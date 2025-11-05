читать дальше нам все, делая акценты на настоящие, подлинные и хорошо, но чудом сохранившиеся строения и росписи. Помогла разобраться что действительно является древним и очень древним, а что восстановлено и, тем более, вновь построено. Особенно нас удивил и даже шокировал Дмитриевский собор. Советую данную экскурсию, да и вообще посещение Владимира людям любого возраста, начиная с 12 лет. Жаль, что Золотые ворота так долго находятся в ремонте.

Мы с мужем были во Владимире давно и почти проездом, поэтому это знакомство с городом стало почти новым. Лариса Дмитриевна очень подготовлена и профессиональна в этом материале. Рассказала и показала