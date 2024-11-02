2 часа
Квест
до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, решая увлекательные задачи и открывая для себя его главные достопримечательности
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3900₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Групповая
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Исследовать главные достопримечательности так, чтобы не устали дети, и встретиться с героями сказок
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
28 дек в 11:00
29 дек в 11:00
3700₽ за человека
5 часов
Групповая
Многогранный Владимир: белокаменное зодчество и лекарство от несчастной любви
Увидеть главное, выпить взвар в гостях у Бабы-яги и создать уникальный аромат в старинной аптеке
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
28 дек в 11:00
29 дек в 11:00
2200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 ноября 2024Экскурсия была с сопровождением Марины. Экскурсовод очень интересно и доступно всё рассказывала детям, взрослым было тоже очень познавательно послушать. Дети в восторге. Спасибо за такую организацию.
- ТТатьяна27 октября 2024Приятный маршрут, без тонких подсказок экскурсовода было бы намного сложнее. Интересная задумка квеста - нам очень понравилось. Очень много зависит
- ООльга9 октября 2024Замечательная и необычная экскурсия. Мы были с детьми 8 и 5 лет. Мария адаптировала материал для детей, всё отлично объяснила,
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 3900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2025 год по теме «Активности», 10 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль