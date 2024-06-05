Ночные прогулки и экскурсии Владимира

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» во Владимире, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владимир сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
4 700 за всё до 5 чел.
Нетипичный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
22 июня в 15:00
26 июня в 08:30
4 000 за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 5 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства
Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
5 850 за всё до 4 чел.
Маленькие секреты Большой Московской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Маленькие секреты Большой Московской
Увидеть в старинных зданиях свидетелей эпох - и через диалог с ними погрузиться в прошлое города
22 июня в 15:00
26 июня в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.
Венедикт Ерофеев во Владимире
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Венедикт Ерофеев во Владимире
Немедленно прогуляться и послушать про жизнь писателя
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Нетипичный Владимир
    Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дарья очень приятная в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной
    читать дальше

    речью и хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела на одном дыхании. При большой насыщенности информацией нашлось время перекусить и отдохнуть. Дарья, спасибо большое за то, что сделали наши выходные интересными и запоминающимися!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Владимир
    Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
    Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Нетипичный Владимир
    Очень круто, атмосферно, интересно!
  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
    Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города. Гуляли с сыном 8 лет, даже ребенок не устал, а это означает лишь то, что время пролетело незаметно👍 Рекомендую к посещению!
    Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого городаБлагодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого городаБлагодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города
  • О
    Олеся
    26 мая 2024
    Владимир сквозь столетия
    Экскурсия очень понравилась😊Владимир интересно, содержательно и познавательно рассказывает, поэтому экскурсия проходит легко и в удовольствие)) Когда поедем во Владимир и его окрестности еще раз, то обязательно обратимся к нему!
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Владимир сквозь столетия
    Нам очень понравилась экскурсия: техническое оснащение - отдельный респект, легкая нотка иронии добавила легкости, при этом все ключевые факты в итории города плотно осели в голове. Однозначно рекомендую. И отдельное спасибо, что Владимиру удалось подстроиться под наши постоянно меняющиеся планы:)
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
    Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про все основные достопримечательности. Безусловно для полноценного погружения в историю два часа маловато, но это уже другая история. Мы совершили великолепную прогулку. Однозначно рекомендую Павла.
    Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал проМы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Здравствуй, Владимир
    Так как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличный рассказчик, дала много интересного
    читать дальше

    материала, показывала много интересных точек для фото, показала и рассказала так, что в голове удивительно, но многое отложилось)) Никуда не бежали, как в групповых экскурсиях, всё было комфортно, отлично. Могу смело рекомендовать

    Так как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличныйТак как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличныйТак как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличныйТак как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличный
  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Нетипичный Владимир
    Дарья! С благодарностью за прекрасную прогулку по Владимиру. Интересный рассказ, приятное общение. Очень высокая эрудиция. Тактичная подача информации. Это лучший гид за последние несколько лет в нашей практике.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Владимир сквозь столетия
  2. Здравствуй, Владимир
  3. Нетипичный Владимир
  4. Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
  5. Арт-Владимир: город глазами художника
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Ночные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 315 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий во Владимире на 2024 год по теме «Ночные», 315 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам