В нашем маршруте — всё, что необходимо увидеть, чтобы с уверенностью рассказать друзьям: «Я был во Владимире!». В группе до 20 человек вас ждёт атмосферная прогулка по знаковым достопримечательностям без углубления в сухие исторические справки. Вы совершите настоящее путешествие во времени и узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города.

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Описание

Что вас ожидает

На этой обзорной экскурсии речь пойдёт об истории появления и развития Владимира. Свидетели той эпохи остались в городе до сих пор — памятники архитектуры 12 века.

Золотые ворота — главный въезд в средневековый город, единственная сохранившаяся оригинальная оборонительная постройка Древней Руси.

— главный въезд в средневековый город, единственная сохранившаяся оригинальная оборонительная постройка Древней Руси. Успенский собор , 300 лет являвшийся главным храмом русского государства, и построенный в 12 веке итальянскими зодчими.

, 300 лет являвшийся главным храмом русского государства, и построенный в 12 веке итальянскими зодчими. Дмитриевский собор, украшенный 1500 рельефами. Каменную резьбу его фасадов изучают 150 лет, однако однозначного и комплексного вывода, что это значит, нет. Зададимся вопросом и мы, зачем на православном храме изобразили царя Давида, кентавра, Геракла, Александра Македонского, и многое другое.

А ещё в программе – посещение обзорных площадок с панорамными видами и прогулка по пешеходной улице.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.