1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
22 июня в 15:00
26 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства
Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
5 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Маленькие секреты Большой Московской
Увидеть в старинных зданиях свидетелей эпох - и через диалог с ними погрузиться в прошлое города
22 июня в 15:00
26 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Венедикт Ерофеев во Владимире
Немедленно прогуляться и послушать про жизнь писателя
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дарья очень приятная в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной
- ЕЕлена4 июня 2024Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
- ИИрина2 июня 2024Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык
- ИИрина1 июня 2024Очень круто, атмосферно, интересно!
- ССветлана26 мая 2024Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города. Гуляли с сыном 8 лет, даже ребенок не устал, а это означает лишь то, что время пролетело незаметно👍 Рекомендую к посещению!
- ООлеся26 мая 2024Экскурсия очень понравилась😊Владимир интересно, содержательно и познавательно рассказывает, поэтому экскурсия проходит легко и в удовольствие)) Когда поедем во Владимир и его окрестности еще раз, то обязательно обратимся к нему!
- ИИрина24 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия: техническое оснащение - отдельный респект, легкая нотка иронии добавила легкости, при этом все ключевые факты в итории города плотно осели в голове. Однозначно рекомендую. И отдельное спасибо, что Владимиру удалось подстроиться под наши постоянно меняющиеся планы:)
- ААлексей19 мая 2024Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про все основные достопримечательности. Безусловно для полноценного погружения в историю два часа маловато, но это уже другая история. Мы совершили великолепную прогулку. Однозначно рекомендую Павла.
- ООльга17 мая 2024Так как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличный рассказчик, дала много интересного
- ММарина15 мая 2024Дарья! С благодарностью за прекрасную прогулку по Владимиру. Интересный рассказ, приятное общение. Очень высокая эрудиция. Тактичная подача информации. Это лучший гид за последние несколько лет в нашей практике.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Ночные»
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