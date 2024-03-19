Владимир — город, который впечатляет своей многовековой историей, архитектурой, и одновременно это провинциальный уютный городок. На экскурсии вы убедитесь, как все это в нем совмещается.
Великие князья, известные люди, геральдика и символы города — я постараюсь составить для вас целостный образ города.
Великие князья, известные люди, геральдика и символы города — я постараюсь составить для вас целостный образ города.
Ближайшие даты:
20
апр
апр
21
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Театральная площадь
- Золотые Ворота
- Оборонительный вал
- Водонапорная башня
- Владимирский Арбат
- Спасская и Георгиевская церкви
- Свято-Успенский собор
- Дмитриевский собор
- 4 обзорные площадки
Описание
Что вас ожидает: Вы увидите значимые места исторического центра:
- Золотые ворота — оборонительное сооружение и парадный въезд в древнюю столицу. Вы узнаете, где же золото на белокаменной арке и что случилось после визита Великой императрицы.
- Успенский собор — величественный собор Андрея Боголюбского. Здесь мы раскроем секреты белокаменного строительства и архитектуры Владимирского края, почему его называют «Русской Ломбардией».
- Загадочный Дмитриевский собор — дворцовая церковь великого князя. В резьбе поищем сказочных, мифических птиц и животных, подвиги Геракла и вознесение Великого полководца к небесам, узнаете, откуда эти греческие сюжеты на соборе во Владимире.
• Пройдетесь по тихой улице со старинными фонарями и забавными скульптурами. Насладитесь великолепными видами на город и окрестности с четырех обзорных площадок. Важная информация:
- Прогулка будет проходить при любой погоде, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы не промокнуть и не замерзнуть, а также выбирайте удобную обувь.
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены удобные остановки на фотопаузы.
Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Золотые Ворота
- Оборонительный вал
- Водонапорная башня
- Владимирский Арбат
- Спасская и Георгиевская церкви
- Свято-Успенский собор
- Дмитриевский собор
- 4 обзорные площадки
Что входит
- Услуги гида
Что не входит
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Дворянская, 2, Владимир
Завершение: ул. Большая Московская, 60, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Прогулка будет проходить при любой погоде, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы не промокнуть и не замерзнуть, а также выбирайте удобную обувь
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены удобные остановки на фотопаузы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
19 мар 2024
Д
Дмитрий
25 фев 2024
Очень понравилась экскурсия, очень понравился экскурсовод, Светлана рассказывает интересно, захватывающе, как будто она просто гуляет с тобой по городу и делится знаниями, а не читает лекцию. Много интересного узнали о городе на этой экскурсии, побывали в основных местах. Большое спасибо!
С
СВЕТЛАНА
24 фев 2024
Познакомились с историческим центром Владимира. Успенский собор, Дмитриевский, смотровые площадки. Светлана рассказывала интересно, активно общалась с группой, задавая вопросы. Спасибо! 2 часа пролетели незаметно.
И
Иван
15 янв 2024
Интересная экскурсия. Спасибо Светлане за исчерпывающую информацию.
О
Олег
14 янв 2024
Огромное спасибо Светлане за экскурсию! Очень интересно и познавательно. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендую
Л
Людмила
6 янв 2024
Экскурсия прошла очень интересно, в теплой, несмотря на сильный мороз, атмосфере. Светлана эрудированный, доброжелательный, лёгкий в общении человек. Увидели главные достопримечательности, все, что было заявлено.
М
Михаил
4 янв 2024
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира
Похожие туры из Владимира
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
В районе Дмитриевского собора
Сегодня
Завтра
16 апр
17 апр
5 345₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Владимир или Боголюбово
Завтра
16 апр
17 апр
18 апр
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Разобраться в шедеврах владимиро-суздальской архитектурной школы и погрузиться в атмосферу старины
Соборная площадь
17 апр
19 апр
23 апр
24 апр
6 500₽ за всё до 10 чел.