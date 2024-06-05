О Оксана Нетипичный Владимир читать дальше речью и хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела на одном дыхании. При большой насыщенности информацией нашлось время перекусить и отдохнуть. Дарья, спасибо большое за то, что сделали наши выходные интересными и запоминающимися! Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дарья очень приятная в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной

Е Елена Здравствуй, Владимир Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .

И Ирина Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя» Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык

И Ирина Нетипичный Владимир Очень круто, атмосферно, интересно!

С Светлана Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя» Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города. Гуляли с сыном 8 лет, даже ребенок не устал, а это означает лишь то, что время пролетело незаметно👍 Рекомендую к посещению!

О Олеся Владимир сквозь столетия Экскурсия очень понравилась😊Владимир интересно, содержательно и познавательно рассказывает, поэтому экскурсия проходит легко и в удовольствие)) Когда поедем во Владимир и его окрестности еще раз, то обязательно обратимся к нему!

И Ирина Владимир сквозь столетия Нам очень понравилась экскурсия: техническое оснащение - отдельный респект, легкая нотка иронии добавила легкости, при этом все ключевые факты в итории города плотно осели в голове. Однозначно рекомендую. И отдельное спасибо, что Владимиру удалось подстроиться под наши постоянно меняющиеся планы:)

А Алексей Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя» Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про все основные достопримечательности. Безусловно для полноценного погружения в историю два часа маловато, но это уже другая история. Мы совершили великолепную прогулку. Однозначно рекомендую Павла.

О Ольга Здравствуй, Владимир читать дальше материала, показывала много интересных точек для фото, показала и рассказала так, что в голове удивительно, но многое отложилось)) Никуда не бежали, как в групповых экскурсиях, всё было комфортно, отлично. Могу смело рекомендовать Так как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличный рассказчик, дала много интересного