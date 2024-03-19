Очень понравилась экскурсия, очень понравился экскурсовод, Светлана рассказывает интересно, захватывающе, как будто она просто гуляет с тобой по городу и делится знаниями, а не читает лекцию. Много интересного узнали о городе на этой экскурсии, побывали в основных местах. Большое спасибо!