, в конце мы поднялись на вал и нас просто распустили и на дегустацию пришлось идти одним, не всей группой. Это странно.