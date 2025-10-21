З Запояско

нам отменили эту экскурсию. Предложили взамен Боголюбово и Суздаль с посещением музеев. Согласились. Оказалось в Боголюбово еще посещение церкви Покрова на Нерли. Нам это не надо было. Затем возвратились во Владимир. А затем через 45 мин поехали в Суздаль, подобрав еще 2-4чел. Т. е. мы потеряли уйму времени не на посещение музеев