Для тех, кто хочет изучить Владимир максимально подробно, я подготовила комбо-маршрут — без спешки и поверхностных впечатлений.
Он раскрывает всю тысячелетнюю историю города через купеческие особняки, белокаменные соборы и судьбы женщин, повлиявших на город. С их помощью вы увидите Владимир объёмно — через детали, характеры и неожиданные параллели.
Он раскрывает всю тысячелетнюю историю города через купеческие особняки, белокаменные соборы и судьбы женщин, повлиявших на город. С их помощью вы увидите Владимир объёмно — через детали, характеры и неожиданные параллели.
Описание экскурсии
Первая часть — «Женский лик Владимира»
Мы перенесёмся в самый древний пласт истории — к судьбам женщин, связанных с Владимиром. Вы осмотрите:
- Княгинин монастырь — место упокоения жён и дочерей владимирских князей
- Георгиевскую церковь, где находится кенотаф родных Александра Невского
- Патриарший сад
- Театральную площадь и костёл Святого Розария, хранящие истории женской гимназии
И в ходе нашей беседы:
- разберётесь в символике белокаменной резьбы Дмитриевского собора и «сюите женских голов»
- услышите о княгине Марии Шварновне и Гите Уэссекской — супруге Владимира Мономаха
- вспомните трагическую судьбу Ксении Годуновой в «царицыной слободке»
Вторая часть — «Улочки-шкатулочки»
Прогулка продолжится по купеческому Владимиру — с его домами, лавками и историями повседневной жизни. Вы увидите:
- торговые лавки Платонова и Ионова — редкий для города пример неоклассицизма с чертами модерна
- Народный дом — место, где ещё до революции пытались бороться с пьянством и приобщать горожан к культуре
- Никитский бульвар и дом Соколова — воплощение владимирской мечты о «ропетовском» стиле
- купеческий особняк, сыгравший роль дома Ипатьева в фильме Карена Шахназарова «Цареубийца»
По пути вы:
- узнаете, как жила «владимирская Рублёвка» 14 века
- поймёте, что роднит Владимир с флорентийским Понте-Веккьо
- разберётесь, как можно было разбогатеть на капусте и не разориться на винной торговле
- увидите, каким был образ владимирской купчихи 19 века на портрете Тропинина
Завершение прогулки
В финале вы пройдёте по одной из самых тихих улиц к Вознесенской горке. Отсюда открываются шикарные панорамы окрестностей. Рядом находится ресторан «Круча», где при желании вы сможете остаться на обед.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей старше 12 лет
- Посещение музеев и интерьеров соборов на маршруте не предполагается
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 665 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Татьяна. По образованию я филолог, но с 2006 года путешествия стали моей работой. Не раз проехала от Невы до Казанки, от Шексны до Орлика. И всё-таки
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мы рады, что нашли своего гида, кажется она знает вообще всё про этот город. Хорошо понимали друг друга и почти 4 часа пролетели незаметно. Однозначно могу рекомендовать.
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О
Татьяне большое спасибо! 3,5 часа пролетели как единый миг, даже под дождём. Татьяна удовлетворила все мои любознательности от древнейших времён до современности и от базовых общих знаний для мельчайших деталей. Премного благодарен!
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо за искренний интерес к нашему городу! Была рада прогулке с Вами)
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