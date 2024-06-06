1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
«На этой обзорной экскурсии речь пойдёт об истории появления и развития Владимира»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940₽ за человека
Групповая
2 часа
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
«А на старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем»
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:30
870₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
«Насладитесь видами на город и окрестности с четырёх обзорных площадок»
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Знакомство с Владимиром начнется на Театральной площади, где вы увидите Золотые ворота, через которые Хан Батый мечтал триумфально войти в город»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
«Познакомитесь с древнейшей постройкой города — величественным Успенским кафедральным собором и его главными святынями»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь
«Пройдете по старинным улицам, оцените Земляные валы XII века и насладитесь великолепными видами на город и окрестности с четырех обзорных площадок»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 870₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
«Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
«Двоим детям до 13 лет обзорная экскурсия — бесплатно»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«Обратите внимание, что стоимость обзорной экскурсии возрастет из расчета 100 рублей за человека»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
«5 смотровых площадок с прекрасными обзорными видами на город»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
«Подниметесь на обзорные площадки с панорамными видами, увидите «визитные карточки» Владимира и раскроете, что здесь находят во время раскопок»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«На Спасской улице познакомитесь с котом-баюном и услышите о скандальной женитьбе Герцена во Владимире»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
19 июня в 09:00
21 июня в 15:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Эта экскурсия создана для тех, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей с увлекательными рассказами о местных тайнах и легендах»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Познакомитесь с менталитетом, необычными топонимами города и обязательно захотите вернуться сюда еще не раз»
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
«Я покажу его главные достопримечательности — церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский женский монастырь — помогу погрузиться в богатую историю северо-востока Руси и по-настоящему ощутить местный колорит»
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
«На обзорной экскурсии по древнейшему русскому городу вы увидите уникальные шедевры белокаменного зодчества, узнаете о славной истории государства»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«А в музее Пряника познакомитесь с его видами и рецептами из разных стран»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
«Мы совершим 2-часовую обзорную экскурсию по городу с внешним осмотром памятников белокаменного зодчества»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
«Наша обзорная экскурсия начнется с осмотра главного памятника старины - Золотых ворот, затем мы переместимся к расположенной поблизости Троицкой церкви, после этого взберемся на крепостной вал, а потом осмотрим Водонапорную башню»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей
Начало: Ул. Дворянская, 4
«Обзорная пешеходная экскурсия по историческому ядру города Владимира»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
«Моя экскурсия сделает ваше знакомство с городом настоящим открытием»
12 июня в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
«Познакомитесь с яркими событиями старейших городов Руси, услышите увлекательные рассказы о легендарных правителях и проникнитесь многовековой историей страны»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
«Даже если времени у вас немного, с нашим аудиогидом вы успеете увидеть все главные достопримечательности Владимира»
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово - путешествие в прошлое
Откройте для себя великолепие Владимира и с. Боголюбово в одной поездке: исторические храмы, смотровые площадки и уникальное белокаменное зодчество
Начало: Соборная площадь
«После прогулки по Боголюбово мы посетим классическую обзорную экскурсию по Владимиру — увидим белокаменные храмы, прогуляемся по пешеходной зоне, сделаем прекрасные фотографии со смотровых площадок»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
«Также на нашем маршруте будут обзорные площадки с панорамными видами, пешеходная улица, памятники известным деятелям русской истории и обычным горожанам»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
«Музей Пряника или Мастерская шоколада Музей Пряника предлагает осмотреть экспозицию выпечки из разных стран мира, узнать историю пряника, ознакомиться с его видами, рецептами, традициями приготовления»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальное путешествие: Владимир и дворцово-парковый ансамбль Муромцево
Погрузитесь в мир российской аристократии и архитектурных шедевров, посетив усадьбу Муромцево и исторический Владимир
Начало: Соборная площадь
«После прогулки в Муромцево нас ждет классическая обзорная экскурсия по Владимиру — увидим белокаменные храмы, прогуляемся по пешеходной зоне, сделаем прекрасные фотографии со смотровых площадок»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
«Вас ждет две пешеходные обзорные экскурсии»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
«Это такая же обзорная прогулка, в ходе которой мы посетим три музея:»
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью
Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его белокаменные сокровища и парки, вдохновляющие истории
Начало: По договоренности
«На экскурсии Вы познакомитесь с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 24/7
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Древний Владимир: путешествие в историю
Начало: Ул. Дворянская, 2, Владимир
«Насладитесь великолепными видами на город и окрестности с четырех обзорных площадок»
Расписание: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
от 760₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Владимир!»: история и красоты
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его архитектурные шедевры и уютные улочки в компании опытного гида
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
«Наша прогулка оставит вам радость открытия и приятное послевкусие нового знакомства»
Расписание: По договоренности
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир - город великих воспоминаний и чтимых святынь
Начало: Соборная площадь. Памятник Андрею Рублёву
«Приглашаю Вас совершить обзорную экскурсию по моему родному и любимому городу Владимиру, который сохранил своё былое величие столицы Северо-Восточной Руси»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
«Мы прогуляемся по его древним улочкам, посмотрим на монументальные храмы, полюбуемся городскими панорамами с обзорных площадок»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Владимиром и Суздалем за один день
Начало: По договоренности
«Во время обзорной экскурсии по Суздалю вы узнаете много нового, познакомитесь с уникальным архитектурным ансамблем города, его богатейшей историей»
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
- ААнна6 июня 2024Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
- ЕЕлена5 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
- ААндрей5 июня 2024Всё отлично!!!
- ЕЕлена4 июня 2024Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
- ВВячеслав4 июня 2024Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.
- ООльга3 июня 2024Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!
- ЕЕлена2 июня 2024Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!
- ЕЕлена2 июня 2024Увлекательно, динамично, познавательно!
- ЕЕвгений2 июня 2024Светлана провела отличную экскурсию по Владимиру, сумела заинтересовать детей своими увлекательными рассказами об этом старинном городе. Гид отлично ориентируется в датах и событиях, происходивших ранее, а также проводит хронологию событий со всей историей Руси
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Обзорные»
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Сейчас во Владимире в категории "Обзорные" можно забронировать 42 экскурсии от 760 до 11 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2572 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Владимира нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Владимире много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024