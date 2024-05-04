Торговые Ряды – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Торговые Ряды» во Владимире, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заметки губернского Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 10 чел.
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Заметки губернского Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр
Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    4 мая 2024
    Заметки губернского Владимира
    Корней провел очень хорошую экскурсию для первого знакомства с Владимиром. История возникновения города, князья, строительство храмов. Также отсылки к современным событиям. Легко и непринужденно. Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Заметки губернского Владимира
    Спасибо Корнею за интересную экскурсию! Время пролетело незаметно, несмотря на мартовскую прохладную погоду.
    Спасибо Корнею за интересную экскурсию! Время пролетело незаметно, несмотря на мартовскую прохладную погодуСпасибо Корнею за интересную экскурсию! Время пролетело незаметно, несмотря на мартовскую прохладную погодуСпасибо Корнею за интересную экскурсию! Время пролетело незаметно, несмотря на мартовскую прохладную погодуСпасибо Корнею за интересную экскурсию! Время пролетело незаметно, несмотря на мартовскую прохладную погодуСпасибо Корнею за интересную экскурсию! Время пролетело незаметно, несмотря на мартовскую прохладную погоду
  • И
    Иванова
    10 марта 2024
    Заметки губернского Владимира
    Мы с мужем очень благодарны нашему экскурсоводу! Интересно, насыщенно, продуманно! Есть ссылки на конкретные документы и исследования, а для нас это очень важно. Очень понравилось, что нам показали не только современный, восстановленный, но и первоначальный (иногда предполагаемый) облик каждого объекта.
  • Е
    Екатерина
    23 февраля 2024
    Стольный град Владимир
    Отличная экскурсия, которая захватывает все основные достопримечательности центра Владимира. Очень много информации, интересных фактов и исторических подробностей. Нам всё понравилось.
  • В
    Владыкина
    19 февраля 2024
    Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
    Всё очень понравилось
  • А
    Александр
    5 декабря 2023
    Заметки губернского Владимира
    Экскурсию проводил гид Корней (работает с Татьяной в паре). Нам очень понравилось, узнали много нового и интересного о городе. Скучно
    читать дальше

    не было ни секунды, Корней очень жизнерадостный человек, много шутил, делился разными любопытными фактами. Впечатление осталось крайне приятное, очень благодарны и с удовольствием бы посетили другую экскурсию этого гида.

  • О
    Олег
    16 сентября 2023
    Стольный град Владимир
    Чрезвычайно интересная экскурсия. Очень нестандартный и глубокий подход к донесению исторической информации.
  • Е
    Евгений
    21 июля 2023
    Заметки губернского Владимира
    Всё понравилось. Узнали много интересного, хотя живём во Владимире
  • И
    Ирина
    12 июля 2023
    Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
    Отличная экскурсия!
  • В
    Виола
    2 ноября 2022
    Заметки губернского Владимира
    Экскурсия очень понравилась, душевно, с репродукция и старого города, поэтому можно было сравнить как было, и как сейчас.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Торговые Ряды»

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  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Торговые Ряды" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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