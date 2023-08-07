Погрузитесь в атмосферу дореволюционной России на экскурсии в усадьбе Муромцево
Эта замечательная усадьба принадлежала последнему предводителю Владимирского дворянства В. С. Храповицкому.
Усадьба Муромцево — это удивительный дворцово-парковый ансамбль, возможно один из последних в дореволюционной России.
Усадьба Муромцево — это удивительный дворцово-парковый ансамбль, возможно один из последних в дореволюционной России.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Каре хозяйственных построек
- Церковь Святой царицы-мученицы Александры Римской
- Усадебный дом
- Лодочный и музыкальный павильоны
- Частично сохранившийся каскад прудов и аллеи парка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На экскурсии мы:
- увидим и узнаем историю строительства главного усадебного дома, каре хозяйственных построек, церкви Святой царицы-мученицы Александры Римской, лодочного и музыкального павильона;
- пройдемся по аллеям старого парка и берегам барского пруда;
- рассмотрим частично сохранившийся каскад прудов;
- вспомним несохранившиеся постройки таких уникальных зданий как театр, запасный дом, ансамбль станции железной дороги;
- услышим интересные истории из жизни усадьбы и ее последних владельцев Владимира Семеновича и Елизаветы Ивановны Храповицких.
- «В этой усадьбе было уникально все: и ее размах, и цельность архитектурного замысла, и стиль, необыкновенный дом-замок, и некогда прекрасное техническое оснащение, и масштаб жилых и нежилых построек, и дивный парк с фонтанами, прудами и аллеями» (М. В. Нащокина).
Важно знать:
- Экскурсия пешая, на свежем воздухе. В помещении визит-центра мы рассмотрим макет усадьбы. Здесь же можно приобрести сувениры и посетить туалетную комнату.
- Не забудьте взять с собой фотоаппарат, термос с ароматным чаем и одеться по погоде!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Входные билеты (оплачиваются на месте)
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- Судогодский район, п. Муромцево, ул. Ямская, 9
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Не забудьте взять с собой фотоаппарат
- Термос с ароматным чаем и одеться по погоде!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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