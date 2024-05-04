М Михаил Заметки губернского Владимира Корней провел очень хорошую экскурсию для первого знакомства с Владимиром. История возникновения города, князья, строительство храмов. Также отсылки к современным событиям. Легко и непринужденно. Рекомендую

Ю Юлия Заметки губернского Владимира Спасибо Корнею за интересную экскурсию! Время пролетело незаметно, несмотря на мартовскую прохладную погоду.

И Иванова Заметки губернского Владимира Мы с мужем очень благодарны нашему экскурсоводу! Интересно, насыщенно, продуманно! Есть ссылки на конкретные документы и исследования, а для нас это очень важно. Очень понравилось, что нам показали не только современный, восстановленный, но и первоначальный (иногда предполагаемый) облик каждого объекта.

Е Екатерина Стольный град Владимир Отличная экскурсия, которая захватывает все основные достопримечательности центра Владимира. Очень много информации, интересных фактов и исторических подробностей. Нам всё понравилось.

В Владыкина Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру Всё очень понравилось

А Александр Заметки губернского Владимира читать дальше не было ни секунды, Корней очень жизнерадостный человек, много шутил, делился разными любопытными фактами. Впечатление осталось крайне приятное, очень благодарны и с удовольствием бы посетили другую экскурсию этого гида. Экскурсию проводил гид Корней (работает с Татьяной в паре). Нам очень понравилось, узнали много нового и интересного о городе. Скучно

О Олег Стольный град Владимир Чрезвычайно интересная экскурсия. Очень нестандартный и глубокий подход к донесению исторической информации.

Е Евгений Заметки губернского Владимира Всё понравилось. Узнали много интересного, хотя живём во Владимире

И Ирина Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру Отличная экскурсия!