Фотопрогулка по славному Владимиру

Отправьтесь на индивидуальную фото-прогулку по Владимиру, чтобы запечатлеть незабываемые моменты среди величественных соборов и живописных улиц
Фотопрогулка по Владимиру предлагает путешествие по самым фотогеничным местам города.

Успенский собор, парк Пушкина и другие достопримечательности станут фоном для ваших ярких фотографий. В каждой локации - интересные истории и уникальные кадры. После прогулки, в течение двух недель, вы получите 60-100 фотографий в авторской обработке.

Это отличная возможность увидеть Владимир с новой стороны и сохранить воспоминания в профессиональных снимках
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии
  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
  • 📚 Интересные истории о городе
  • 🎨 Авторская обработка снимков
  • 📅 Быстрая доставка фотографий
Фотопрогулка по славному Владимиру
Фотопрогулка по славному Владимиру
Фотопрогулка по славному Владимиру
Ближайшие даты:
23
фев24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Парк Пушкина
  • Смотровая площадка
  • Пешеходная улица

Описание фото-прогулки

На нашем пути — главные достопримечательности Владимира:

  • Постоим рядом с Успенским собором
  • Пройдёмся по парку Пушкина
  • Поднимемся на смотровую площадку
  • Прогуляемся вдоль церквей по пешеходной улице

В каждой локации от меня — нескучные истории, связанные с разными эпохами и событиями, и ваши яркие фотографии.

Организационные детали

  • В течение 2 недель после встречи вы получите 60–100 фотографий в авторской обработке
  • Я снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Торговых рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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виктория
30 дек 2024
Спасибо Константину за лёгкую и яркую прогулку по городу. Т к экскурсию плотную по знаниям мы уже получили, поэтому лёгкость, непринужденность для нас было лучшем вариантом. Мы посетили полюбившиеся места и сделали прекрасные фото всей компанией. Константин профессионал, спасибо ему огромное, все фотографии красивые, атмосферные, яркие, живые
Спасибо Константину за лёгкую и яркую прогулку по городу. Т к экскурсию плотную по знаниям мыСпасибо Константину за лёгкую и яркую прогулку по городу. Т к экскурсию плотную по знаниям мыСпасибо Константину за лёгкую и яркую прогулку по городу. Т к экскурсию плотную по знаниям мыСпасибо Константину за лёгкую и яркую прогулку по городу. Т к экскурсию плотную по знаниям мыСпасибо Константину за лёгкую и яркую прогулку по городу. Т к экскурсию плотную по знаниям мы

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