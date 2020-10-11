1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Кусочек Карелии во Владимирской области

Дюкинские карьеры впечатляют своим скалистым рельефом, глубиной и отвесными известняковыми скалами. Вы спуститесь на дно одного из них и постараетесь отыскать следы древних моллюсков, возраст которых насчитывает миллионы лет. Я расскажу, как и когда были образованы карьеры, какие горные породы здесь добывали и почему в один момент «Дюки» оказались заброшенными.

Дворянская усадьба и природный фонтан

Еще одно необычное место нашего региона — Судогодский гейзер, пробившийся из-под земли более 100 лет назад. Полюбовавшись этим бьющим из подземного озера родником, мы сделаем небольшую остановку на чаепитие с печеньем. Затем отправимся в усадьбу Храповицкого в поселке Муромцево. Вы рассмотрите основное здание в средневековом стиле и погуляете по окружающей его живописной территории с прудами и дендрарием.

Организационные детали

Дорога в одну сторону занимает около часа. Все транспортные расходы включены в стоимость.