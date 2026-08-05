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Индивидуальная
до 7 чел.
Владимир: легенды и тайны старой столицы
Начало: Театральная площадь, Ленинский район, городской ок...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир. Главное. Сплетение времён и судеб
Начало: Театральная площадь, Ленинский район, городской ок...
Расписание: Ежедневно с 10.30 до 15.30
6800 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
От Театральной до Соборной площади: авторская экскурсия с фотосессией
Начало: Театральная площадь, Ленинский район, городской ок...
Расписание: По договоренности
9600 ₽
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Отличная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Даниил! Интересно и познавательно, а главное легко и приятно было общаться с экскурсоводом! Всем рекомендую.
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Д
Чудеснейший экскурсовод Лариса Дмитриевна!
Очень внимательный к деталям, интересно рассказывает. Никакой воды и очень увлекательно!!!
Спасибо большое. Благодаря Ларисе Дмитриевне мы влюбились в г. Владимир. И обязательно приедем еще!!!
Очень внимательный к деталям, интересно рассказывает. Никакой воды и очень увлекательно!!!
Спасибо большое. Благодаря Ларисе Дмитриевне мы влюбились в г. Владимир. И обязательно приедем еще!!!
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А
Был 06.01.26. 1,5 часа за 4800 по акции. По времени пешком достаточно. Ознакомительная экскурсия по центру Владимиру понравилась.
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О
Отличная работа гида Даниила, интересный рассказ, ответы на вопросы. Очень понравился маршрут, рекомендую для ознакомления с городом. Приятное сочетание цена-качество)))
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М
Экскурсовод Даниил - очень приятный собеседник, рассказал, показвд основные достопримечательности Владимира. Больше спасибо, нам понравилось!
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в
Во Владимире была в деловой поезде. Экскурсия скрасила пребывание в городе. Спасибо Ларисе Дмитриевне за прекрасную подачу информации. Глубокое знание истории и особая любовь к своему городу. Спасибо большое!
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Всего 6 отзывов во Владимире в категории "От Площади Ленина"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «От Площади Ленина»
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