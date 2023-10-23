Описание

Владимир: былое и современность Приглашаю вас на увлекательную прогулку по любимому мною древнему «граду Володимеру». Я расскажу о временах его былого величия, когда Владимир стал столицей Древней Руси. Полюбуемся на древнюю архитектуру, унаследованную нами от далеких предков, живших в XII в. Мы пройдёмся по тихим улочкам, где вы узнаете, чем жил и дышал Владимир, когда уже растерял всю славу и мощь и стал небольшим губернским городком. Проведу вас по смотровым площадкам, вид с которых захватит дух и вам захочется сделать фото на память. Что вас ожидает У экскурсии есть начало: узнаем, кто и когда основал наш древний город и в честь кого он назван. Полюбуемся оборонительными валами, парадным въездом во Владимир — Золотыми воротами! Воспроизведем средневековый образ крепости и вспомним, что наши-то ворота не единственные! Расскажу вам, где еще есть такое чудо, и почему они появились у нас. А как попадем за валы, окажемся на княжеском дворе самого Андрея Боголюбского! И красивым садом с площадки полюбуемся! Заодно узнаем, откуда вишня здесь появилась, как стерегли ее от птиц, да как красны девицы урожай собирали. На пешеходной Георгиевской улице познакомимся с местными героями: брандмейстером, Шалопаем и филером. Посмотрим, что пишет художник и что продает аптекарь! Пройдем мимо Гостиного двора, расскажу, как по главной улице когда-то гнали заключенных в Сибирь и как эта кандальная Владимирка потом в черте города приобрела благообразный вид и стала главной улицей — Большой Московской. А на Соборной площади — главная постройка князя! Успенский собор! Почти тысячу лет стоит белокаменная святыня, много пережила на своем веку. История у храма богатая, архитектура красивая. А можно еще зайти внутрь и полюбоваться фресками древнего живописца Андрея Рублева. И закончим разгадкой тайн причудливой резьбы белокаменного Дмитриевского собора. Заодно обсудим заказчика и строителя святыни — младшего брата, князя Всеволода Большое Гнездо.