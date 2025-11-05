Экскурсия по Владимиру - это возможность взглянуть на город глазами его великих жителей.
Вас ждут Золотые ворота и Успенский собор, прогулка по Театральной площади и живописные виды со смотровых площадок. Узнайте, как город связан с Герценом и Тарковским, и какие архитектурные шедевры скрывает Владимир. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте для себя уникальные истории и факты
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные храмы
- 📜 Истории знаменитых людей
- 🌆 Живописные виды
- 🎭 Театральная площадь
- 📍 Золотые ворота
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Золотые ворота
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Козлов вал
- Дворец губернатора
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Театральную площадь и Золотые ворота.
- Почтовую контору и Козлов вал.
- Гергиевскую улицу, где царит атмосфера губернского города.
- Дворец губернатора.
- Успенский и Дмитриевский соборы.
- Смотровые площадки.
Вы узнаете:
- Какую роль Владимир сыграл в жизни Герцена.
- Каковы архитектурные особенности главных храмов.
- Какой из местных губернаторов был поэтом.
- Какие потрясения ему пришлось пережить во Владимире.
- Как с городом связаны Тарковский и фильм «Андрей Рублёв».
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной пл
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лариса — ваш гид во Владимире
Добрый день! Меня зовут Лариса, я профессиональный гид по Владимиру и Суздалю. Провожу экскурсии на русском и итальянском языках. Опыт работы — более 20 лет. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и любовью к этим старинным городам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Е
Елена
5 ноя 2025
Мы с мужем были во Владимире давно и почти проездом, поэтому это знакомство с городом стало почти новым. Лариса Дмитриевна очень подготовлена и профессиональна в этом материале. Рассказала и показала
О
Ольга
12 авг 2025
Очень профессиональный гид, который проводит экскурсии с огромной любовью к своему городу, с уважением и знанием исторического материала (Лариса не только знает, но и цитирует источники во время экскурсии). Грамотно
Елена
14 июл 2025
Добрый день! Были на экскурсии с таким замечательным экскурсоводом, Ларисой. Спасибо большое за экскурсию, все было очень интересно, все на одном дыхании, узнали многое о истории города и насладились его красотой! Очень древний город, завораживает своим прошлым, соборами, храмами… всем советую! Спасибо!
Наталья
1 июл 2025
Великолепный, профессиональный экскурсовод. Была на экскурсии 01.07.2025 с двумя детьми 14 и 16 лет. Отличное общение с подростоками и со мной. Умеет заинтересовать молодеж, отвечает на вопросы которые были заданы,
