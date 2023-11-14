Продолжительность экскурсии — 5 часов.

Группа до 4-х человек.

Входные билеты не включены в стоимость (оплачиваются наличными в музеях).

Что вы увидите: Село Черкутино — именно в этом месте родился знаменитый реформатор своего времени Михаил Михайлович Сперанский. Усадьба Жерехово — одна из старейших усадеб во Владимирской области. Уникальный памятник XVIII века, отстроенный в стиле барокко и перестроенный в дальнейшем в псевдоготическом стиле. Особенно выразительны обелиски на башнях, издали напоминающие горящие свечи. В разное время усадьба принадлежала Всеволожским, Зубовым, Оболенским. Усадьба Орехово — здесь родился основоположник русской аэродинамики и воздухоплавания Николай Егорович Жуковский. Орехово было творческой лабораторией ученого, «отца русской авиации». В кабинете усадьбы он создал многие свои труды. Орехово было место встреч, оживлённых бесед и споров выдающихся учёных конца XIX-начала XXвв. Важная информация: