Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца

Новый год во Владимире

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
С нами вы откроете величие истории и волшебство новогодних чудес! Мы отправимся в увлекательное путешествие во времени, погрузившись в мир белокаменных соборов и архитектурных шедевров XII века во Владимире, посетим Суздаль и окунемся в древнерусскую атмосферу, отведаем местные вкусности и встретим Новый год!
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Сказочный Владимир
Сказочный Владимир
Древние соборы, белокаменное зодчество и новогодняя панорама создают непередаваемую атмосферу
Живописный Суздаль
Живописный Суздаль
Погуляете по улочкам города-музея и погрузитесь в неповторимую душу Руси
Традиции и дегустация
Традиции и дегустация
Вдохните дух многолетних традиций и отведайте местную медовуху

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового года

10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта (табличка «Новый год во Владимире»).

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Обед.

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор. Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города - новогодняя ёлка.

Прибытие в ГРК «Русская Деревня». Размещение, подготовка к встрече Нового года.

Собираемся на праздничный новогодний ужин. Красочная праздничная программа «Провожаем старый год, слушаем Президента, бой курантов, встречаем Новый год!».

Поздравления, веселые конкурсы, дискотека, шоу-программа.

Прибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового годаПрибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового годаПрибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового годаПрибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового года
2 день

Свободный день

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Уличные гулянья, зимние забавы, пикник на территории гостиницы.

Ужин «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Потрясающий Рождественский собор. Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками. После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Обед.

Свободное время.

Отправление группы в Москву. Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «‎Русская Деревня» (корпус Посадский) в г. Владимире.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
Стандарт
37900
46 900

Скидки:

  • Дети до 14 лет – 400 рублей.
  • Дети до 14 лет на доп. месте (еврораскладушка) – 5000 рублей.

Варианты проживания

Русская Деревня

2 ночи

Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира.

К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.

В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Русская ДеревняРусская ДеревняРусская ДеревняРусская Деревня

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание с 31.12.23 по 02.01.24 (корпус Посадский)
  • 31.12 Новогодний банкет в зале ресторана «Русская Деревня» с развлекательной программой
  • Завтрак 1.01 и 2.01 «шведский стол»
  • Обеды 31.12 и 2.01
  • Пикник 1.01 на территории гостиницы
  • Праздничный ужин 1.01 в зале ресторана «Русская Деревня»
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе 31.12 и 2.01
  • Транспортное обслуживание по программе 31.12 и 2.01
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидки предоставляются:

  • детям до 14 лет – 400 рублей;
  • детям до 14 лет на доп. месте (еврораскладушка) – 5000 рублей.
Может ли меняться программа тура?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 окт 2023
Организовано было всё хорошо, были небольшие шероховатости, но это всё мелочи. Гид выше всяких похвал!!!!
Е
12 окт 2023
Очень понравилось. Жаль времени мало. Хочется еще там побывать, но в теплое время года.
Е
11 окт 2023
Прекрасная организация, все по времени, без сбоев. Успевали и все посмотреть и погулять в свое удовольствие!

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