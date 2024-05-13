На экскурсии по Владимиру вы увидите пять смотровых площадок и три памятника ЮНЕСКО 12 века. Прогуляетесь по уютным улочкам, ощутите русский дух и полюбуетесь древними памятниками. Вас ждут мощные Золотые

ворота, древние крепостные валы и Владимирский малый Петергоф. На Спасской улице встретите кота-баюна и узнаете о скандальной женитьбе Герцена. Завершит экскурсию дегустация вишневого варенья и иван-чая с вишневым листом. В Успенском соборе увидите фрески Рублева и золотой иконостас

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите мощные Золотые ворота и узнаете, как горожане используют их в 21 веке;

Посмотрите, для чего местные ребятишки приспособили древние крепостные валы;

Заглянете во «Владимирский малый Петергоф»;

На Спасской улице познакомитесь с котом-баюном и услышите о скандальной женитьбе Герцена во Владимире;

Прогуляетесь по самому популярному променаду в городе, потрете нос шалопаю и встретите местных кузнецов;

Визуальные впечатления дополнит дегустация. Вы попробуете наше фирменное вишневое варенье и запьете его иван-чаем с вишневым листом, а я расскажу историю владимирской вишни и покровского пряника.

Любопытные хроники

За время экскурсии вы проследите путь Владимира, который помнит много необычных событий. Узнаете, как из города ремесленников и мелких торговцев за 17 лет выросла вторая столица Руси. Как выглядел княжий двор Юрия Долгорукого и его детей. Против какого секретного орудия в 13 веке не устояли городские стены. За какими реликвиями во Владимир приезжал Петр I и что остановило Екатерину II при въезде в город.

Успенский собор снаружи и внутри

В нашем маршруте Соборная площадь с двумя шедеврами ЮНЕСКО 12 века — Дмитриевским и Успенским соборами. Второму из из них уделим особое внимание. В Успенском соборе вас ждет кладезь реликвий мирового уровня: древнейший русский некрополь, единственные сохранившиеся фрески преподобного Рублева и золотой иконостас времен Екатерины II.

Организационные детали