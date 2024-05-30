Смотровая площадка – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка» во Владимире, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
63 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900 за человека
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1 600 за человека
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Очень хорошая, качественная экскурсия. Замечательный экскурсовод - Станислав подробно и интересно рассказал об истории г. Владимира и познакомил с архитектурными
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    памятниками древней Руси. Рассказ Станислава невероятно увлекательный, познания его глубокие и точные. Мы узнали для себя много нового и интересного - открыли г. Владимир совершенно с другой - исторической стороны. Живое, интерактивное общение с экскурсантами делает экскурсию более эмоциональной и теплой. Всем рекомендуем данную экскурсию, мы остались очень довольны! Спасибо, Станислав!

  • В
    Владимир
    24 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.
  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
    Мы заказывали экскурсию по Владимиру для четверых детей от 6 до 11 лет. Марина справилась с нелегкой задачей на 5+++!!! Интересно, живо, понятно! Очень понравилось всем: и детям, и взрослым! Прекрасный гид! Большое спасибо!!!
  • А
    Анна
    29 марта 2024
    Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
    Очень увлекательная экскурсия и для детей и для взрослых, Марина супер, все четко, подробно и интересно! В конце детки еще и призы получили! Спасибо!
  • В
    Виктория
    18 марта 2024
    Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
    Экскурсия просто супер. Ни каких тяжёлых для восприятия детьми подробностей, но основные моменты истории города были донесены до всех. Очень динамичная, увлекательная экскурсия. Марина просто создана быть детским гидом. Было интересно не только детям, но и родителям.
  • Е
    Евгения
    23 октября 2023
    Древний Владимир пешком
    Экскурсия очень понравилась. Интересное переплетение древней истории города и более близких к нам дней. Программа и маршрут вышли подробными и увлекательными. Рекомендуем экскурсию с Корнеем!
  • О
    Ольга
    13 августа 2023
    Древний Владимир пешком
    Узнали от Корнея много интересной информации, исторических фактов в ходе прекрасной прогулки. Нам рассказали, что находится в каждом музее, чтобы затем могли выбрать и посетить. 2 часа прошли незаметно, вернулись бы снова на данную экскурсию.
  • Ш
    Шмелева
    11 августа 2023
    Древний Владимир пешком
    Экскурсия с Корнеем нам понравилась. По пути делали остановки, куда хотели зайти, в магазинчик, в туалет)) без проблем. Корней спокойно нас ждал, не торопил. Гуляли спокойно и узнали много нового. Гид молодец!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Смотровая площадка»

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  3. Золотые Ворота
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  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
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Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Смотровая площадка" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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