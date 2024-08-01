6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
Начало: Большая Московская, д. 58
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
9 авг в 08:45
16 авг в 08:45
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 августа 2024Экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от скучных дат и цифр, полюбоваться природой, попасть в малоизвестные интересные места. Мои подростки
- ААнна17 июня 2024Присоединюсь к положительным отзывам. Все продумано, темп спокойный, Сергей дает выбор маршрута. Профессионально, но без занудства.
- ООльга6 июня 2024Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще раз выражаем ему свою благодарность за такой интересный тур. Такая программа подойдет туристам, любящим и понимающим красоту нашей природы и любителям истории нашей.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Однодневные»
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