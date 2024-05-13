Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора

Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
На экскурсии по Владимиру вы увидите пять смотровых площадок и три памятника ЮНЕСКО 12 века. Прогуляетесь по уютным улочкам, ощутите русский дух и полюбуетесь древними памятниками. Вас ждут мощные Золотые
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ворота, древние крепостные валы и Владимирский малый Петергоф. На Спасской улице встретите кота-баюна и узнаете о скандальной женитьбе Герцена. Завершит экскурсию дегустация вишневого варенья и иван-чая с вишневым листом. В Успенском соборе увидите фрески Рублева и золотой иконостас

5
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Пять смотровых площадок
  2. 🏛 Три памятника ЮНЕСКО 12 века
  3. 🍒 Дегустация вишневого варенья
  4. 🖼 Фрески Андрея Рублева
  5. 🚶 Прогулка по уютным улочкам
  6. 📜 Исторические хроники

Что можно увидеть

  • Золотые ворота
  • Древние крепостные валы
  • Владимирский малый Петергоф
  • Спасская улица
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы увидите мощные Золотые ворота и узнаете, как горожане используют их в 21 веке;
  • Посмотрите, для чего местные ребятишки приспособили древние крепостные валы;
  • Заглянете во «Владимирский малый Петергоф»;
  • На Спасской улице познакомитесь с котом-баюном и услышите о скандальной женитьбе Герцена во Владимире;
  • Прогуляетесь по самому популярному променаду в городе, потрете нос шалопаю и встретите местных кузнецов;

Визуальные впечатления дополнит дегустация. Вы попробуете наше фирменное вишневое варенье и запьете его иван-чаем с вишневым листом, а я расскажу историю владимирской вишни и покровского пряника.

Любопытные хроники

За время экскурсии вы проследите путь Владимира, который помнит много необычных событий. Узнаете, как из города ремесленников и мелких торговцев за 17 лет выросла вторая столица Руси. Как выглядел княжий двор Юрия Долгорукого и его детей. Против какого секретного орудия в 13 веке не устояли городские стены. За какими реликвиями во Владимир приезжал Петр I и что остановило Екатерину II при въезде в город.

Успенский собор снаружи и внутри

В нашем маршруте Соборная площадь с двумя шедеврами ЮНЕСКО 12 века — Дмитриевским и Успенским соборами. Второму из из них уделим особое внимание. В Успенском соборе вас ждет кладезь реликвий мирового уровня: древнейший русский некрополь, единственные сохранившиеся фрески преподобного Рублева и золотой иконостас времен Екатерины II.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в легком темпе, за 2 часа мы пройдем около 2 км, по пути будет возможность погреться в помещении
  • Дегустация и билет в Успенский собор включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Дети 8-14 лет1 105 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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3
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Фотографии от путешественников

Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Екатерина)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Екатерина)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Екатерина)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Екатерина)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Екатерина)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Екатерина)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Екатерина)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Екатерина)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Екатерина)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Екатерина)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Наталья)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Наталья)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Наталья)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Наталья)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Наталья)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Мария)Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора (Мария)
Ю
13 мая 2024
Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо гиду Марине!
Е
11 мая 2024
Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)
Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)
А
11 мая 2024
Очень приятный экскурсовод. Классная подача, интересно и с юмором. При этом в духовных местах удалось прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую
Ольга,
10 мая 2024
Спасибо Марине за познавательную экскурсию, легкую подачу материала, интересные факты. Были с дочкой 7 лет, она слушала Марину в первых рядах. Понравилось все: и подача материала, и маршрут, и чай с вареньем (в холодную и ветреную погоду очень актуально). В общем, здорово!
A
9 мая 2024
Очень интересная, легкая, с юмором, но очень познавательная экскурсия! Спасибо Марине!
Т
9 мая 2024
Прекрасная экскурсия, наполненная фактами, интересная и для детей и для взрослых
М
9 мая 2024
2,5 часа пролетели незаметно. Это лучший экскурсовод, которого я встречала. Даже маленькие дети были вовлечены в рассказ. В Марине сочетается тонкое чувство юмора и глубина. Спасибо большое за экскурсию.
Дарья
2 мая 2024
Интересная, не перегруженная датами экскурсия, Марина - очень приятный гид, искренний и мудрый рассказчик. Дегустация варенья - весьма хороший вкусный перерыв)
Ю
30 апр 2024
Большое спасибо Марине!
Цельная, продуманная, интересная экскурсия, которая позволила познакомиться в город и влюбиться☺️
Марина искусный проводник, увлекательный рассказчик, честный и искренний житель города!
Нам повезло!
А
19 мар 2024
Решили на день съездить во Владимир,т. к. ребенок в школе проходит темы правления князей. Экскурсия очень понравилась всем. Много информации интересной, не утомляет. Рекомендуем!
О
17 мар 2024
Очень понравилась экскурсия, благодаря Марине! Она очень интересно и увлекательно рассказывает, особенно понравилось, что отвечает на вопросы которые задавали. От души рекомендую ❤️
Ольга
17 мар 2024
замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод Марина. Великолепная подача материала, история, архитектура, бытовые детали,. особенно понравилось в Успенском соборе.
Наталья
10 мар 2024
Экскурсия очень понравилась. Не смотря но то, что не смогли попасть к Марине на индивидуальную экскурсию, групповое знакомство с городом получилось комфортным, познавательным и даже душевным. Хочу отдельно отметить высочайшую
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квалификацию экскурсовода. Она умело связала все достопримечательности интересными красочными рассказами, благодаря чему история ожила и мы смогли ощутить полное погружение в эпоху. В следующий раз обязательно поедем с Мариной в Боголюбово.

Н
13 ноя 2023
Посетили город Владимир 4.11.2023 и побывали на обзорной экскурсии по Владимиру с дегустацией вишневого варенья и посещением Успенского собора. От нашего экскурсовода Марины мы в восторге. Рассказ о Владимире был
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достаточно содержательным и интересным, доступным не только для взрослого восприятия, но и для детей, оторые были в нашей экскурсионной группе. Узнали много нового несмотря на то,что приезжаем во Владимир второй раз (первое знакомство с Владимиром было самостоятельным без экскурсий). Если решим посетить Владимир ешё раз обязательно обратимся к данному экскурсоводу и рекомендуем ее своим друзьям. Хотелось бы внести небольшое предложение по дополнению данной эксурсии объектами достопримечательности исторического центра.

Марина
Марина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Огромное спасибо за обратную связь и такой теплый отзыв. Особенно за рекомендации по дополнению программы экскурсии. Обязательно учту ваши советы. Буду рада видеть вас вновь.
Н
8 ноя 2023
Марина - великолепный гид! Невозможно передать, как мы рады, что попали к ней на экскурсию! Она длилась почти 3 часа, но хотелось ещё и еще) Особенно благодарны за рассказ об Успенском соборе. Если бы мы посетили его без экскурсии, не смогли бы оценить по достоинству.
Марина - великолепный гид! Невозможно передать, как мы рады, что попали к ней на экскурсию! ОнаМарина - великолепный гид! Невозможно передать, как мы рады, что попали к ней на экскурсию! ОнаМарина - великолепный гид! Невозможно передать, как мы рады, что попали к ней на экскурсию! ОнаМарина - великолепный гид! Невозможно передать, как мы рады, что попали к ней на экскурсию! Она

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