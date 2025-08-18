Мои заказы

Пешком по Владимиру: памятники, музеи и медовуха Бабы-яги

Владимир очарует своими древними соборами и легендами. Посетите музеи, насладитесь видами и попробуйте напитки по старинным рецептам
Групповая экскурсия по Владимиру предлагает погружение в историю и культуру города.

Прогулка по Соборной площади, где возвышаются Успенский и Дмитриевский соборы, позволит насладиться шедеврами белокаменного зодчества. На Георгиевской улице вас ждут
фольклорные герои и памятники.

В музее "Старый Владимир" можно увидеть дореволюционные фотографии, а Золотые ворота расскажут о защите города в 12 веке.

Завершите день в музее "Бабуся-Ягуся", где дегустация медовухи и вишнёвого взвара станет отличным финалом

4.3
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Древние соборы и архитектура
  • 📸 Уникальные музейные экспонаты
  • 🍯 Дегустация медовухи и взвара
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎭 Легенды и фольклорные герои
Пешком по Владимиру: памятники, музеи и медовуха Бабы-яги© Наталья
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 12:45

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Соборная площадь
  • Георгиевская улица
  • Музей «Старый Владимир»
  • Золотые ворота
  • Музей «Бабуся-Ягуся»

Описание экскурсии

Соборная площадь — сердце Владимира

Вы полюбуетесь древними церквями и зайдёте в Успенский собор — памятник владимиро-суздальского зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублёва. Рассмотрите загадочные узоры Дмитриевского собора — образца белокаменной резьбы.

Самобытная Георгиевская улица и смотровые площадки

В 12 веке на этой улице находился двор князя Юрия Долгорукого. Сегодня здесь живут герои фольклора и напоминания об исторических личностях, а ещё — удивительные памятники вишне и фармацевту.

После осмотра монументов вы окинете взглядом берега Клязьмы и архитектуру города с двух смотровых площадок.

Музей «Старый Владимир»

Он расположился в бывшей водонапорной башне. Вы окажетесь в дореволюционном Владимире, разглядывая фотографии губернского города и предметы быта прошлых времён.

Золотые ворота

Это самое известное оборонительное сооружение 12 века. Ворота были построены по воле князя Андрея Боголюбского, которые перенёс столицу из Суздаля во Владимир.

Музей «Бабуся-Ягуся»

Наша экскурсия завершится в сувенирной лавке уникального музея, где вы попробуете фирменную медовуху Бабы-яги. А ещё, если захотите, купите косметику в молодильной лавке и сказочные сувениры.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Успенский собор, музей «Старый Владимир» — 600 ₽ за чел. (с 14 лет) и в музей-сказку «Бабуся-Ягуся» — 650 ₽ за чел. (с 5 лет)
  • Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате. Доплата — 1500 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства

Как добраться до Владимира из Суздаля

Из Суздаля во Владимир ходит общественный туристический шаттл. Он прибывает на автовокзал. Цена билета — 150 ₽. Расписание:

  • ГТК «Суздаль» — 10:00
  • Экоотель «Горячие ключи» — 10:05
  • Арт-отель «Николаевский посад» — 10:10
  • Отель «Сокол» — 10:15
  • ГК «Пушкарская слобода» — 10:20

в субботу и воскресенье в 12:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 642 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!
Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
1
2
1
А
Анастасия
18 авг 2025
Потрясающий гид Галина Владимировна, которая влюблена в свой город. Увлекательный рассказ, который открывает взгляд на город и его жителей - легенды и исторические справки с потрясающей подачей. Рекомендую познакомиться с Великим городом Владимир с историей которая началась более 850 лет назад.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и за тёплые слова о Галине Владимировне! Мы рады, что её увлекательный рассказ, наполненный легендами и
историческими справками, помог вам по-новому взглянуть на город и его богатую историю. Эмоциональное и вдохновляющее отношение к родному городу — это то, что делает экскурсию особенной и запоминающейся.

Владимир действительно уникален: его история насчитывает более 850 лет, а атмосфера древности и духовности чувствуется в каждом уголке. Отлично, что вы это почувствовали и поделились своим мнением.

Надеемся, что вы не раз выберете нас для знакомства с городом и его окрестностями.

Е
Елена
5 июл 2025
Тройка только потому, что экскурсовод прекрасно рассказывала. Организатору 2. Заявлена экскурсия на 4 часа.
По факту: 2,5 часа экскурсия. 15 минут дегустация. Итого: 2 часа 45 минут. Нас было всего 7
человек, прекрасно слышали экскурсовода без наушников. Если бы знала, что экскурсия не 4 часа выбирала бы из других аналогичных по времени с наушниками. Дегустация вообще бесполезная трата времени, если хотите попробовать один вид медовухи - просто купите и попробуйте, стоит не дорого, по факту это 5 минут из них 3 - ожидание, еще 10 просто озирались по магазину. Скрин сделан в момент, когда попрощались с экскурсоводом.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемая Елена,
Благодарим вас за отзыв и за то, что выделяете профессионализм экскурсовода. Мы рады, что вам понравилось её повествование и
вы получили интересную информацию.
Дегустация, которую вы упоминаете, является подарком для туристов и не входит в стоимость экскурсии. Мы понимаем вашу точку зрения и обязательно передадим ваше замечание по поводу организации этого этапа.
Мы работаем над улучшением качества услуг и также учтём ваше замечание о том, что заявленное время экскурсии могло бы быть скорректировано в описании, чтобы избежать недопонимания.
Ваш отзыв важен для нас, и мы обязательно работаем над улучшением качества и прозрачности наших программ. Надеемся на ваше понимание и возможность снова приветствовать вас среди наших туристов.
Спасибо за обратную связь.

Г
Горлова
4 мая 2025
Все прошло замечательно, единственное что удивило, в конце мы поднялись на вал и нас просто распустили и на дегустацию пришлось идти одним, не всей группой. Это странно.
Татьяна
Татьяна
17 янв 2025
Очень понравилось! Спасибо!

Входит в следующие категории Владимира

