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Полезная информация о Владимире

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Местное время во Владимире
00:3612
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВладимир
По-английскиVladimir
Столица регионаВладимир является столицей региона
Население города310 024 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота140 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии во Владимире

Древний Владимир — путь сквозь века
Древний Владимир — путь сквозь века
4.7
26 отзывов
2200
за чел.
Еще несколько веков назад Владимир был столицей княжества. Сейчас же это не большой, но уютный городок с богатой историей. Здесь сохранились белокамен...
Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу
Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу
4.3
4 отзыва
890
за чел.
Даже если времени у вас немного, с нашим аудиогидом вы успеете увидеть главные достопримечательности Владимира. Вы послушаете рассказ о древней столиц...
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа
5
42 отзыва
4500
за чел.
Владимир — один из самых посещаемых городов этого маршрута и один из самых древних городов России. Здесь сохранилось множество памятников древнерусско...
Прогулка по Владимиру
Прогулка по Владимиру
4000
за чел.
Первая встреча с Владимиром
Первая встреча с Владимиром
5
24 отзыва
2500
за чел.
Познакомиться с одной из древних столиц страны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
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