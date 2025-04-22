Мини-группа
до 1 чел.
Древний Владимир: путешествие в историю
Владимир - город с многовековой историей и архитектурой. Узнайте о великих князьях и символах города, прогуливаясь по его историческим улицам
Начало: Ул. Дворянская, 2, Владимир
Расписание: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Сегодня в 13:15
Завтра в 12:30
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
6090 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выборИсторический центр Владимира за два часа
Владимир удивляет своей древней архитектурой и богатой историей. Экскурсия по знаковым местам города станет настоящим открытием
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 4
30 апр в 04:00
1 мая в 11:00
700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Первая встреча с Владимиром
Начало: Гоголя 10, Театральная площадь
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Стольный град Владимир
Начало: Театральная площадь, Владимир
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
30 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир - город на холмах
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за экскурсию
Квест
до 1 чел.
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью
Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
4 мая в 08:00
10 мая в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир в историях и лицах. Первое знакомство с городом
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 4
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир: древний и молодой
Начало: Театральная площадь. Перед зданием театра
Расписание: Все дни недели с 12 до 13.
7 мая в 12:00
8 мая в 12:00
6900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Усадьба Муромцево: путешествие в прошлое дворянской России
Знакомство с усадьбой Муромцево: живописный парк, исторические рассказы и архитектурное великолепие ждут вас
Начало: Г. Владимир
Расписание: Вт, пт, сб, вс - 10:00
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
9900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир: обаяние русской провинции
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно с 11.30 до 12.
7 мая в 11:30
8 мая в 11:30
6600 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 апреля 2025Познавательная экскурсия - отличный баланс между интересными фактами и подачей. Очень приятный экскурсовод Татьяна.
- ЕЕлена21 апреля 2025Очень интересная информация об истории города. Великолепно представленная гидом. Спасибо.
- ССветлана21 апреля 2025Руфина сделала наш день! Информация выдавалась настолько доступно, что мы слушали и как буд то побывали в том давнем мире,
- ММария20 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Были с детьми и экскурсовод Станислав постоянно вовлекал их в разговор, задавая им различные вопросы по ходу. Осмотрели все основные достопримечательности старого города. Два часа пролетели незаметно.
- ИИрина19 апреля 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана провела экскурсию чётко, ясно и понятно, доступным языком, ответила на всё вопросы. Приятно было слушать. Осталась довольна.
- ААнна16 апреля 2025Руфина хороший экскурсовод. Экскурсия понравилась. 2 часа прошли на одном дыхании. Интересно, легко и вместе с тем глубоко и познавательно
- ЯЯна14 апреля 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень подробно наша мини-группа из 3 человек увидела знаковые места города, экскурсовод погрузила в историю
- ООльга12 апреля 2025Экскурсия по г. Владимир была познавательной, интересной и незатянутой. Экскурсовод Татьяна рассказала нам об истории Владимиро-Суздальского княжества и не только,
- ААлексей4 апреля 2025Понравилась экскурсия и экскурсовод. Увидел интересные, памятные и исторические места древнего Владимира. Много и подробно Руфина рассказывала об истории города
- ООлеся25 марта 2025Замечательная экскурсия! Станислав супер экскурсовод) все понятно рассказывает, показывает. Благодарим, что стали чуточку ближе к истории Владимира и России в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Академический театр драмы»
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