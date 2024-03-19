Древний Владимир: путешествие в историю

Групповая экскурсия во Владимире
5
7 отзывов
Владимир — город, который впечатляет своей многовековой историей, архитектурой, и одновременно это провинциальный уютный городок. На экскурсии вы убедитесь, как все это в нем совмещается.

Великие князья, известные люди, геральдика и символы города — я постараюсь составить для вас целостный образ города.
Древний Владимир: путешествие в историю
Древний Владимир: путешествие в историю
Древний Владимир: путешествие в историю
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:

  • Театральная площадь
  • Золотые Ворота
  • Оборонительный вал
  • Водонапорная башня
  • Владимирский Арбат
  • Спасская и Георгиевская церкви
  • Свято-Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • 4 обзорные площадки

Описание

Что вас ожидает: Вы увидите значимые места исторического центра:

  • Золотые ворота — оборонительное сооружение и парадный въезд в древнюю столицу. Вы узнаете, где же золото на белокаменной арке и что случилось после визита Великой императрицы.
  • Успенский собор — величественный собор Андрея Боголюбского. Здесь мы раскроем секреты белокаменного строительства и архитектуры Владимирского края, почему его называют «Русской Ломбардией».
  • Загадочный Дмитриевский собор — дворцовая церковь великого князя. В резьбе поищем сказочных, мифических птиц и животных, подвиги Геракла и вознесение Великого полководца к небесам, узнаете, откуда эти греческие сюжеты на соборе во Владимире.

• Пройдетесь по тихой улице со старинными фонарями и забавными скульптурами. Насладитесь великолепными видами на город и окрестности с четырех обзорных площадок. Важная информация:

  • Прогулка будет проходить при любой погоде, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы не промокнуть и не замерзнуть, а также выбирайте удобную обувь.
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены удобные остановки на фотопаузы.

Точное время начала экскурсии уточняйте у гида

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театральная площадь
  • Золотые Ворота
  • Оборонительный вал
  • Водонапорная башня
  • Владимирский Арбат
  • Спасская и Георгиевская церкви
  • Свято-Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • 4 обзорные площадки
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Дворянская, 2, Владимир
Завершение: ул. Большая Московская, 60, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Прогулка будет проходить при любой погоде, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы не промокнуть и не замерзнуть, а также выбирайте удобную обувь
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены удобные остановки на фотопаузы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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2
1
Д
19 мар 2024
Д
25 фев 2024
Очень понравилась экскурсия, очень понравился экскурсовод, Светлана рассказывает интересно, захватывающе, как будто она просто гуляет с тобой по городу и делится знаниями, а не читает лекцию. Много интересного узнали о городе на этой экскурсии, побывали в основных местах. Большое спасибо!
С
24 фев 2024
Познакомились с историческим центром Владимира. Успенский собор, Дмитриевский, смотровые площадки. Светлана рассказывала интересно, активно общалась с группой, задавая вопросы. Спасибо! 2 часа пролетели незаметно.
И
15 янв 2024
Интересная экскурсия. Спасибо Светлане за исчерпывающую информацию.
О
14 янв 2024
Огромное спасибо Светлане за экскурсию! Очень интересно и познавательно. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендую
Л
6 янв 2024
Экскурсия прошла очень интересно, в теплой, несмотря на сильный мороз, атмосфере. Светлана эрудированный, доброжелательный, лёгкий в общении человек. Увидели главные достопримечательности, все, что было заявлено.
М
4 янв 2024

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