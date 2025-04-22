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а не находились здесь и сейчас, всё по делу, по месту, никакой воды, интерактивный подход, а не лекция. Руфина, «Китай» для нас теперь не просто слово. Спасибо огромнейшее!!! А в Боголюбово мы поехали потом и встретили там пару из нашей же группы. Надо же так заинтересовать!