Обзорные и познавательные экскурсии Владимира

Найдено 42 экскурсии в категории «Обзорные» во Владимире, цены от 760 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
«На этой обзорной экскурсии речь пойдёт об истории появления и развития Владимира»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940 за человека
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
85 отзывов
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
«А на старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем»
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:30
870 за человека
Владимир, город с историей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
50 отзывов
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
«Насладитесь видами на город и окрестности с четырёх обзорных площадок»
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760 за человека
Владимир сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Княжий град Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Знакомство с Владимиром начнется на Театральной площади, где вы увидите Золотые ворота, через которые Хан Батый мечтал триумфально войти в город»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800 за всё до 3 чел.
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
309 отзывов
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
«Познакомитесь с древнейшей постройкой города — величественным Успенским кафедральным собором и его главными святынями»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345 за всё до 5 чел.
Владимир: погружение в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
200 отзывов
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь
«Пройдете по старинным улицам, оцените Земляные валы XII века и насладитесь великолепными видами на город и окрестности с четырех обзорных площадок»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 870 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
«Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
148 отзывов
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
«Двоим детям до 13 лет обзорная экскурсия — бесплатно»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«Обратите внимание, что стоимость обзорной экскурсии возрастет из расчета 100 рублей за человека»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по центру Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
«5 смотровых площадок с прекрасными обзорными видами на город»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Старый Владимир за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
186 отзывов
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
«Подниметесь на обзорные площадки с панорамными видами, увидите «визитные карточки» Владимира и раскроете, что здесь находят во время раскопок»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670 за всё до 4 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
27 отзывов
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«На Спасской улице познакомитесь с котом-баюном и услышите о скандальной женитьбе Герцена во Владимире»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700 за человека
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
19 июня в 09:00
21 июня в 15:30
5 000 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Эта экскурсия создана для тех, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей с увлекательными рассказами о местных тайнах и легендах»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
Здравствуй, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Познакомитесь с менталитетом, необычными топонимами города и обязательно захотите вернуться сюда еще не раз»
4 700 за всё до 5 чел.
Из Владимира - в Боголюбово
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
«Я покажу его главные достопримечательности — церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский женский монастырь — помогу погрузиться в богатую историю северо-востока Руси и по-настоящему ощутить местный колорит»
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600 за всё до 4 чел.
Владимир: предания глубокой старины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
«На обзорной экскурсии по древнейшему русскому городу вы увидите уникальные шедевры белокаменного зодчества, узнаете о славной истории государства»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Владимиром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«А в музее Пряника познакомитесь с его видами и рецептами из разных стран»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
По Владимиру с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
«Мы совершим 2-часовую обзорную экскурсию по городу с внешним осмотром памятников белокаменного зодчества»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
«Наша обзорная экскурсия начнется с осмотра главного памятника старины - Золотых ворот, затем мы переместимся к расположенной поблизости Троицкой церкви, после этого взберемся на крепостной вал, а потом осмотрим Водонапорную башню»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за человека
Старый Владимир за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
150 отзывов
Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей
Начало: Ул. Дворянская, 4
«Обзорная пешеходная экскурсия по историческому ядру города Владимира»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 350 за всё до 4 чел.
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
63 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
«Моя экскурсия сделает ваше знакомство с городом настоящим открытием»
12 июня в 11:30
900 за человека
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
«Познакомитесь с яркими событиями старейших городов Руси, услышите увлекательные рассказы о легендарных правителях и проникнитесь многовековой историей страны»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
«Даже если времени у вас немного, с нашим аудиогидом вы успеете увидеть все главные достопримечательности Владимира»
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890 за человека
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово - путешествие в прошлое
Откройте для себя великолепие Владимира и с. Боголюбово в одной поездке: исторические храмы, смотровые площадки и уникальное белокаменное зодчество
Начало: Соборная площадь
«После прогулки по Боголюбово мы посетим классическую обзорную экскурсию по Владимиру — увидим белокаменные храмы, прогуляемся по пешеходной зоне, сделаем прекрасные фотографии со смотровых площадок»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
«Также на нашем маршруте будут обзорные площадки с панорамными видами, пешеходная улица, памятники известным деятелям русской истории и обычным горожанам»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
«Музей Пряника или Мастерская шоколада Музей Пряника предлагает осмотреть экспозицию выпечки из разных стран мира, узнать историю пряника, ознакомиться с его видами, рецептами, традициями приготовления»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру с поездкой в Муромцево на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Уникальное путешествие: Владимир и дворцово-парковый ансамбль Муромцево
Погрузитесь в мир российской аристократии и архитектурных шедевров, посетив усадьбу Муромцево и исторический Владимир
Начало: Соборная площадь
«После прогулки в Муромцево нас ждет классическая обзорная экскурсия по Владимиру — увидим белокаменные храмы, прогуляемся по пешеходной зоне, сделаем прекрасные фотографии со смотровых площадок»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
«Вас ждет две пешеходные обзорные экскурсии»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
А если мерзнуть не хочется
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
«Это такая же обзорная прогулка, в ходе которой мы посетим три музея:»
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью
Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
4 900 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его белокаменные сокровища и парки, вдохновляющие истории
Начало: По договоренности
«На экскурсии Вы познакомитесь с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 24/7
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Древний Владимир: путешествие в историю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Древний Владимир: путешествие в историю
Начало: Ул. Дворянская, 2, Владимир
«Насладитесь великолепными видами на город и окрестности с четырех обзорных площадок»
Расписание: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
от 760 за человека
«Знакомьтесь - Владимир!»: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Владимир!»: история и красоты
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его архитектурные шедевры и уютные улочки в компании опытного гида
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
«Наша прогулка оставит вам радость открытия и приятное послевкусие нового знакомства»
Расписание: По договоренности
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.
Владимир - город великих воспоминаний и чтимых святынь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Владимир - город великих воспоминаний и чтимых святынь
Начало: Соборная площадь. Памятник Андрею Рублёву
«Приглашаю Вас совершить обзорную экскурсию по моему родному и любимому городу Владимиру, который сохранил своё былое величие столицы Северо-Восточной Руси»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 8 чел.
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
«Мы прогуляемся по его древним улочкам, посмотрим на монументальные храмы, полюбуемся городскими панорамами с обзорных площадок»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Знакомство с Владимиром и Суздалем за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Владимиром и Суздалем за один день
Начало: По договоренности
«Во время обзорной экскурсии по Суздалю вы узнаете много нового, познакомитесь с уникальным архитектурным ансамблем города, его богатейшей историей»
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
    Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Всё отлично!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Владимир
    Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
  • В
    Вячеслав
    4 июня 2024
    Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
    Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Увлекательно, динамично, познавательно!
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Владимир: погружение в прошлое
    Светлана провела отличную экскурсию по Владимиру, сумела заинтересовать детей своими увлекательными рассказами об этом старинном городе. Гид отлично ориентируется в датах и событиях, происходивших ранее, а также проводит хронологию событий со всей историей Руси

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
  2. Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
  3. Владимир, город с историей
  4. Владимир сквозь столетия
  5. Княжий град Владимир
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Обзорные" можно забронировать 42 экскурсии от 760 до 11 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2572 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Владимира нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Владимире много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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