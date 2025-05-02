Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки
Владимир приглашает на мастер-класс по росписи матрёшки! Погрузитесь в атмосферу творчества и создайте уникальный сувенир. Все материалы предоставляются
Начало: На Георгиевской улице
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Губернский Владимир: история с дегустацией
Увлекательное путешествие по Владимиру: от исторических достопримечательностей до дегустации медовухи и чеканки монет. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В районе Золотых ворот
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00
17 июл в 14:00
24 июл в 14:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Владимиру и вишнёвая дегустация
Владимир ждёт вас с удивительными историями и вишнёвыми угощениями. Пройдите по старинным улочкам и насладитесь мастер-классом
Начало: На Соборной пл
8 июл в 17:00
10 июл в 09:30
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 мая 2025Владимир: мастер-класс по росписи матрёшкиОчень интересный мастер-класс. Много нового узнали о росписи матрешки, о её истории. Рекомендую к посещению вместе с детьми.
- ИИрина15 апреля 2025Владимир: мастер-класс по росписи матрёшкиПолучили с сыном огромное удовольствие от мастер-класса. Время полетело как одно мгновенье. Мероприятие очень интересное, как взрослым так и детям.
- ООлеся11 февраля 2025Очень хочется выразить благодарность Елене за проведенную экскурсию во Владимире, это было не просто здорово, это было просто феерично. Елена
- ННаталья7 января 2025Очень необычная экскурсия, скорее Мероприятие даже. Мастер-класс и чаепитие. Узнали много интересных фактов! Спасибо большое!
- ЕЕлена4 сентября 2024Хочу сказать большое большое спасибо за экскурсию, которую организовала нам Анастасия. Во Владимире впервые и Анастасия своим рассказом сумела за небольшой промежуток времени какой этот город был раньше. Очень все понравилось, буду рекомендовать друзьям и обязательно вернусь ещё не раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Мастер-классы для взрослых»
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