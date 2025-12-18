Тафтинг — новое и захватывающее направление в творческом досуге. Я помогу вам освоить работу с тафтинг-ганом, выбрать дизайн и цвета. Расскажу об истории тафтинга и раскрою профессиональные секреты. И через 4 дня вы получите готовый коврик, отражающий ваш стиль и вашу индивидуальность.

Описание мастер-класса

В уютной мастерской вы сделаете стильный коврик 50×50 см под моим руководством — вы выберете дизайн из моей подборки или вдохновитесь идеями из интернета. Я покажу, как пользоваться тафтинг-ганом и подбирать цвета.

Расскажу о мире коврового искусства, корнях тафтинга и его эволюции. Поделюсь дизайнерскими секретами и объясню, как ухаживать за коврами и использовать их в интерьере.

Через 4 дня коврик будет готов — забрать его можно в мастерской или другим удобным способом по договорённости. За это время коврик пройдёт проклейку, обработку задней поверхности и шлифовку лицевой стороны.

Организационные детали

Интересно будет взрослым и детям от 10 лет. Дети работают с тафтинг-ганом только с родителями или со мной.