Т Татьяна Княжий град Владимир Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.

А Анна Княжий град Владимир Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась

Е Елена Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром» Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.

А Андрей Княжий град Владимир Всё отлично!!!

Е Елена Здравствуй, Владимир Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .

В Вячеслав Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.

О Ольга Владимир, город с историей Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!

Е Елена Владимир, город с историей Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!

Е Елена Владимир, город с историей Увлекательно, динамично, познавательно!