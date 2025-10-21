Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним храмам и монастырям, где оживает история.
Вы посетите Боголюбский монастырь, Суздальский Кремль и прогуляетесь по самобытным улочкам Суздаля, а завершится день в уютном трактире с теплыми рассказами и вкусными угощениями. Погрузитесь в атмосферу старины, вдохновитесь красотой и привезите домой яркие впечатления!
Описание экскурсииОтправляйтесь в увлекательное путешествие, полное историй, красоты и вдохновения! Мы приглашаем вас на захватывающую экскурсию, где вы откроете для себя древние памятники, почувствуете дух старины и насладитесь теплотой гостеприимства. Боголюбский монастырь наша первая остановка — величественный Боголюбский монастырь. Вы прогуляетесь по территории одного из древнейших храмовых комплексов России, узнаете о его богатой истории и полюбуетесь уникальной архитектурой, сохранившейся до наших дней. Далее мы отправимся в Суздаль, город-музей под открытым небом, где посетим знаменитый Суздальский Кремль. Здесь вы увидите старинные храмы, познакомитесь с культурой и бытом жителей прошлых веков и услышите захватывающие истории о становлении этого уникального места. Трактир с историями. Финальной и самой душевной частью экскурсии станет посещение нашего уютного трактира. Здесь вас встретит гостеприимный трактирщик, который не только угостит вкусными блюдами, но и расскажет увлекательные истории о жизни и традициях старой Руси. Под звуки гуслей и треск дров в камине вы почувствуете себя частью сказочного прошлого. Что вас ждет:
- Исторические достопримечательности, которые оставляют незабываемые впечатления.
- Захватывающие рассказы профессионального гида.
- Настоящая атмосфера русского гостеприимства в трактире.
- Тепло и уют, которые вы увезете с собой в сердце. Позвольте себе окунуться в историю и насладиться волшебной атмосферой древней Руси.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боголюбский монастырь
- Суздальский Кремль
- Трактир с историями
Что включено
- Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом
- Транспортное обслуживание по программе
- Интерактивная программа / «Трактирные истории/».
Что не входит в цену
- Входные билеты в Кремль с экскурсией 600 рублей.
- Доплата за индивидуальную экскурсию.
- Билеты на туристический шаттл из Суздаля (150 руб/чел).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
Завершение: Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Запояско
21 окт 2025
нам отменили эту экскурсию. Предложили взамен Боголюбово и Суздаль с посещением музеев. Согласились. Оказалось в Боголюбово еще посещение церкви Покрова на Нерли. Нам это не надо было. Затем возвратились во Владимир. А затем через 45 мин поехали в Суздаль, подобрав еще 2-4чел. Т. е. мы потеряли уйму времени не на посещение музеев
И
Ирина
3 апр 2025
Г
Галина
7 янв 2025
Экскурсия была заменена без тракторных историй. На целый день, без обеда или какого-нибудь перекуса. Это плохо. Очень много ненужной информации. Лучше бы это время дали погулять на ярмарке. А то, дали десять минут, а до автобуса идти пятнадцать.
