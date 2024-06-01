Путешествие по Золотому кольцу из Владимира

Найдено 10 экскурсий в категории «Золотое кольцо» во Владимире, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли: индивидуальная экскурсия
Посетите старинный поселок Боголюбово и узнайте о князе Андрее Боголюбском. Прогуляйтесь к храму Покрова на Нерли и насладитесь историей и архитектурой
Начало: В Боголюбово
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
4 900 за всё до 5 чел.
Два в одном: Владимир и Боголюбово
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998 за всё до 4 чел.
Из Владимира - в Боголюбово
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500 за всё до 10 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
5 800 за всё до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
63 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900 за человека
А если мерзнуть не хочется
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 7 чел.
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Владимир - к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 900 за всё до 4 чел.
Знакомство с Владимиром и Суздалем за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Владимиром и Суздалем за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
    Очень довольны экскурсией по монастырю в Богоболюбово (заказали требы) и посещением храма Покрова на Нерли в компании экскурсовода Дарьи. Она
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    отличный рассказчик, обладает глубокими знаниями по теме экскурсии и просто очень светлый человек. Дарья дала советы по фотолокациям (фотографии получились просто замечательными!), музеям и кафе города Владимира. На всю жизнь запомнится путь к храму по заливному лугу (простор, благодать), сам храм (и снаружи, и внутри), а ещё замечательно посидеть с чайком (продается рядом) на лавочке и спокойно наглядеться на храм (для этого надо ехать в будни). Рекомендую всем экскурсии Дарьи!!! Елена и Маргарита. .

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Очень хорошая, качественная экскурсия. Замечательный экскурсовод - Станислав подробно и интересно рассказал об истории г. Владимира и познакомил с архитектурными
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    памятниками древней Руси. Рассказ Станислава невероятно увлекательный, познания его глубокие и точные. Мы узнали для себя много нового и интересного - открыли г. Владимир совершенно с другой - исторической стороны. Живое, интерактивное общение с экскурсантами делает экскурсию более эмоциональной и теплой. Всем рекомендуем данную экскурсию, мы остались очень довольны! Спасибо, Станислав!

  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
    Невероятная прогулка по Боголюбово. Дарья прекрасный экскурсовод и просто приятный человек, рекомендую!
  • В
    Владимир
    24 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергею -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Профессионал, отличный рассказчик, замечательная энергетика, которая передается от гида и несмотря на поток информации не устаешь. Экскурсия
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    начиналась из Суздаля. Со всей ответственностью заявляю -СЕРГЕЙ ЛУЧШИЙ! Есть с кем сравнивать. За 5 дней прибывания в Суздале было 4 гида, Сергей единственный кто настолько профессионально и интересно подает материал, что факты остаются в памяти и нет усталость от нудной подачи как у некоторых. Сергей легко, порой с иронией и задором расскажет многое. Пожалела что не с Сергеем взяли развернутую экскурсию по Суздалю. Наша экскурсия была с длинным маршрутом и Суздаль затронули по касательной, но даже за это время он умудрился дать нам столько интересных фактов и нюансов, сколько мы не получили потом с другими гидами. Очень понравился сам подход, Сергей много дает информации, но потом консолидирует и обобщает выдает основные тезисы и факты которые стоит запомнить. У Сергея много интересных нюансов, личных наработок и заметок, которые не знают и не видят другие гиды. Однозначно, если вернемся в Суздаль еще, то обязательно обратимся к Сергею за новыми интересными маршрутами. Сергею удачи и творческого роста.

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.
  • М
    Метлова
    20 мая 2024
    Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
    Всё прошло великолепно!!! Нашей маленькой группе повезло невероятно: и с организатором, и с погодой, и с той красотой, которую довелось
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    увидеть! Очень многое было услышано и увидено впервые… Рассказ был страшно интересен, с захватывающими фактами о жизни тех далёких времён и эпох… Спасибо!!! И вам, и экскурсии, и гиду нашему - БЫТЬ!!!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Два в одном: Владимир и Боголюбово
    Экскурсия с Еленой нам очень понравилась. 5,5 часов прошли на одном дыхании. Елена показала города Владимир, Боголюбово, церковь Покрова на Нерли с самых живописных ракурсов! Рекомендуем к посещению!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    Прекрасная экскурсия, всем рекомендую хотя бы раз увидеть архитектурный шедевр домонгольского периода
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Из Владимира - в Боголюбово
    Елена-профессионал,который знает ответы на все вопросы! Мы в восторге!!! Было интересно всем!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Золотое кольцо»

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  1. Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
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  3. Из Владимира - в Боголюбово
  4. Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
  5. Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Золотое кольцо" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 900 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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