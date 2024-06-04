Групповые экскурсии Владимира

Найдено 8 экскурсий в категории «Групповые» во Владимире, цены от 760 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940 за человека
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
85 отзывов
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:30
870 за человека
Владимир, город с историей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
50 отзывов
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760 за человека
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
27 отзывов
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700 за человека
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
27 отзывов
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600 за билет
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
63 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900 за человека
Древний Владимир: путешествие в историю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Древний Владимир: путешествие в историю
Начало: Ул. Дворянская, 2, Владимир
Расписание: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
от 760 за человека
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
  2. Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
  3. Владимир, город с историей
  4. Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
  5. Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Групповые" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 760 до 2 100 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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