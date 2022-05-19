Более 130 лет Владимир был центром небольшой, но густонаселенной промышленной губернии. Вы узнаете, как жили тогда горожане: чиновники, купцы и мещане. Где они учились, отдыхали и молились, какие у них были проблемы и как они их решали. А дополнят образ провинциального губернского города веселые цитаты из газет того времени.

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Что вас ожидает

Владимир сквозь эпохи

Мы пройдем по участку знаменитой дороги «Владимирка», рассматривая сохранившиеся старинные здания. Я покажу Большие и Малые торговые ряды, мужскую и женскую гимназии, Пожарную каланчу и Водонапорную башню. Кроме того, мы заглянем в Никитскую церковь и Княгинин монастырь, увидим кинотеатры Ампир и Модерн.

Интересные факты

Мы обсудим главные составляющие жизни губернского Владимира: бытовую, культурную, религиозную и хозяйственную. Вы узнаете, как здесь строилась система обучения, где находился первый театр и когда в городе появился водопровод. Как выглядели гостиницы «для люда чистого», что происходило на постоялых дворах и какие важные дела решались в трактирах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.