Заглянуть в самые любопытные уголки города в компании профессиональных гидов-археологов
В нашем маршруте — всё, что необходимо увидеть, чтобы с уверенностью рассказать друзьям: «Я был во Владимире!».
В группе до 20 человек вас ждёт атмосферная прогулка по знаковым достопримечательностям без углубления в сухие исторические справки.
Вы совершите настоящее путешествие во времени и узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города.
В группе до 20 человек вас ждёт атмосферная прогулка по знаковым достопримечательностям без углубления в сухие исторические справки.
Вы совершите настоящее путешествие во времени и узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На этой обзорной экскурсии речь пойдёт об истории появления и развития Владимира. Свидетели той эпохи остались в городе до сих пор — памятники архитектуры 12 века.
- Золотые ворота — главный въезд в средневековый город, единственная сохранившаяся оригинальная оборонительная постройка Древней Руси.
- Успенский собор, 300 лет являвшийся главным храмом русского государства, и построенный в 12 веке итальянскими зодчими.
- Дмитриевский собор, украшенный 1500 рельефами. Каменную резьбу его фасадов изучают 150 лет, однако однозначного и комплексного вывода, что это значит, нет. Зададимся вопросом и мы, зачем на православном храме изобразили царя Давида, кентавра, Геракла, Александра Македонского, и многое другое.
А ещё в программе – посещение обзорных площадок с панорамными видами и прогулка по пешеходной улице.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворянской улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий и Александр — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 1498 туристов
Приветствуем! Мы команда из двух человек — Александр и Дмитрий, каждый из нас гид и в прошлом археолог. Мы проводим экскурсии во Владимире. Рассказываем не только о главных достопримечательностях, но также о местах, где проводились раскопки, о любопытных находках и последних результатах работы владимирских археологов. Говорим о том, что знаем достоверно, что сами нашли и потрогали руками.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Элина
9 сен 2023
Экскурсовод Александр с первых минут знакомства погрузил в историю древнего Владимира, обратил внимание на известные и альтернативные факты, благодаря чему экскурсия пролетела незаметно. Очень хорошо поставленная речь, вовлечение в беседу экскурсантов, визуализация исторических образов и любовь к истории города и региона это лишь крупица того удовольствия, которое Вы получите от экскурсии 😊
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