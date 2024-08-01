Однодневные – экскурсии во Владимире

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» во Владимире, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайные сокровища Владимирской области
На машине
83 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
9 400 за всё до 4 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
На автобусе
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300 за человека
Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
Пешая
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
Начало: Большая Московская, д. 58
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 3 чел.
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Пешая
На автобусе
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
9 авг в 08:45
16 авг в 08:45
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 августа 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от скучных дат и цифр, полюбоваться природой, попасть в малоизвестные интересные места. Мои подростки
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    так увлеклись поиском окаменелостей, что чуть не увезли с собой весь карьер)) Хорошо, что Сергей останавливал, чтобы всё не разобрали)) А ещё мы полюбовались красивым гейзером, попили чай с вкусняшками на берегу уютного озерца (было бы потеплее, можно было наверное и искупаться), познакомились с древней усадьбой, несмотря на старину, оборудованную уже в то время электричеством, автомобилями (даже электро) и каскадом искусственных прудов, спускающемся к озеру. Удивительно, но в усадьбе до сих пор живёт женщина. Поскольку дети были в Владимире в первый раз, по нашей просьбе Сергей дополнительно провёз нас по городу, показал основные достопримечательности (жаль Золотые ворота были на реставрации, зато будет повод вернуться). Потом ещё и предложил завезти в торговый центр на перекус, что в конце такой длинной экскурсии было очень кстати и отвёз на вокзал! День удался. Несмотря на то, что были в Владимире проездом увидели то, что думаю далеко не всем даже знатокам города посчастливилось. Отдельно хочу отметить искусство Сергея как водителя. На мой непросвещённый взгляд те лужи, а скорее небольшие озерца, которые Сергей виртуозно преодолевал, под силу только внедорожнику, что точно не о машине Сергея))

  • А
    Анна
    17 июня 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Присоединюсь к положительным отзывам. Все продумано, темп спокойный, Сергей дает выбор маршрута. Профессионально, но без занудства.
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще раз выражаем ему свою благодарность за такой интересный тур. Такая программа подойдет туристам, любящим и понимающим красоту нашей природы и любителям истории нашей.
    Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тайные сокровища Владимирской области
  2. Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
  3. Дворянские усадьбы и золотые имена земли Владимирской
  4. Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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