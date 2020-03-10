3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История, главные достопримечательности и завораживающие виды старинного города на обзорной экскурсии

Elena
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Elena – ваш гид
«Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество и иметь другую историю, кроме истории наших предков», — писал Пушкин.

Гуляя по Владимиру и рассматривая памятники разных эпох, вы совершите путешествие во времени и убедитесь, насколько грандиозно прошлое города и всей страны.
3300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Соборной площади
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Владимир — от далекого прошлого до наших дней
Владимир — от далекого прошлого до наших дней

Что вас ожидает

Владимир сквозь века
Исследуя Владимир, вы рассмотрите прекрасные образцы белокаменного зодчества домонгольского периода, узнаете имена создателей древнерусской архитектуры, отыщете памятники губернской эпохи и, конечно, погрузитесь в жизнь современного города. Кроме того, услышите, с какими великими русскими князьями связан Владимир и насладитесь живописными видами с лучших смотровых площадок.

Владимир: история на каждом шагу
Гуляя по большим и малым улочкам Владимира, вы увидите все знаковые места города: Золотые парадные ворота, Георгиевскую церковь, Водонапорную башню XIX века, насыпные валы и Спасскую церковь, заложенную при Андрее Боголюбском. Кроме того, посетите удивительные постройки XII столетия: Успенский собор с росписями Рублева и иконой Владимирской Божьей Матери и Дмитриевский собор, знаменитый резьбой по камню.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата за каждого участника составит 200 рублей.
  • По желанию в программу можно включить дополнительные мероприятия: мастер-класс, чаепитие или дегустацию
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Золотые ворота — 150 рублей, Дмитриевский и Успенский соборы — по 70 рублей. Детям до 16 лет бесплатно.
Владимир — от далекого прошлого до наших дней
Владимир — от далекого прошлого до наших дней
Владимир — от далекого прошлого до наших дней
Владимир — от далекого прошлого до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Соборной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Отличный гид и интересная экскурсия! Елена строит рассказ исходя из желаний туристов. Нам с мужем интересны темы истории, архитектуры, жизни города в разные эпохи. Все было рассказано со знанием дела, все-таки Елена и историк и местный житель! Время пролетело незаметно, даже вышли за рамки двух часов. Название экскурсии отражает суть в полной мере. Рекомендую!
2 марта 2020
Большое спасибо Елене за экскурсию! Очень много интересных фактов и историй.Не заметили, как пролетели 2 часа. Рассказ построен так, что запоминается каждая мелочь - очень насыщенно, но в тоже время неутомительно. Надеемся приехать еще и продолжить знакомство с городом.
1 марта 2020
Экскурсии понравилась полностью. Наш гид Елена очень доходчиво всё объясняла. Приводила интересные, а иногда и курьёзные факты. Рекомендую.

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