1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр
Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил4 мая 2024Корней провел очень хорошую экскурсию для первого знакомства с Владимиром. История возникновения города, князья, строительство храмов. Также отсылки к современным событиям. Легко и непринужденно. Рекомендую
- ЮЮлия12 марта 2024Спасибо Корнею за интересную экскурсию! Время пролетело незаметно, несмотря на мартовскую прохладную погоду.
- ИИванова10 марта 2024Мы с мужем очень благодарны нашему экскурсоводу! Интересно, насыщенно, продуманно! Есть ссылки на конкретные документы и исследования, а для нас это очень важно. Очень понравилось, что нам показали не только современный, восстановленный, но и первоначальный (иногда предполагаемый) облик каждого объекта.
- ЕЕкатерина23 февраля 2024Стольный град ВладимирОтличная экскурсия, которая захватывает все основные достопримечательности центра Владимира. Очень много информации, интересных фактов и исторических подробностей. Нам всё понравилось.
- ВВладыкина19 февраля 2024Всё очень понравилось
- ААлександр5 декабря 2023Экскурсию проводил гид Корней (работает с Татьяной в паре). Нам очень понравилось, узнали много нового и интересного о городе. Скучно
- ООлег16 сентября 2023Стольный град ВладимирЧрезвычайно интересная экскурсия. Очень нестандартный и глубокий подход к донесению исторической информации.
- ЕЕвгений21 июля 2023Всё понравилось. Узнали много интересного, хотя живём во Владимире
- ИИрина12 июля 2023Отличная экскурсия!
- ВВиола2 ноября 2022Экскурсия очень понравилась, душевно, с репродукция и старого города, поэтому можно было сравнить как было, и как сейчас.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Торговые Ряды»
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