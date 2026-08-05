Д Дарья

Чудеснейший экскурсовод Лариса Дмитриевна!

Очень внимательный к деталям, интересно рассказывает. Никакой воды и очень увлекательно!!!

Спасибо большое. Благодаря Ларисе Дмитриевне мы влюбились в г. Владимир. И обязательно приедем еще!!!