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Мастер-классы для взрослых – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для взрослых» во Владимире, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Владимир: мастер-класс по росписи матрёшки
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки
Владимир приглашает на мастер-класс по росписи матрёшки! Погрузитесь в атмосферу творчества и создайте уникальный сувенир. Все материалы предоставляются
Начало: На Георгиевской улице
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Губернский Владимир: история с дегустацией
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
до 10 чел.
Губернский Владимир: история с дегустацией
Увлекательное путешествие по Владимиру: от исторических достопримечательностей до дегустации медовухи и чеканки монет. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В районе Золотых ворот
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00
17 июл в 14:00
24 июл в 14:00
2000 ₽ за человека
Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Владимиру и вишнёвая дегустация
Владимир ждёт вас с удивительными историями и вишнёвыми угощениями. Пройдите по старинным улочкам и насладитесь мастер-классом
Начало: На Соборной пл
8 июл в 17:00
10 июл в 09:30
4700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 мая 2025
    Владимир: мастер-класс по росписи матрёшки
    Очень интересный мастер-класс. Много нового узнали о росписи матрешки, о её истории. Рекомендую к посещению вместе с детьми.
    Очень интересный мастер-класс. Много нового узнали о росписи матрешки, о её истории. Рекомендую к посещению вместе с детьми
  • И
    Ирина
    15 апреля 2025
    Владимир: мастер-класс по росписи матрёшки
    Получили с сыном огромное удовольствие от мастер-класса. Время полетело как одно мгновенье. Мероприятие очень интересное, как взрослым так и детям.
  • О
    Олеся
    11 февраля 2025
    Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
    Очень хочется выразить благодарность Елене за проведенную экскурсию во Владимире, это было не просто здорово, это было просто феерично. Елена
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    не просто профессионал своего дела, она интересный рассказчик, внимательный к деталям, умеющая преподнести информацию так, что сразу становится все понятно. На наши "каверзные" вопросы мы получили ответы:) Особенно отмечу экскурсию по Успенскому собору, до сих находимся под впечатлением от количества ранее неизвестных деталей. Также, рекомендую брать и мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет. Это будет прекрасным продолжением экскурсии, поверьте вы потратите свое время не зря. Ну после обязательно нужно зайти в гастропаб попробовать знаменитых настоек)

  • Н
    Наталья
    7 января 2025
    Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
    Очень необычная экскурсия, скорее Мероприятие даже. Мастер-класс и чаепитие. Узнали много интересных фактов! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Губернский Владимир: история с дегустацией
    Хочу сказать большое большое спасибо за экскурсию, которую организовала нам Анастасия. Во Владимире впервые и Анастасия своим рассказом сумела за небольшой промежуток времени какой этот город был раньше. Очень все понравилось, буду рекомендовать друзьям и обязательно вернусь ещё не раз.
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Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Мастер-классы для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владимир: мастер-класс по росписи матрёшки
  2. Губернский Владимир: история с дегустацией
  3. Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Водонапорная башня
  7. Церковь Покрова на Нерли
  8. Большая Московская Улица
  9. Театральная площадь
  10. Козлов Вал
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июле 2025
Сейчас во Владимире в категории "Мастер-классы для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 4700. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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