В Вячеслав Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.

О Ольга Владимир, город с историей Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!

Е Елена Владимир, город с историей Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!

Е Елена Владимир, город с историей Увлекательно, динамично, познавательно!

В Виктория Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!

М Марина Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира читать дальше памятниками древней Руси. Рассказ Станислава невероятно увлекательный, познания его глубокие и точные. Мы узнали для себя много нового и интересного - открыли г. Владимир совершенно с другой - исторической стороны. Живое, интерактивное общение с экскурсантами делает экскурсию более эмоциональной и теплой. Всем рекомендуем данную экскурсию, мы остались очень довольны! Спасибо, Станислав! Очень хорошая, качественная экскурсия. Замечательный экскурсовод - Станислав подробно и интересно рассказал об истории г. Владимира и познакомил с архитектурными

К Ксения Древний Владимир: путешествие в историю Рекомендую экскурсию Светланы, очень интересно и познавательно! Наше маленькое путешествие оставило много мыслей о жизни города и горожан.

н надежда Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру Спасибо Александру за отличную экскурсию, большой знаток своего дела.

В Владимир Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.