Обзорная экскурсия в Владимире: Познавательная прогулка по древнему городу
Приглашаю Вас на увлекательную двухчасовую пешеходную прогулку по одному из самых древних городов России — Владимиру.
Мы прогуляемся к Золотым воротам, увидим знаменитые православные соборы, Успенский и Дмитриевский, пройдемся по княжеским дворам и со смотровых площадок полюбуемся на городские панорамы.
Мы прогуляемся к Золотым воротам, увидим знаменитые православные соборы, Успенский и Дмитриевский, пройдемся по княжеским дворам и со смотровых площадок полюбуемся на городские панорамы.
Ближайшие даты:
19
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даты
Что вас ожидает:
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Золотые ворота
- Улица Георгиевская
- 3 смотровые площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О городе, основателях и золотых воротах За 2 часа пешей прогулки мы обсудим историю города и узнаем:
- Кто основал город?
- Почему наши ворота — золотые?
- Откуда взялась Владимирская вишня?
- Кто такой Шалопай?
- Мы посмотрим главные достопримечательности — Золотые ворота, Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор, а также поднимемся на три смотровые площадки и пройдемся по трем княжеским дворам.
по субботам в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Посещение музеев
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Театральная площадьЗавершение: Дмитриевский собор
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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