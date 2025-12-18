Тафтинг — новое и захватывающее направление в творческом досуге. Я помогу вам освоить работу с тафтинг-ганом, выбрать дизайн и цвета. Расскажу об истории тафтинга и раскрою профессиональные секреты. И через 4 дня вы получите готовый коврик, отражающий ваш стиль и вашу индивидуальность.
Описание мастер-класса
В уютной мастерской вы сделаете стильный коврик 50×50 см под моим руководством — вы выберете дизайн из моей подборки или вдохновитесь идеями из интернета. Я покажу, как пользоваться тафтинг-ганом и подбирать цвета.
Расскажу о мире коврового искусства, корнях тафтинга и его эволюции. Поделюсь дизайнерскими секретами и объясню, как ухаживать за коврами и использовать их в интерьере.
Через 4 дня коврик будет готов — забрать его можно в мастерской или другим удобным способом по договорённости. За это время коврик пройдёт проклейку, обработку задней поверхности и шлифовку лицевой стороны.
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 10 лет. Дети работают с тафтинг-ганом только с родителями или со мной.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Нижегородской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид во Владимире
Я пришла в мир тафтинга после насыщенного творческого пути. С детства меня окружало искусство — я рисовала, экспериментировала, создавала иллюстрации и долгое время занималась татуировкой. Сейчас я преподаю и раскрываю мир тафтинга для его новых обывателей.
