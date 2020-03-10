3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Владимир сквозь века

Исследуя Владимир, вы рассмотрите прекрасные образцы белокаменного зодчества домонгольского периода, узнаете имена создателей древнерусской архитектуры, отыщете памятники губернской эпохи и, конечно, погрузитесь в жизнь современного города. Кроме того, услышите, с какими великими русскими князьями связан Владимир и насладитесь живописными видами с лучших смотровых площадок.

Владимир: история на каждом шагу

Гуляя по большим и малым улочкам Владимира, вы увидите все знаковые места города: Золотые парадные ворота, Георгиевскую церковь, Водонапорную башню XIX века, насыпные валы и Спасскую церковь, заложенную при Андрее Боголюбском. Кроме того, посетите удивительные постройки XII столетия: Успенский собор с росписями Рублева и иконой Владимирской Божьей Матери и Дмитриевский собор, знаменитый резьбой по камню.