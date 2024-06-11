Автор бессмертной поэмы «Москва-Петушки» пробыл во Владимире чуть меньше года — однако последствия оказались немаловажны для всей его жизни. Как так вышло, что Веничка оказался во Владимире и как здесь жил красивый юноша 22-23 лет? Почему владимирская «свита» стала частью поэмы и жизни Ерофеева? И чем так знамениты тапочки писателя? Об этом я расскажу на прогулке по центру города.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Владимир. По пути автора

Формально Венедикт Ерофеев, имевший непростую биографию, поступил во Владимирский педагогический институт. Сильно ли его интересовала учёба? Поговорим об этом: о самообразовании писателя, о постижении литературы и христианства, о мягком противопоставлении себя официальной идеологии.

Я расскажу вам о первой жене Ерофеева, которая родила ему сына — того самого мальчика, знающего букву «Ю». О круге знакомых, так называемых «владимирцах» или владимирской «свите». Эти люди будут рядом с Ерофеевым до конца его жизни, часть из них попадёт на страницы поэмы «Москва-Петушки», а один владимирец угодит в посвящение поэмы.

Мы посмотрим:

Бывшее общежитие педагогического института, где в 1961 году жил Венедикт Ерофеев

Корпус бывшего литфака у Золотых ворот, где учился писатель

Сквер, где Ерофеев сотоварищи проводили значительную часть времени, когда не ходили на пары

И конечно, сохранившийся советский Владимир начала 60-х, по которому ходили небезызвестные тапочки Ерофеева

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