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не просто профессионал своего дела, она интересный рассказчик, внимательный к деталям, умеющая преподнести информацию так, что сразу становится все понятно. На наши "каверзные" вопросы мы получили ответы:) Особенно отмечу экскурсию по Успенскому собору, до сих находимся под впечатлением от количества ранее неизвестных деталей. Также, рекомендую брать и мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет. Это будет прекрасным продолжением экскурсии, поверьте вы потратите свое время не зря. Ну после обязательно нужно зайти в гастропаб попробовать знаменитых настоек)