1 отзыв оставили туристы

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Тайные сокровища Владимирской области

Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
Владимирская область хранит в себе множество тайн и необычных мест, которые ждут, чтобы вы их открыли.

На этой экскурсии вы увидите Дюкинские карьеры, напоминающие кусочек Карелии с их скалистым рельефом и
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отвесными известняковыми скалами.

Судогодский гейзер поразит вас своей красотой и силой, а усадьба Храповицкого позволит окунуться в атмосферу прошлого. Это путешествие станет незабываемым приключением, полным открытий и впечатлений.

Все транспортные расходы уже включены в стоимость, так что вам остается только наслаждаться поездкой и новыми знаниями

5
144 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные природные объекты
  • 🏰 Исторические усадьбы
  • 🧭 Интересные рассказы гида
  • 📸 Живописные виды для фото
  • 🚗 Включены транспортные расходы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но из-за снега и холода могут возникнуть трудности с передвижением и осмотром некоторых объектов.
Сейчас август — это идеальное время.
Тайные сокровища Владимирской области
Тайные сокровища Владимирской области
Тайные сокровища Владимирской области

Что можно увидеть

  • Дюкинские карьеры
  • Судогодский гейзер
  • Усадьба Храповицкого

Описание экскурсии

Кусочек Карелии во Владимирской области

Дюкинские карьеры впечатляют своим скалистым рельефом, глубиной и отвесными известняковыми скалами. Вы спуститесь на дно одного из них и постараетесь отыскать следы древних моллюсков, возраст которых насчитывает миллионы лет. Я расскажу, как и когда были образованы карьеры, какие горные породы здесь добывали и почему в один момент «Дюки» оказались заброшенными.

Дворянская усадьба и природный фонтан

Ещё одно необычное место нашего региона — Судогодский гейзер, пробившийся из-под земли более 100 лет назад. Полюбовавшись этим бьющим из подземного озера родником, мы сделаем небольшую остановку на чаепитие с печеньем. Затем отправимся в усадьбу Храповицкого в посёлке Муромцево. Вы рассмотрите основное здание в средневековом стиле и погуляете по окружающей его живописной территории с прудами и дендрарием.

Организационные детали

Дорога в одну сторону занимает около часа. Все транспортные расходы включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 745 туристов
Добрый день! Меня зовут Сергей. По образованию я учитель. Люблю путешествовать и находить необычные места, которые не встретить в путеводителях «для всех». С радостью поделюсь своими открытиями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
139
4
5
3
2
1
Н
Дата посещения: 8 июн 2026
Были с мужем на экскурсии 08.06.2026 в сопровождении замечательного гида Сергея! Сергей забрал нас прямо от гостиницы и мы сразу же отправились в природный заказник - Дюкинские карьеры. Там нас
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ждали восхитительная панорама непривычного, многоступенчатого, но очень красивого пейзажа, окаменелые ракушки на каменных скалах, и уникальные для этой местности дикие орхидеи (!). Нам повезло и мы попали как раз на период их активного цветения (Сергей обратил на это наше внимание и нам удалось рассмотреть в непосредственной близости и пофоткать эти диковинные растения). Несмотря на лесистую местность и преобладание хвойных деревьев, в этом заказнике практически нет комаров, так что гулять было комфортно. И людей там тоже практически нет (исключение - детский лагерь скалолазов), так что отдохнуть от городской суеты, оставшись с природой практически наедине точно получится. Сергей провел нас по всем ступеням карьера, а затем мы отправились к природному водному источнику, где можно набрать питьевой воды и сделать красивые фото (а еще там в реке на мелководье смешные головастики греются у камней). После нас ждал небольшой отдых-пикник на берегу большого пруда под тенью деревьев с душистым чаем и сладостями. Немного отдохнув, мы отправились в усадьбу Храповицкого. Там тоже было где погулять, что посмотреть и сделать памятные фотографии. В целом экскурсия очень впечатлила своей необычностью и бесконечной продолжительностью романтики сюжета. На нее можно смело отважиться парой (в том числе супружеской), с друзьями и даже всей семьей. Сергей - замечательный автор данного маршрута, очень приятный, тактичный в общении, не утомляет ненужными разговорами, дает только интересную и существенную информацию. Всё прошло как на одном дыхании. Мы даже не устали.
Как вновь посетим Владимир - непременно снова отправимся с Сергеем в это чудесное место на земле!

