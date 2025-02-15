Владимир: обаяние русской провинции

Для кого-то этот город был «‎сияющей точкой вдали»‎, потерянным раем.

А для кого-то — «‎самым скучным из губернских городов»… Кто-то сразу вспоминает Владимирку… Такой разный наш город. Его называли «‎поющий город»… И именно здесь был снят фильм, о котором И. Бергман скажет, что ничего лучше не видел. И это всё — наш Владимир!
Владимир: обаяние русской провинции
Владимир: обаяние русской провинции
Владимир: обаяние русской провинции
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Владимир: Древний и Современный

Владимир — это город, который сочетает в себе древность и современность. Он может напоминать другие русские провинциальные города, но в то же время обладает уникальной атмосферой и историей. Здесь природа поражает своей красотой, а история города оставила глубокий след в сердцах людей, которые здесь жили или просто бывали.

Сплетение Времен и Судеб

Владимир — это место, где переплетаются судьбы и времена. Город вдохновлял многих знаменитых соотечественников, и его влияние ощущается в их творчестве. Здесь были написаны замечательные стихи, а проникновенные строки посвящены его красоте и атмосфере.

Разные Взгляды на Город

Для одних Владимир стал "сияющей точкой вдали", потерянным раем, а для других — "самым скучным из губернских городов". Каждый воспринимает его по-своему. Например, многие сразу вспоминают "Владимирку", ассоциируя город с его историей и культурой.

Поющий Город

Владимир также называют "Поющим городом". Здесь был снят фильм, который И. Бергман назвал одним из лучших, что он когда-либо видел. Это подтверждает, что наш город полон вдохновения и креативности.

Таким образом, Владимир — это место, которое хранит в себе множество историй и эмоций. Его уникальность и красота продолжают вдохновлять людей, оставляя незабываемые впечатления.

Ежедневно с 11 до 12.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборная площадь и её архитектурный ансамбль
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Парк Пушкина
  • Памятник Владимиру
  • Дворец губернатора
  • Старая аптека
  • Улица Георгиевская и её памятники
  • Водонапорная башня
  • Троицкая церковь
  • Театральная площадь и её архитектурный ансамбль
  • Золотые ворота
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение музеев. Оплачивается отдельно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11 до 12.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обязательно иметь удобную обувь и тепло одеться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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