Про Владимир

Обзорная экскурсия в Владимире: Познавательная прогулка по древнему городу

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю Вас на увлекательную двухчасовую пешеходную прогулку по одному из самых древних городов России — Владимиру.

Мы прогуляемся к Золотым воротам, увидим знаменитые православные соборы, Успенский и Дмитриевский, пройдемся по княжеским дворам и со смотровых площадок полюбуемся на городские панорамы.
Про Владимир
Про Владимир
Про Владимир
Про Владимир
Про Владимир
Про Владимир
Ближайшие даты:
19
авг
26
авг
2
сен
9
сен
16
сен
23
сен
30
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота
  • Улица Георгиевская
  • 3 смотровые площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О городе, основателях и золотых воротах За 2 часа пешей прогулки мы обсудим историю города и узнаем:

  • Кто основал город?
  • Почему наши ворота — золотые?
  • Откуда взялась Владимирская вишня?
  • Кто такой Шалопай?
  • Мы посмотрим главные достопримечательности — Золотые ворота, Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор, а также поднимемся на три смотровые площадки и пройдемся по трем княжеским дворам.
На старинной Георгиевской улочке проникнемся духом губернского Владимира и познакомимся с местным шалопаем. От средневековья — до революции. Обсудим все!

по субботам в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь
Завершение: Дмитриевский собор
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Групповые
Пешеходные
История и архитектура
На выходные
Обзорные
Золотые Ворота
Популярные места
Успенский Собор
Святые места
Дмитриевский собор

Похожие туры из Владимира

Знакомьтесь, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
231 отзыв
Знакомьтесь, Владимир
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Сегодня
15 авг
16 авг
17 авг
2 990 за всё до 10 чел.
Нетипичный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Нетипичный Владимир
Пройти по городу нетуристическими тропами и узнать о нём занимательные факты
у Академического театра драмы
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
3 900 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
27 отзывов
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Разобраться в шедеврах владимиро-суздальской архитектурной школы и погрузиться в атмосферу старины
Соборная площадь
21 авг
23 авг
28 авг
29 авг
6 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владимире
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