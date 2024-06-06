Экскурсии по усадьбам и дворцам Владимира

Найдено 6 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» во Владимире, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайные сокровища Владимирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
«Дворянская усадьба и природный фонтан»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
9 400 за всё до 4 чел.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
«Усадьба Багратионов — я расскажу, как во владимирском селе Сима оказался полководец Багратион и почему его похоронили в имении»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900 за всё до 4 чел.
Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие в усадьбу Муромцево: архитектурное наследие и история
Приглашаем на экскурсию по усадьбе Муромцево и старинным улочкам Судогды. Узнайте об истории, архитектуре и жизни последних владельцев усадьбы
«Помимо истории усадьбы мы обязательно поговорим и о её последних владельцах — Владимире Семёновиче и Елизавете Ивановне Храповицких»
12 июня в 11:30
14 июня в 13:30
9 500 за всё до 4 чел.
Аллеями старинных владимирских усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово
Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
«В разное время усадьба принадлежала Всеволожским, Зубовым, Оболенским»
12 июня в 10:30
18 июня в 10:30
7 500 за всё до 4 чел.
«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Усадьба Муромцево: путешествие в прошлое дворянской России
Знакомство с усадьбой Муромцево: живописный парк, исторические рассказы и архитектурное великолепие ждут вас
Начало: Г. Владимир
«услышим интересные истории из жизни усадьбы и ее последних владельцев Владимира Семеновича и Елизаветы Ивановны Храповицких»
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
Начало: Г. Владимир
«Усадьба Жерехово — одна из старейших усадеб во Владимирской области»
Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00
18 июня в 10:00
27 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще раз выражаем ему свою благодарность за такой интересный тур. Такая программа подойдет туристам, любящим и понимающим красоту нашей природы и любителям истории нашей.
    Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще
  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
    Отличная экскурсия, прекрасный гид. Рекомендую!
  • М
    Марианна
    31 мая 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда и осенью, и зимой
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    - всем любителям природных красот рекомендую. Помимо красивых видов здесь есть возможность покопаться в камнях и найти 300-миллионолетние окаменелости, да искать особо не придется - Сергей все покажет. Также посмотрели и на гейзер, и на руины усадьбы Храповицкого, о которой Сергей рассказал много интересного. С особенной теплотой вспоминаем короткое чаепитие в походном стиле на берегу живописного озера с малахитовой водой и берегами, поросшими соснами. Огромная благодарность Сергею за эти впечатления! Сергей очень внимательный и легкий в общении гид. Отдельно порекомендовала бы будущим путешественникам надевать на карьеры обувь с хорошим сцеплением с поверхностью и удобную одежду, так как иногда приходится преодолевать довольно крутые спуски.

    Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться тудаСпасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться тудаСпасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда
  • С
    СЕРГЕЙ
    19 мая 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Очень понравилось, Сергей отзывчивый и интересный экскурсовод
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
    До деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, но и берет транспортное обеспечение
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    на себя. Как внештатный сотрудник Владимиро-Суздальского историко-художественного музея-заповедника, она знает в Муромцево каждый уголок и про каждый камешек может рассказать интересную историю. Посещение развалин дворца Храповицого никого не оставит равнодушным. Это некогда величественное здание в неоготическом стиле имело современные удобства и коммуникации и было интегрировано в транспортную инфраструктуру губернии. Давно высохший каскад запруд позволял проводить условные параллели с Версалем. Парк с громко поющими по весне птицами - прекрасное место для прогулки. Если повезет, будет открыта церковь. Пруд у подножья холма живописен. Поездка в Муромцево - прекрасная программа на солнечный выходной день.

    До деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, ноДо деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, ноДо деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, ноДо деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, но
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Аллеями старинных владимирских усадеб
    Замечательная экскурсия - очень информативная, насыщенная и увлекательная. Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень приятно слушать людей, которые не просто знают, но
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    и любят то, о чем говорят. Это же относится и к экскурсоводам в усадьбе Жуковского и музее Сперанского. Люди с горящими глазами, мы вами искренне восхищены!

  • М
    Марина
    20 апреля 2024
    Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
    Прекрасная экскурсия в не самую известную дрстопримечательность. Очень освежающая поездка, дающая новую перспективу на историю региона. Прекрасный гид, увлеченный своей темой и при этом очень готовый гибко подстроится под туристов. Получили от экскурсии огромное удовольствие!
  • А
    Андрей
    9 ноября 2023
    Владимирское Ополье: путешествие во времени
    Экскурсия для тех, кто пресытился исхоженными туристическими тропами и хочет заглянуть чуть дальше, увидеть чуть больше, проникнуть чуть глубже. Спасибо Тане за поиск таких маршрутов!
  • М
    Маргарита
    18 июля 2023
    Владимирское Ополье: путешествие во времени
    Огромное спасибо Татьяне! Отвезла, рассказала, показала, накормила, привезла… но все с таким энтузиазмом и блеском в глазах, что еще долго останутся в душе. Интересный и нетиповой маршрут добавляют звездочек в мой отзыв. Еще раз огромное спасибо Татьяне!
  • В
    Вадим
    3 января 2023
    Владимирское Ополье: путешествие во времени
    Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Усадьбы и дворцы»

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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
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  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
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