Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Владимиру! Участники узнают, как город стал столицей Средневековой Руси, и увидят шедевры архитектуры домонгольского периода.Затем они отправятся в Вишнёвый Дом, где познакомятся с историей

вишни Владимирского края и продегустируют ягоды, приготовленные по старинному рецепту. По желанию можно принять участие в мастер-классе по изготовлению конфет «вишня в шоколаде» и насладиться русским чаепитием. Участие в дополнительных мероприятиях оплачивается отдельно

Описание мастер-класса

Прогулка по Владимиру

Я расскажу, кто и когда увидел среди бескрайних лесов и рек огромный потенциал будущей столицы. Вы полюбуетесь великолепными шедеврами архитектуры домонгольского периода, узнаете, какую роль в этом сыграли итальянцы, и что принесли в губернский город петербуржские архитекторы.

Вишнёвый Дом

Здесь вы узнаете всё о вишне Владимирского края, продегустируете ягоду, приготовленную по старинному рецепту без сахара. А ещё на столе будет вишнёвый чай, баранки, колотый сахар и конечно же, вишнёвое варенье. По желанию вы сможете поучаствовать в мастер-классе — изготовить конфеты «вишня в шоколаде» и заварить чай в традициях русского чаепития. И всё это под увлекательные рассказы об истории шоколада.

Организационные детали