Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
«Вы увидите старинные храмы и монастыри, Успенский собор с 600-летними фресками Андрея Рублёва, архитектурный ансамбль Суздальского кремля а также одну из самых красивых церквей России — Покрова-на-Нерли»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Боголюбово и Суздаль с Трактирными историями
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
«Далее мы отправимся в Суздаль, город-музей под открытым небом, где посетим знаменитый Суздальский Кремль»
3 мая в 08:30
10 мая в 08:30
4900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир и Суздаль: экскурсия на транспорте туристов
Начало: Соборная площадь
«Насладимся прогулкой по Суздальскому кремлю, познакомимся с архитектурой Соборной площади, прогуляемся по Торговой площади, полюбуемся со смотровых площадок на панорамы, Суздаля, пройдемся по ул»
Расписание: Ежедневно в 11.30
7 мая в 11:30
8 мая в 11:30
11 200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимирский кремль с посещением соборов
Начало: Соборная площадь. У памятника в центре
«Погуляем по территории Владимирского кремля»
Расписание: Все дни недели с 11.30 до 12.
7 мая в 11:30
8 мая в 11:30
7200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада13 апреля 2025Наш гид, Лариса Дмитриевна - кладезь знаний и очаровательный человек!!! Она увлекает, потому что сама искренне увлечена историей. Спасибо за проведенное время!!! Владимир и Суздаль - прекрасны, каждый по-своему!!!
- ААлексей17 мая 2024Отличная экскурсия!!! Благодаря экскурсоводу Наталье Александровне узнали очень много об истории г. Владимира, Боголюбово и Суздали. Влюблённая в свою Владимирскую обл гид Наталья поведала множество фактов о становлении, развитии и жизни Великих Русских городов. Огромное спасибо Наталье Алексендровне
- ССветлана15 июля 2023Хочу выразить огромную благодарность гиду Наталье за отличную экскурсию, благодаря которой мы смогли узнать много нового и интересного о старинных
- ААндрей13 июня 2022Гид с большой буквы. Всё доступно и понятно. Молодцы!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Кремль»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в апреле 2025
Сейчас во Владимире в категории "Кремль" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4900 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владимире на 2025 год по теме «Кремль», 41 ⭐ отзыв, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь