1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940₽ за человека
Групповая
2 часа
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:30
870₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700₽ за человека
Билеты
2 часа
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600₽ за билет
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Древний Владимир: путешествие в историю
Начало: Ул. Дворянская, 2, Владимир
Расписание: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
от 760₽ за человека
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав4 июня 2024Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.
- ООльга3 июня 2024Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!
- ЕЕлена2 июня 2024Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!
- ЕЕлена2 июня 2024Увлекательно, динамично, познавательно!
- ВВиктория1 июня 2024Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!
- ММарина30 мая 2024Очень хорошая, качественная экскурсия. Замечательный экскурсовод - Станислав подробно и интересно рассказал об истории г. Владимира и познакомил с архитектурными
- ККсения27 мая 2024Рекомендую экскурсию Светланы, очень интересно и познавательно! Наше маленькое путешествие оставило много мыслей о жизни города и горожан.
- ннадежда25 мая 2024Спасибо Александру за отличную экскурсию, большой знаток своего дела.
- ВВладимир24 мая 2024Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.
- ООльга23 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Групповые»
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