Экскурсии по Кремлю Владимира

Найдено 5 экскурсий в категории «Кремль» во Владимире, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Пешая
5.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
Пешая
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
«Вы увидите старинные храмы и монастыри, Успенский собор с 600-летними фресками Андрея Рублёва, архитектурный ансамбль Суздальского кремля а также одну из самых красивых церквей России — Покрова-на-Нерли»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Экскурсия в Боголюбово и Суздаль с Трактирными историями
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Боголюбово и Суздаль с Трактирными историями
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
«Далее мы отправимся в Суздаль, город-музей под открытым небом, где посетим знаменитый Суздальский Кремль»
3 мая в 08:30
10 мая в 08:30
4900 ₽ за человека
Владимир и Суздаль: экскурсия на транспорте туристов
Пешая
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир и Суздаль: экскурсия на транспорте туристов
Начало: Соборная площадь
«Насладимся прогулкой по Суздальскому кремлю, познакомимся с архитектурой Соборной площади, прогуляемся по Торговой площади, полюбуемся со смотровых площадок на панорамы, Суздаля, пройдемся по ул»
Расписание: Ежедневно в 11.30
7 мая в 11:30
8 мая в 11:30
11 200 ₽ за экскурсию
Владимирский кремль с посещением соборов
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимирский кремль с посещением соборов
Начало: Соборная площадь. У памятника в центре
«Погуляем по территории Владимирского кремля»
Расписание: Все дни недели с 11.30 до 12.
7 мая в 11:30
8 мая в 11:30
7200 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лада
    13 апреля 2025
    Владимир и Суздаль: экскурсия на транспорте туристов
    Наш гид, Лариса Дмитриевна - кладезь знаний и очаровательный человек!!! Она увлекает, потому что сама искренне увлечена историей. Спасибо за проведенное время!!! Владимир и Суздаль - прекрасны, каждый по-своему!!!
  • А
    Алексей
    17 мая 2024
    Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
    Отличная экскурсия!!! Благодаря экскурсоводу Наталье Александровне узнали очень много об истории г. Владимира, Боголюбово и Суздали. Влюблённая в свою Владимирскую обл гид Наталья поведала множество фактов о становлении, развитии и жизни Великих Русских городов. Огромное спасибо Наталье Алексендровне
  • С
    Светлана
    15 июля 2023
    Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Наталье за отличную экскурсию, благодаря которой мы смогли узнать много нового и интересного о старинных
    читать дальше

    русских городах Владимире и Суздале за один день. Экскурсия очень познавательная. Наталья - настоящий профессионал, она смогла заинтересовать не только взрослых(которых было четверо) но и двух детей 9 и 11 лет. Пять с половиной часов пролетели незаметно.

  • А
    Андрей
    13 июня 2022
    Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
    Гид с большой буквы. Всё доступно и понятно. Молодцы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Кремль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
  2. Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
  3. Экскурсия в Боголюбово и Суздаль с Трактирными историями
  4. Владимир и Суздаль: экскурсия на транспорте туристов
  5. Владимирский кремль с посещением соборов
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Водонапорная башня
  7. Церковь Покрова на Нерли
  8. Большая Московская Улица
  9. Театральная площадь
  10. Козлов Вал
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в апреле 2025
Сейчас во Владимире в категории "Кремль" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4900 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владимире на 2025 год по теме «Кремль», 41 ⭐ отзыв, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь