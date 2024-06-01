1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли: индивидуальная экскурсия
Посетите старинный поселок Боголюбово и узнайте о князе Андрее Боголюбском. Прогуляйтесь к храму Покрова на Нерли и насладитесь историей и архитектурой
Начало: В Боголюбово
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Владимиром и Суздалем за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Очень довольны экскурсией по монастырю в Богоболюбово (заказали требы) и посещением храма Покрова на Нерли в компании экскурсовода Дарьи. Она
- ММарина30 мая 2024Очень хорошая, качественная экскурсия. Замечательный экскурсовод - Станислав подробно и интересно рассказал об истории г. Владимира и познакомил с архитектурными
- ААнастасия25 мая 2024Невероятная прогулка по Боголюбово. Дарья прекрасный экскурсовод и просто приятный человек, рекомендую!
- ВВладимир24 мая 2024Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.
- ООльга23 мая 2024Сергею -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Профессионал, отличный рассказчик, замечательная энергетика, которая передается от гида и несмотря на поток информации не устаешь. Экскурсия
- ООльга23 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.
- ММетлова20 мая 2024Всё прошло великолепно!!! Нашей маленькой группе повезло невероятно: и с организатором, и с погодой, и с той красотой, которую довелось
- ННаталья13 мая 2024Экскурсия с Еленой нам очень понравилась. 5,5 часов прошли на одном дыхании. Елена показала города Владимир, Боголюбово, церковь Покрова на Нерли с самых живописных ракурсов! Рекомендуем к посещению!
- ООльга13 мая 2024Прекрасная экскурсия, всем рекомендую хотя бы раз увидеть архитектурный шедевр домонгольского периода
- ННаталья11 мая 2024Елена-профессионал,который знает ответы на все вопросы! Мы в восторге!!! Было интересно всем!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Золотое кольцо»
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