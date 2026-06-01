Гусь-Хрустальный — это город, где стекло превратилось в настоящее искусство. Вы прогуляетесь по историческому центру, посетите знаменитый Музей хрусталя им. Мальцовых и увидите легендарный «Стеклянный букет».
А при желании ещё и попробуете горячие пироги на полднике и познакомитесь с секретами стеклодувного мастерства.
А при желании ещё и попробуете горячие пироги на полднике и познакомитесь с секретами стеклодувного мастерства.
Описание экскурсии
9:45 — встреча на ж/д вокзале Владимира
10:00 — отправление на ретропоезде. Под стук колёс и рассказы Марьи-искусницы вы поедете в город мастеров, где стекло и хрусталь стали частью местной истории и легенд
12:05 — прибытие в Гусь-Хрустальный
- пешеходная экскурсия по городу: памятник Акиму Мальцову, история города и фирменные салоны «Гусевский хрусталь» и «Стекло и руки». Во время прогулки вы отыщете первый из трёх легендарных хрустальных цветов, которым посвящена местная сказочная история
- экскурсия по Музею хрусталя имени Мальцовых: осмотрите одну из крупнейших коллекций художественного стекла в России — более 2000 экспонатов от 18 века до наших дней. Здесь же увидите знаменитый «Стеклянный букет»
- полдник в кафе (по желанию)
- мастер-класс «Секрет стеклодела» (по желанию): узнаете, как рождаются стеклянные изделия. Мастер покажет основные этапы работы со стеклом, а вы под его контролем сможете попробовать отдельные элементы процесса
15:50 — отправление во Владимир
16:52 — прибытие во Владимир
Организационные детали
- В стоимость включены ж/д билеты и входные билеты в музей
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается
- Полдник в кафе — 500 ₽ с человека
- Мастер-класс — 500 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3800 ₽
|Пенсионеры
|3500 ₽
|Дети до 15 лет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Владимира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владимире
Организатор данного мероприятия
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