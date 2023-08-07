«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево

Погрузитесь в атмосферу дореволюционной России на экскурсии в усадьбе Муромцево

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Эта замечательная усадьба принадлежала последнему предводителю Владимирского дворянства В. С. Храповицкому.

Усадьба Муромцево — это удивительный дворцово-парковый ансамбль, возможно один из последних в дореволюционной России.
«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево
«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево
«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево
«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево
«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево
«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево
«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
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11
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Что вас ожидает:

  • Каре хозяйственных построек
  • Церковь Святой царицы-мученицы Александры Римской
  • Усадебный дом
  • Лодочный и музыкальный павильоны
  • Частично сохранившийся каскад прудов и аллеи парка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На экскурсии мы:

  • увидим и узнаем историю строительства главного усадебного дома, каре хозяйственных построек, церкви Святой царицы-мученицы Александры Римской, лодочного и музыкального павильона;
  • пройдемся по аллеям старого парка и берегам барского пруда;
  • рассмотрим частично сохранившийся каскад прудов;
  • вспомним несохранившиеся постройки таких уникальных зданий как театр, запасный дом, ансамбль станции железной дороги;
  • услышим интересные истории из жизни усадьбы и ее последних владельцев Владимира Семеновича и Елизаветы Ивановны Храповицких.
  • «В этой усадьбе было уникально все: и ее размах, и цельность архитектурного замысла, и стиль, необыкновенный дом-замок, и некогда прекрасное техническое оснащение, и масштаб жилых и нежилых построек, и дивный парк с фонтанами, прудами и аллеями» (М. В. Нащокина).

Важно знать:

  • Экскурсия пешая, на свежем воздухе. В помещении визит-центра мы рассмотрим макет усадьбы. Здесь же можно приобрести сувениры и посетить туалетную комнату.
  • Не забудьте взять с собой фотоаппарат, термос с ароматным чаем и одеться по погоде!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Входные билеты (оплачиваются на месте)
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Судогодский район, п. Муромцево, ул. Ямская, 9
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Не забудьте взять с собой фотоаппарат
  • Термос с ароматным чаем и одеться по погоде!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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