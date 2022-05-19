Заметки губернского Владимира

Погулять по старинным улицам и погрузиться в жизнь прошлых веков с профессиональным гидом

Более 130 лет Владимир был центром небольшой, но густонаселенной промышленной губернии.

Вы узнаете, как жили тогда горожане: чиновники, купцы и мещане.

Где они учились, отдыхали и молились, какие у них были проблемы и как они их решали.

А дополнят образ провинциального губернского города веселые цитаты из газет того времени.
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Владимир сквозь эпохи

Мы пройдем по участку знаменитой дороги «Владимирка», рассматривая сохранившиеся старинные здания. Я покажу Большие и Малые торговые ряды, мужскую и женскую гимназии, Пожарную каланчу и Водонапорную башню. Кроме того, мы заглянем в Никитскую церковь и Княгинин монастырь, увидим кинотеатры Ампир и Модерн.

Интересные факты

Мы обсудим главные составляющие жизни губернского Владимира: бытовую, культурную, религиозную и хозяйственную. Вы узнаете, как здесь строилась система обучения, где находился первый театр и когда в городе появился водопровод. Как выглядели гостиницы «для люда чистого», что происходило на постоялых дворах и какие важные дела решались в трактирах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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