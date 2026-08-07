На экскурсии вы познакомитесь с историей Владимирского ВДНХ г., развитием паркового искусства, историей аттракционов и колеса обозрения. Узнаем, как появились фонтаны и кто придумал правила дорожного движения. Увидим Владимир с высоты птичьего полета. Эта экскурсия будет интересна не только гостям нашего города, но и самим владимирцам.
Описание экскурсии
Что вас ждет ЦПКО города, который жители по старой памяти называют Парком им. 850-летия г. Владимира, поведает свою любопытнейшую историю: О ВДНХ г. Владимира Узнаем, как Козье поле, на котором колосилась рожь превратилось в крупнейшую выставку Владимирской области. Выставку Достижений Народного Хозяйства. Кем и когда строилась выставка и как она выглядела в 50-х годах XX в. Как ВДНХ превратилась в Парк им. 850-летия г. Владимира. Когда и почему Парк 850-летия г. Владимира был переименован в ЦПКО. О парковом искусстве Узнаете что обозначает слово «парк» и где зародилось парковое искусство. Наглядно увидим, чем регулярный парк отличается от пейзажного или ландшафтного парка. О фонтанах Узнаете что располагалось на месте фонтана «Цветок» и от чего произошло слово «Фонтан». Кто первый придумал гидротехническую систему подачи воды в фонтаны. Об аттракционах Расскажем о создании и разрушении детского городка в парке. Как в парке была организована работе с детьми. Что это за слово — аттракцион и каковы были первые аттракционы на Руси. Кем и для кого был создан первый механический аттракцион и почему в Европе любят Русские горки, а в России — Американские горки. О музее советского детства В музее советского детства многие из нас окунутся в атмосферу своих детских воспоминаний. А ведь современным школьникам совершенно непонятно, как мы могли обходиться без компьютеров и гаджетов. Хотя и они с удовольствием смеются над своим отражением в кривых зеркалах и фотографируются в интерьере 70-х годов 20-го века. Вот какие удивительные истории и тайны нам откроет Парк — ЦПКО г. Владимира! И конечно у вас будет достаточно свободного времени, чтобы покататься на каруселях или на коньках, пострелять из лука, прогуляться по тенистым аллеям или посетить картинную галерею Парка! Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • наглядные пособия, • посещение бесплатных объектов. Туристы оплачивают самостоятельно:
посещение музея советского детства — 100руб. /чел., • катание на колесе обозрения «Небо 33»: группа школьников — 100 руб. /чел; 1 взрослый — 250 руб. /чел. Дети от 3-10 лет — 150 руб. /чел., • посещение тира или других аттракционов.
ежедневно с 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территорию парка
- Фонтаны
- Аттракционы
- Колесо обозрения
- Павильоны
- Веревочный городок
- Ледовый дворец «Полярис»
- Тир
- Детский автогородок
- Художественный макет города 16 кв. м
- Музей советского детства
- Выставочный центр
Что включено
- Услуги гида,
- Наглядные пособия,
- Посещение бесплатных объектов.
Что не входит в цену
- Посещение музея советского детства - 100руб. /чел.,
- Катание на колесе обозрения «Небо 33»: группа школьников - 100 руб. /чел 1 взрослый - 250 руб. /чел. Дети от 3-10 лет - 150 руб. /чел.,
- Посещение тира или других аттракционов.
Место начала и завершения?
Ул. Мира, д. 24 А, г. Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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