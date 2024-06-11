Автор бессмертной поэмы «Москва-Петушки» пробыл во Владимире чуть меньше года — однако последствия оказались немаловажны для всей его жизни.
Как так вышло, что Веничка оказался во Владимире и как здесь жил красивый юноша 22-23 лет? Почему владимирская «свита» стала частью поэмы и жизни Ерофеева? И чем так знамениты тапочки писателя? Об этом я расскажу на прогулке по центру города.
Как так вышло, что Веничка оказался во Владимире и как здесь жил красивый юноша 22-23 лет? Почему владимирская «свита» стала частью поэмы и жизни Ерофеева? И чем так знамениты тапочки писателя? Об этом я расскажу на прогулке по центру города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Владимир. По пути автора
Формально Венедикт Ерофеев, имевший непростую биографию, поступил во Владимирский педагогический институт. Сильно ли его интересовала учёба? Поговорим об этом: о самообразовании писателя, о постижении литературы и христианства, о мягком противопоставлении себя официальной идеологии.
Я расскажу вам о первой жене Ерофеева, которая родила ему сына — того самого мальчика, знающего букву «Ю». О круге знакомых, так называемых «владимирцах» или владимирской «свите». Эти люди будут рядом с Ерофеевым до конца его жизни, часть из них попадёт на страницы поэмы «Москва-Петушки», а один владимирец угодит в посвящение поэмы.
Мы посмотрим:
- Бывшее общежитие педагогического института, где в 1961 году жил Венедикт Ерофеев
- Корпус бывшего литфака у Золотых ворот, где учился писатель
- Сквер, где Ерофеев сотоварищи проводили значительную часть времени, когда не ходили на пары
- И конечно, сохранившийся советский Владимир начала 60-х, по которому ходили небезызвестные тапочки Ерофеева
Организационные детали
- Ходим преимущественно нетуристическими тропами со всеми вытекающими: местами отсутствуют тротуары, снег может не чиститься (если зима), архитектура не знающая рук реставратора
- Все объекты осматриваем снаружи
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид во Владимире
Провёл экскурсии для 1551 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Я живу во Владимире с рождения. Экскурсии вожу несколько лет, хотя историей интересовался всегда. Когда я начал углубляться в богатое прошлое Владимиро-Суздальской земли, то, как это часто бывает, мне открылись новые горизонты и взгляд на многие события изменился. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!Задать вопрос
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