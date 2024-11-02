Активности – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» во Владимире, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Пешая
10 отзывов
2 часа
Квест
до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, решая увлекательные задачи и открывая для себя его главные достопримечательности
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3900 за всё до 5 чел.
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Пешая
6 часов
Групповая
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Исследовать главные достопримечательности так, чтобы не устали дети, и встретиться с героями сказок
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
28 дек в 11:00
29 дек в 11:00
3700 за человека
Многогранный Владимир: белокаменное зодчество и лекарство от несчастной любви
Пешая
5 часов
Групповая
Многогранный Владимир: белокаменное зодчество и лекарство от несчастной любви
Увидеть главное, выпить взвар в гостях у Бабы-яги и создать уникальный аромат в старинной аптеке
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
28 дек в 11:00
29 дек в 11:00
2200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 ноября 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Экскурсия была с сопровождением Марины. Экскурсовод очень интересно и доступно всё рассказывала детям, взрослым было тоже очень познавательно послушать. Дети в восторге. Спасибо за такую организацию.
  • Т
    Татьяна
    27 октября 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Приятный маршрут, без тонких подсказок экскурсовода было бы намного сложнее. Интересная задумка квеста - нам очень понравилось. Очень много зависит
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    от погоды, нам повезло, но в морозы будет сложнее заполнять кроссворд:) большое спасибо организаторам- хочется подробнее погрузиться в изучение города Владимир:)

  • О
    Ольга
    9 октября 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Замечательная и необычная экскурсия. Мы были с детьми 8 и 5 лет. Мария адаптировала материал для детей, всё отлично объяснила,
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    сумела заинтересовать. В ходе экскурсии дети с удовольствием искали подсказки в мешочках, рассматривали здания и памятники. Несмотря на холодную погоду и дождь, мы выполнили все задания, разгадали кроссворд и нашли клад. Могу смело рекомендовать Марию для семей с детьми! 5 из 5!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Активности»

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  3. Многогранный Владимир: белокаменное зодчество и лекарство от несчастной любви
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 3900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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