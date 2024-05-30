М Марина Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира читать дальше памятниками древней Руси. Рассказ Станислава невероятно увлекательный, познания его глубокие и точные. Мы узнали для себя много нового и интересного - открыли г. Владимир совершенно с другой - исторической стороны. Живое, интерактивное общение с экскурсантами делает экскурсию более эмоциональной и теплой. Всем рекомендуем данную экскурсию, мы остались очень довольны! Спасибо, Станислав! Очень хорошая, качественная экскурсия. Замечательный экскурсовод - Станислав подробно и интересно рассказал об истории г. Владимира и познакомил с архитектурными

В Владимир Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.

О Ольга Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.

О Ольга Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп Мы заказывали экскурсию по Владимиру для четверых детей от 6 до 11 лет. Марина справилась с нелегкой задачей на 5+++!!! Интересно, живо, понятно! Очень понравилось всем: и детям, и взрослым! Прекрасный гид! Большое спасибо!!!

А Анна Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп Очень увлекательная экскурсия и для детей и для взрослых, Марина супер, все четко, подробно и интересно! В конце детки еще и призы получили! Спасибо!

В Виктория Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп Экскурсия просто супер. Ни каких тяжёлых для восприятия детьми подробностей, но основные моменты истории города были донесены до всех. Очень динамичная, увлекательная экскурсия. Марина просто создана быть детским гидом. Было интересно не только детям, но и родителям.

Е Евгения Древний Владимир пешком Экскурсия очень понравилась. Интересное переплетение древней истории города и более близких к нам дней. Программа и маршрут вышли подробными и увлекательными. Рекомендуем экскурсию с Корнеем!

О Ольга Древний Владимир пешком Узнали от Корнея много интересной информации, исторических фактов в ходе прекрасной прогулки. Нам рассказали, что находится в каждом музее, чтобы затем могли выбрать и посетить. 2 часа прошли незаметно, вернулись бы снова на данную экскурсию.