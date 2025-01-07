Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Владимиру! Участники узнают, как город стал столицей Средневековой Руси, и увидят шедевры архитектуры домонгольского периода.
Затем они отправятся в Вишнёвый Дом, где познакомятся с историей
Затем они отправятся в Вишнёвый Дом, где познакомятся с историей
6 причин купить этот мастер-класс
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🍒 Вишнёвая дегустация
- 🍫 Мастер-класс по шоколаду
- 🕰️ Исторические рассказы
- 🎨 Творческая атмосфера
- 🫖 Русское чаепитие
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Успенский собор
Описание мастер-класса
Прогулка по Владимиру
Я расскажу, кто и когда увидел среди бескрайних лесов и рек огромный потенциал будущей столицы. Вы полюбуетесь великолепными шедеврами архитектуры домонгольского периода, узнаете, какую роль в этом сыграли итальянцы, и что принесли в губернский город петербуржские архитекторы.
Вишнёвый Дом
Здесь вы узнаете всё о вишне Владимирского края, продегустируете ягоду, приготовленную по старинному рецепту без сахара. А ещё на столе будет вишнёвый чай, баранки, колотый сахар и конечно же, вишнёвое варенье. По желанию вы сможете поучаствовать в мастер-классе — изготовить конфеты «вишня в шоколаде» и заварить чай в традициях русского чаепития. И всё это под увлекательные рассказы об истории шоколада.
Организационные детали
- Мастер-класс по приготовлению вишни в шоколаде, дегустация 4 видов шоколада и какао-бобов и русское чаепитие оплачиваются дополнительно — 1500 ₽ за человека
- Дополнительно по желанию можно посетить Успенский собор — 250 ₽ за человека. Пожалуйста, напишите об этом заранее
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной пл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 1396 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 янв 2025
Очень необычная экскурсия, скорее Мероприятие даже. Мастер-класс и чаепитие. Узнали много интересных фактов! Спасибо большое!
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