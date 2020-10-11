1 отзыв оставили туристы

Кусочек Карелии во Владимирской области Дюкинские карьеры впечатляют своим скалистым рельефом, глубиной и отвесными известняковыми скалами. Вы спуститесь на дно одного из них и постараетесь отыскать следы древних моллюсков, возраст которых насчитывает миллионы лет. Я расскажу, как и когда были образованы карьеры, какие горные породы здесь добывали и почему в один момент «Дюки» оказались заброшенными.
Дворянская усадьба и природный фонтан Еще одно необычное место нашего региона — Судогодский гейзер, пробившийся из-под земли более 100 лет назад. Полюбовавшись этим бьющим из подземного озера родником, мы сделаем небольшую остановку на чаепитие с печеньем. Затем отправимся в усадьбу Храповицкого в поселке Муромцево. Вы рассмотрите основное здание в средневековом стиле и погуляете по окружающей его живописной территории с прудами и дендрарием.
Организационные детали
Дорога в одну сторону занимает около часа. Все транспортные расходы включены в стоимость.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Так получилось, что мы первые прошли новым маршрутом и первыми из пользователей Трипстера познакомились с тайными сокровищами Владимирской области. И этот первый блин вышел отнюдь не комом! Мы оценили и продуманность маршрута, и заботливость нашего гида. Сергей действительно любит родной край, и открыл его нам с неожиданной стороны. Мы увидели и кусочек Владимирской Карелии, и тихое озеро, познакомились с потомственной ведьмой Тамарой, охраняющей Дюканский природный заказник, понастальгировали о хрусте французской булки в заброшенной усадьбе Храповицкого, что в Муромцево. Смело могу рекомендовать эту экскурсию всем любителям видеть и узнавать красоту не только городов, но и первозданной природы.