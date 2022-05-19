Мы пройдем по участку знаменитой дороги «Владимирка», рассматривая сохранившиеся старинные здания. Я покажу Большие и Малые торговые ряды, мужскую и женскую гимназии, Пожарную каланчу и Водонапорную башню. Кроме того, мы заглянем в Никитскую церковь и Княгинин монастырь, увидим кинотеатры Ампир и Модерн.
Мы обсудим главные составляющие жизни губернского Владимира: бытовую, культурную, религиозную и хозяйственную. Вы узнаете, как здесь строилась система обучения, где находился первый театр и когда в городе появился водопровод. Как выглядели гостиницы «для люда чистого», что происходило на постоялых дворах и какие важные дела решались в трактирах.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.