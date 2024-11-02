читать дальше сумела заинтересовать. В ходе экскурсии дети с удовольствием искали подсказки в мешочках, рассматривали здания и памятники. Несмотря на холодную погоду и дождь, мы выполнили все задания, разгадали кроссворд и нашли клад. Могу смело рекомендовать Марию для семей с детьми! 5 из 5!!!

Замечательная и необычная экскурсия. Мы были с детьми 8 и 5 лет. Мария адаптировала материал для детей, всё отлично объяснила,