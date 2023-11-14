Аллеями старинных усадеб
На экскурсии мы с вами увидим и узнаем историю трех дворянских поместий: села Черкутино, усадеб Орехово и Жерехово. Первоначально отправимся в с. Черкутино, где расположен музей М. М. Сперанского, затем посетим Мемориальный Дом-музей Николая Егоровича Жуковского и узнаем историю усадьбы Орехово, далее заедем в усадьбу Жерехово и рассмотрим снаружи готический усадебный дом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Музей М. М. Сперанского
- Мемориальный Дом-музей Н. Е. Жуковского
- Усадьба Жерехово, готический усадебный дом (XVIII в.) и церковь Сергия Радонежского (XVIII в.)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите: Село Черкутино — именно в этом месте родился знаменитый реформатор своего времени Михаил Михайлович Сперанский. Усадьба Жерехово — одна из старейших усадеб во Владимирской области. Уникальный памятник XVIII века, отстроенный в стиле барокко и перестроенный в дальнейшем в псевдоготическом стиле. Особенно выразительны обелиски на башнях, издали напоминающие горящие свечи. В разное время усадьба принадлежала Всеволожским, Зубовым, Оболенским. Усадьба Орехово — здесь родился основоположник русской аэродинамики и воздухоплавания Николай Егорович Жуковский. Орехово было творческой лабораторией ученого, «отца русской авиации». В кабинете усадьбы он создал многие свои труды. Орехово было место встреч, оживлённых бесед и споров выдающихся учёных конца XIX-начала XXвв. Важная информация:
- Продолжительность экскурсии — 5 часов.
- Группа до 4-х человек.
- Входные билеты не включены в стоимость (оплачиваются наличными в музеях).
Вт, чт, пт, сб — 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортные расходы
- Что не входит
- Входные билеты (оплачиваются наличными на месте в музеях)
- Место начала и завершения?
- г. Владимир
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вт, чт, пт, сб — 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Продолжительность экскурсии — 5 часов.
- Группа до 4-х человек.
- Входные билеты не включены в стоимость (оплачиваются наличными в музеях)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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