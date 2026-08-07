Что вас ждет ЦПКО города, который жители по старой памяти называют Парком им. 850-летия г. Владимира, поведает свою любопытнейшую историю: О ВДНХ г. Владимира Узнаем, как Козье поле, на котором колосилась рожь превратилось в крупнейшую выставку Владимирской области. Выставку Достижений Народного Хозяйства. Кем и когда строилась выставка и как она выглядела в 50-х годах XX в. Как ВДНХ превратилась в Парк им. 850-летия г. Владимира. Когда и почему Парк 850-летия г. Владимира был переименован в ЦПКО. О парковом искусстве Узнаете что обозначает слово «парк» и где зародилось парковое искусство. Наглядно увидим, чем регулярный парк отличается от пейзажного или ландшафтного парка. О фонтанах Узнаете что располагалось на месте фонтана «Цветок» и от чего произошло слово «Фонтан». Кто первый придумал гидротехническую систему подачи воды в фонтаны. Об аттракционах Расскажем о создании и разрушении детского городка в парке. Как в парке была организована работе с детьми. Что это за слово — аттракцион и каковы были первые аттракционы на Руси. Кем и для кого был создан первый механический аттракцион и почему в Европе любят Русские горки, а в России — Американские горки. О музее советского детства В музее советского детства многие из нас окунутся в атмосферу своих детских воспоминаний. А ведь современным школьникам совершенно непонятно, как мы могли обходиться без компьютеров и гаджетов. Хотя и они с удовольствием смеются над своим отражением в кривых зеркалах и фотографируются в интерьере 70-х годов 20-го века. Вот какие удивительные истории и тайны нам откроет Парк — ЦПКО г. Владимира! И конечно у вас будет достаточно свободного времени, чтобы покататься на каруселях или на коньках, пострелять из лука, прогуляться по тенистым аллеям или посетить картинную галерею Парка! Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • наглядные пособия, • посещение бесплатных объектов. Туристы оплачивают самостоятельно:

посещение музея советского детства — 100руб. /чел., • катание на колесе обозрения «Небо 33»: группа школьников — 100 руб. /чел; 1 взрослый — 250 руб. /чел. Дети от 3-10 лет — 150 руб. /чел., • посещение тира или других аттракционов.