1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
«Дворянская усадьба и природный фонтан»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
«Усадьба Багратионов — я расскажу, как во владимирском селе Сима оказался полководец Багратион и почему его похоронили в имении»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в усадьбу Муромцево: архитектурное наследие и история
Приглашаем на экскурсию по усадьбе Муромцево и старинным улочкам Судогды. Узнайте об истории, архитектуре и жизни последних владельцев усадьбы
«Помимо истории усадьбы мы обязательно поговорим и о её последних владельцах — Владимире Семёновиче и Елизавете Ивановне Храповицких»
12 июня в 11:30
14 июня в 13:30
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово
Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
«В разное время усадьба принадлежала Всеволожским, Зубовым, Оболенским»
12 июня в 10:30
18 июня в 10:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Усадьба Муромцево: путешествие в прошлое дворянской России
Знакомство с усадьбой Муромцево: живописный парк, исторические рассказы и архитектурное великолепие ждут вас
Начало: Г. Владимир
«услышим интересные истории из жизни усадьбы и ее последних владельцев Владимира Семеновича и Елизаветы Ивановны Храповицких»
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
Начало: Г. Владимир
«Усадьба Жерехово — одна из старейших усадеб во Владимирской области»
Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00
18 июня в 10:00
27 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще раз выражаем ему свою благодарность за такой интересный тур. Такая программа подойдет туристам, любящим и понимающим красоту нашей природы и любителям истории нашей.
- ВВладимир1 июня 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид. Рекомендую!
- ММарианна31 мая 2024Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда и осенью, и зимой
- ССЕРГЕЙ19 мая 2024Очень понравилось, Сергей отзывчивый и интересный экскурсовод
- ООльга14 мая 2024До деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, но и берет транспортное обеспечение
- ЕЕлена3 мая 2024Замечательная экскурсия - очень информативная, насыщенная и увлекательная. Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень приятно слушать людей, которые не просто знают, но
- ММарина20 апреля 2024Прекрасная экскурсия в не самую известную дрстопримечательность. Очень освежающая поездка, дающая новую перспективу на историю региона. Прекрасный гид, увлеченный своей темой и при этом очень готовый гибко подстроится под туристов. Получили от экскурсии огромное удовольствие!
- ААндрей9 ноября 2023Экскурсия для тех, кто пресытился исхоженными туристическими тропами и хочет заглянуть чуть дальше, увидеть чуть больше, проникнуть чуть глубже. Спасибо Тане за поиск таких маршрутов!
- ММаргарита18 июля 2023Огромное спасибо Татьяне! Отвезла, рассказала, показала, накормила, привезла… но все с таким энтузиазмом и блеском в глазах, что еще долго останутся в душе. Интересный и нетиповой маршрут добавляют звездочек в мой отзыв. Еще раз огромное спасибо Татьяне!
- ВВадим3 января 2023Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Усадьбы и дворцы»
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