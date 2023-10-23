Приглашаю вас на увлекательную прогулку по любимому мною древнему «граду Володимеру». Я увлекательно проведу вас сквозь века истории, расскажу городские байки и легенды. Гарантирую, скучно не будет. В памяти останутся не сухие даты, а интересные факты и красивые виды с древних холмов!
Ближайшие даты:
16
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17
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18
ноя
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Что вас ожидает:
- Золотые ворота
- Водонапорную башню
- Патриарший сад
- Георгиевскую улицу
- Старую аптеку
- Торговые ряды
- Памятник Владимиру Красное Солнышко
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Владимир: былое и современность Приглашаю вас на увлекательную прогулку по любимому мною древнему «граду Володимеру». Я расскажу о временах его былого величия, когда Владимир стал столицей Древней Руси. Полюбуемся на древнюю архитектуру, унаследованную нами от далеких предков, живших в XII в. Мы пройдёмся по тихим улочкам, где вы узнаете, чем жил и дышал Владимир, когда уже растерял всю славу и мощь и стал небольшим губернским городком. Проведу вас по смотровым площадкам, вид с которых захватит дух и вам захочется сделать фото на память. Что вас ожидает У экскурсии есть начало: узнаем, кто и когда основал наш древний город и в честь кого он назван. Полюбуемся оборонительными валами, парадным въездом во Владимир — Золотыми воротами! Воспроизведем средневековый образ крепости и вспомним, что наши-то ворота не единственные! Расскажу вам, где еще есть такое чудо, и почему они появились у нас. А как попадем за валы, окажемся на княжеском дворе самого Андрея Боголюбского! И красивым садом с площадки полюбуемся! Заодно узнаем, откуда вишня здесь появилась, как стерегли ее от птиц, да как красны девицы урожай собирали. На пешеходной Георгиевской улице познакомимся с местными героями: брандмейстером, Шалопаем и филером. Посмотрим, что пишет художник и что продает аптекарь! Пройдем мимо Гостиного двора, расскажу, как по главной улице когда-то гнали заключенных в Сибирь и как эта кандальная Владимирка потом в черте города приобрела благообразный вид и стала главной улицей — Большой Московской. А на Соборной площади — главная постройка князя! Успенский собор! Почти тысячу лет стоит белокаменная святыня, много пережила на своем веку. История у храма богатая, архитектура красивая. А можно еще зайти внутрь и полюбоваться фресками древнего живописца Андрея Рублева. И закончим разгадкой тайн причудливой резьбы белокаменного Дмитриевского собора. Заодно обсудим заказчика и строителя святыни — младшего брата, князя Всеволода Большое Гнездо.
ежедневно, в любое время с 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Посещение музеев оплачивается отдельно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Дворянская, Д.2. Театральная площадьЗавершение: Дмитриевский собор
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, в любое время с 8:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
23 окт 2023
Экскурсия очень понравилась. Интересное переплетение древней истории города и более близких к нам дней. Программа и маршрут вышли подробными и увлекательными. Рекомендуем экскурсию с Корнеем!
О
Ольга
13 авг 2023
Узнали от Корнея много интересной информации, исторических фактов в ходе прекрасной прогулки. Нам рассказали, что находится в каждом музее, чтобы затем могли выбрать и посетить. 2 часа прошли незаметно, вернулись бы снова на данную экскурсию.
Ш
Шмелева
11 авг 2023
Экскурсия с Корнеем нам понравилась. По пути делали остановки, куда хотели зайти, в магазинчик, в туалет)) без проблем. Корней спокойно нас ждал, не торопил. Гуляли спокойно и узнали много нового. Гид молодец!
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