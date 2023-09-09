Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру

Заглянуть в самые любопытные уголки города в компании профессиональных гидов-археологов

5
1 отзыв
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В нашем маршруте — всё, что необходимо увидеть, чтобы с уверенностью рассказать друзьям: «Я был во Владимире!».

В группе до 20 человек вас ждёт атмосферная прогулка по знаковым достопримечательностям без углубления в сухие исторические справки.

Вы совершите настоящее путешествие во времени и узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На этой обзорной экскурсии речь пойдёт об истории появления и развития Владимира. Свидетели той эпохи остались в городе до сих пор — памятники архитектуры 12 века.

  • Золотые ворота — главный въезд в средневековый город, единственная сохранившаяся оригинальная оборонительная постройка Древней Руси.
  • Успенский собор, 300 лет являвшийся главным храмом русского государства, и построенный в 12 веке итальянскими зодчими.
  • Дмитриевский собор, украшенный 1500 рельефами. Каменную резьбу его фасадов изучают 150 лет, однако однозначного и комплексного вывода, что это значит, нет. Зададимся вопросом и мы, зачем на православном храме изобразили царя Давида, кентавра, Геракла, Александра Македонского, и многое другое.

А ещё в программе – посещение обзорных площадок с панорамными видами и прогулка по пешеходной улице.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворянской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Элина
9 сен 2023
Экскурсовод Александр с первых минут знакомства погрузил в историю древнего Владимира, обратил внимание на известные и альтернативные факты, благодаря чему экскурсия пролетела незаметно. Очень хорошо поставленная речь, вовлечение в беседу экскурсантов, визуализация исторических образов и любовь к истории города и региона это лишь крупица того удовольствия, которое Вы получите от экскурсии 😊

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