1 отзыв оставили туристы

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Тайные сокровища Владимирской области

Скалистые карьеры, гейзер и средневековая архитектура на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Сергей
Сергей – Гид из Владимира
Владимирская область — это не только всем известные шедевры белокаменного зодчества.

Вы увидите популярные среди альпинистов Дюкинские карьеры, оцените бьющий из подземного озера Судогодский гейзер и рассмотрите старинную усадьбу полковника Храповицкого.

А я расскажу историю 📖 этих мест и сделаю все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго!
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Тайные сокровища Владимирской области
Тайные сокровища Владимирской области

Что вас ожидает

Кусочек Карелии во Владимирской области
Дюкинские карьеры впечатляют своим скалистым рельефом, глубиной и отвесными известняковыми скалами. Вы спуститесь на дно одного из них и постараетесь отыскать следы древних моллюсков, возраст которых насчитывает миллионы лет. Я расскажу, как и когда были образованы карьеры, какие горные породы здесь добывали и почему в один момент «Дюки» оказались заброшенными.

Дворянская усадьба и природный фонтан
Еще одно необычное место нашего региона — Судогодский гейзер, пробившийся из-под земли более 100 лет назад. Полюбовавшись этим бьющим из подземного озера родником, мы сделаем небольшую остановку на чаепитие с печеньем. Затем отправимся в усадьбу Храповицкого в поселке Муромцево. Вы рассмотрите основное здание в средневековом стиле и погуляете по окружающей его живописной территории с прудами и дендрарием.

Организационные детали

Дорога в одну сторону занимает около часа. Все транспортные расходы включены в стоимость.

Тайные сокровища Владимирской области
Тайные сокровища Владимирской области
Тайные сокровища Владимирской области
Тайные сокровища Владимирской области
Тайные сокровища Владимирской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день! Меня зовут Сергей. По образованию я учитель. Люблю путешествовать и находить необычные места, которые не встретить в путеводителях «для всех». С радостью поделюсь своими открытиями!
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1 отзыв оставили туристы

Людмила
11 октября 2020
Так получилось, что мы первые прошли новым маршрутом и первыми из пользователей Трипстера познакомились с тайными сокровищами Владимирской области. И этот первый блин вышел отнюдь не комом! Мы оценили и продуманность маршрута, и заботливость нашего гида. Сергей действительно любит родной край, и открыл его нам с неожиданной стороны. Мы увидели и кусочек Владимирской Карелии, и тихое озеро, познакомились с потомственной ведьмой Тамарой, охраняющей Дюканский природный заказник, понастальгировали о хрусте французской булки в заброшенной усадьбе Храповицкого, что в Муромцево. Смело могу рекомендовать эту экскурсию всем любителям видеть и узнавать красоту не только городов, но и первозданной природы.

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