Академический театр драмы – экскурсии во Владимире

Найдено 13 экскурсий в категории «Академический театр драмы» во Владимире, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Древний Владимир: путешествие в историю
Пешая
На автобусе
2 часа
151 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Древний Владимир: путешествие в историю
Владимир - город с многовековой историей и архитектурой. Узнайте о великих князьях и символах города, прогуливаясь по его историческим улицам
Начало: Ул. Дворянская, 2, Владимир
Расписание: Точное время начала экскурсии уточняйте у гида
Сегодня в 13:15
Завтра в 12:30
650 ₽ за человека
Легенды древнего Владимира
Пешая
2 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
6090 ₽ за экскурсию
Владимир: пешеходная экскурсия по старому городу (историческому центру)
Пешая
2 часа
204 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выбор
Исторический центр Владимира за два часа
Владимир удивляет своей древней архитектурой и богатой историей. Экскурсия по знаковым местам города станет настоящим открытием
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 4
30 апр в 04:00
1 мая в 11:00
700 ₽ за человека
Первая встреча с Владимиром
Пешая
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Первая встреча с Владимиром
Начало: Гоголя 10, Театральная площадь
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
650 ₽ за человека
Стольный град Владимир
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Стольный град Владимир
Начало: Театральная площадь, Владимир
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
30 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Владимир - город на холмах
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир - город на холмах
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за экскурсию
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
Пешая
2 часа
14 отзывов
Квест
до 1 чел.
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Владимиру
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью
Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
4 мая в 08:00
10 мая в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Владимир в историях и лицах. Первое знакомство с городом
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир в историях и лицах. Первое знакомство с городом
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 4
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
4000 ₽ за экскурсию
Владимир: древний и молодой
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир: древний и молодой
Начало: Театральная площадь. Перед зданием театра
Расписание: Все дни недели с 12 до 13.
7 мая в 12:00
8 мая в 12:00
6900 ₽ за экскурсию
«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Усадьба Муромцево: путешествие в прошлое дворянской России
Знакомство с усадьбой Муромцево: живописный парк, исторические рассказы и архитектурное великолепие ждут вас
Начало: Г. Владимир
Расписание: Вт, пт, сб, вс - 10:00
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
9900 ₽ за экскурсию
Владимир: обаяние русской провинции
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир: обаяние русской провинции
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно с 11.30 до 12.
7 мая в 11:30
8 мая в 11:30
6600 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    22 апреля 2025
    Легенды древнего Владимира
    Познавательная экскурсия - отличный баланс между интересными фактами и подачей. Очень приятный экскурсовод Татьяна.
  • Е
    Елена
    21 апреля 2025
    Древний Владимир: путешествие в историю
    Очень интересная информация об истории города. Великолепно представленная гидом. Спасибо.
  • С
    Светлана
    21 апреля 2025
    Первая встреча с Владимиром
    Руфина сделала наш день! Информация выдавалась настолько доступно, что мы слушали и как буд то побывали в том давнем мире,
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    а не находились здесь и сейчас, всё по делу, по месту, никакой воды, интерактивный подход, а не лекция. Руфина, «Китай» для нас теперь не просто слово. Спасибо огромнейшее!!! А в Боголюбово мы поехали потом и встретили там пару из нашей же группы. Надо же так заинтересовать!

  • М
    Мария
    20 апреля 2025
    Владимир в историях и лицах. Первое знакомство с городом
    Экскурсия очень понравилась. Были с детьми и экскурсовод Станислав постоянно вовлекал их в разговор, задавая им различные вопросы по ходу. Осмотрели все основные достопримечательности старого города. Два часа пролетели незаметно.
  • И
    Ирина
    19 апреля 2025
    Древний Владимир: путешествие в историю
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана провела экскурсию чётко, ясно и понятно, доступным языком, ответила на всё вопросы. Приятно было слушать. Осталась довольна.
  • А
    Анна
    16 апреля 2025
    Первая встреча с Владимиром
    Руфина хороший экскурсовод. Экскурсия понравилась. 2 часа прошли на одном дыхании. Интересно, легко и вместе с тем глубоко и познавательно
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    👏🙌🤝. Важные детали, интересная подача. Украшение Владимира Успенский собор. С жизнеутверждающими росписями Рублева. То, что хотели узнали, увидели, познакомились. Рекомендуем. 👆🙏👍

  • Я
    Яна
    14 апреля 2025
    Легенды древнего Владимира
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень подробно наша мини-группа из 3 человек увидела знаковые места города, экскурсовод погрузила в историю
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    древней Руси, отвечала на все интересующие вопросы. Мы остались в полном восторге, обязательно вернёмся, обратимся в вашу компанию, возьмём более углубленную экскурсию

  • О
    Ольга
    12 апреля 2025
    Легенды древнего Владимира
    Экскурсия по г. Владимир была познавательной, интересной и незатянутой. Экскурсовод Татьяна рассказала нам об истории Владимиро-Суздальского княжества и не только,
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    об истории города и его жителей, не перегружая информацией. Татьяна - замечательный рассказчик и знаток своего дела. Экскурсия прошла на одном дыхании.

  • А
    Алексей
    4 апреля 2025
    Первая встреча с Владимиром
    Понравилась экскурсия и экскурсовод. Увидел интересные, памятные и исторические места древнего Владимира. Много и подробно Руфина рассказывала об истории города
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    и тесной связи с историей России. Хорошо и быстро на мой взгляд ориентируется в событиях и даёт понятную информацию на вопросы и уточнения. Спасибо большое ей.

  • О
    Олеся
    25 марта 2025
    Владимир в историях и лицах. Первое знакомство с городом
    Замечательная экскурсия! Станислав супер экскурсовод) все понятно рассказывает, показывает. Благодарим, что стали чуточку ближе к истории Владимира и России в целом.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Академический театр драмы»

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  5. Соборная площадь
  6. Водонапорная башня
  7. Церковь Покрова на Нерли
  8. Большая Московская Улица
  9. Театральная площадь
  10. Козлов Вал
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в апреле 2025
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