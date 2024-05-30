1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина30 мая 2024Очень хорошая, качественная экскурсия. Замечательный экскурсовод - Станислав подробно и интересно рассказал об истории г. Владимира и познакомил с архитектурными
- ВВладимир24 мая 2024Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.
- ООльга23 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.
- ООльга12 апреля 2024Мы заказывали экскурсию по Владимиру для четверых детей от 6 до 11 лет. Марина справилась с нелегкой задачей на 5+++!!! Интересно, живо, понятно! Очень понравилось всем: и детям, и взрослым! Прекрасный гид! Большое спасибо!!!
- ААнна29 марта 2024Очень увлекательная экскурсия и для детей и для взрослых, Марина супер, все четко, подробно и интересно! В конце детки еще и призы получили! Спасибо!
- ВВиктория18 марта 2024Экскурсия просто супер. Ни каких тяжёлых для восприятия детьми подробностей, но основные моменты истории города были донесены до всех. Очень динамичная, увлекательная экскурсия. Марина просто создана быть детским гидом. Было интересно не только детям, но и родителям.
- ЕЕвгения23 октября 2023Древний Владимир пешкомЭкскурсия очень понравилась. Интересное переплетение древней истории города и более близких к нам дней. Программа и маршрут вышли подробными и увлекательными. Рекомендуем экскурсию с Корнеем!
- ООльга13 августа 2023Древний Владимир пешкомУзнали от Корнея много интересной информации, исторических фактов в ходе прекрасной прогулки. Нам рассказали, что находится в каждом музее, чтобы затем могли выбрать и посетить. 2 часа прошли незаметно, вернулись бы снова на данную экскурсию.
- ШШмелева11 августа 2023Древний Владимир пешкомЭкскурсия с Корнеем нам понравилась. По пути делали остановки, куда хотели зайти, в магазинчик, в туалет)) без проблем. Корней спокойно нас ждал, не торопил. Гуляли спокойно и узнали много нового. Гид молодец!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Смотровая площадка»
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