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Татьяна
Потрясающе насыщенная экскурсия: одновременно познавательная, с погружением в красивейшую природу и элементами экстрима. Мы и отдохнули и получили массу интересных впечатлений. Огромное спасибо Сергею!
Пара рекомендаций для тех, кто поедет. Прогулка
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по карьеру для меня оказалась довольно экстремальной, но весь маршрут удалось пройти и получить удовольствие. Но даже если вы не пройдете маршрут целиком, уверена, что хороших впечатлений будет много. Желательно иметь обувь на хорошей подошве, в теплую погоду захватите купальник или бы иметь возможность зайти в воду примерно по колено: тогда вы сможете подойти к гейзеру.

Потрясающе насыщенная экскурсия: одновременно познавательная, с погружением в красивейшую природу и элементами экстрима. Мы и отдохнули
Потрясающе насыщенная экскурсия: одновременно познавательная, с погружением в красивейшую природу и элементами экстрима. Мы и отдохнули
Потрясающе насыщенная экскурсия: одновременно познавательная, с погружением в красивейшую природу и элементами экстрима. Мы и отдохнули
Потрясающе насыщенная экскурсия: одновременно познавательная, с погружением в красивейшую природу и элементами экстрима. Мы и отдохнули
Потрясающе насыщенная экскурсия: одновременно познавательная, с погружением в красивейшую природу и элементами экстрима. Мы и отдохнули
Потрясающе насыщенная экскурсия: одновременно познавательная, с погружением в красивейшую природу и элементами экстрима. Мы и отдохнули
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Л
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и приятные разговоры за ароматным чаем. Получили с друзьями огромное удовольствие от поездки. С удовольствием рекомендуем!
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и приятные разговоры за ароматным чаем. Получили с друзьями огромное удовольствие
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и приятные разговоры за ароматным чаем. Получили с друзьями огромное удовольствие
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и приятные разговоры за ароматным чаем. Получили с друзьями огромное удовольствие
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и приятные разговоры за ароматным чаем. Получили с друзьями огромное удовольствие
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и приятные разговоры за ароматным чаем. Получили с друзьями огромное удовольствие
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и приятные разговоры за ароматным чаем. Получили с друзьями огромное удовольствие
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и приятные разговоры за ароматным чаем. Получили с друзьями огромное удовольствие
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и приятные разговоры за ароматным чаем. Получили с друзьями огромное удовольствие+1
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию и приятные разговоры за ароматным чаем. Получили с друзьями огромное удовольствие
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Светлана
Максимально комфортная и интересная экскурсия! Завораживающая природа и интересные истории обеспечены!
Максимально комфортная и интересная экскурсия! Завораживающая природа и интересные истории обеспечены!
Максимально комфортная и интересная экскурсия! Завораживающая природа и интересные истории обеспечены!
Максимально комфортная и интересная экскурсия! Завораживающая природа и интересные истории обеспечены!
Максимально комфортная и интересная экскурсия! Завораживающая природа и интересные истории обеспечены!
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Полина
Это было невероятное путешествие!

Впервые были в карьере, удалось найти несколько окаменелостей, что вызывает поистине детский восторг:)

Усадьба оказалась гораздо больше, чем казалась на фото.

Сергей прекрасный гид, было очень комфортно в общении. Отдельное спасибо за фото!

Все прекрасно, мы невероятно довольны и очень рекомендуем посетить эту экскурсию:)
Это было невероятное путешествие!
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Анастасия
Отличная экскурсия, не ожидала, что орхидей будет так много, очень красиво. Сергей - очень комфортный водитель и собеседник.
Отличная экскурсия, не ожидала, что орхидей будет так много, очень красиво. Сергей - очень комфортный водитель и собеседник.
Отличная экскурсия, не ожидала, что орхидей будет так много, очень красиво. Сергей - очень комфортный водитель и собеседник.
Отличная экскурсия, не ожидала, что орхидей будет так много, очень красиво. Сергей - очень комфортный водитель и собеседник.
Отличная экскурсия, не ожидала, что орхидей будет так много, очень красиво. Сергей - очень комфортный водитель и собеседник.
Отличная экскурсия, не ожидала, что орхидей будет так много, очень красиво. Сергей - очень комфортный водитель и собеседник.
Отличная экскурсия, не ожидала, что орхидей будет так много, очень красиво. Сергей - очень комфортный водитель и собеседник.
Отличная экскурсия, не ожидала, что орхидей будет так много, очень красиво. Сергей - очень комфортный водитель и собеседник.
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Входит в следующие категории Владимира

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