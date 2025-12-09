Квест
до 5 чел.
Лучший выборЛегенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
12 дек в 08:30
13 дек в 08:30
24 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимирской области
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по тафтингу в центре Владимира
Сделать очаровательный коврик, который дополнит ваш интерьер
Начало: На Большой Нижегородской улице
13 дек в 13:00
14 дек в 13:00
7490 ₽ за человека
