Фотопрогулка по Владимиру предлагает путешествие по самым фотогеничным местам города.
Успенский собор, парк Пушкина и другие достопримечательности станут фоном для ваших ярких фотографий. В каждой локации - интересные истории и уникальные кадры. После прогулки, в течение двух недель, вы получите 60-100 фотографий в авторской обработке.
Это отличная возможность увидеть Владимир с новой стороны и сохранить воспоминания в профессиональных снимках
Успенский собор, парк Пушкина и другие достопримечательности станут фоном для ваших ярких фотографий. В каждой локации - интересные истории и уникальные кадры. После прогулки, в течение двух недель, вы получите 60-100 фотографий в авторской обработке.
Это отличная возможность увидеть Владимир с новой стороны и сохранить воспоминания в профессиональных снимках
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии
- 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
- 📚 Интересные истории о городе
- 🎨 Авторская обработка снимков
- 📅 Быстрая доставка фотографий
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Парк Пушкина
- Смотровая площадка
- Пешеходная улица
Описание фото-прогулки
На нашем пути — главные достопримечательности Владимира:
- Постоим рядом с Успенским собором
- Пройдёмся по парку Пушкина
- Поднимемся на смотровую площадку
- Прогуляемся вдоль церквей по пешеходной улице
В каждой локации от меня — нескучные истории, связанные с разными эпохами и событиями, и ваши яркие фотографии.
Организационные детали
- В течение 2 недель после встречи вы получите 60–100 фотографий в авторской обработке
- Я снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Торговых рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид во Владимире
Фотограф. Путешественник. Многодетный отец. Фотографией занимаюсь с 2000 года — всё началось со школьного кружка по экологии, когда я снимал природу и товарищей на папин фотоаппарат. В 2013 году с рождением первого ребёнка увлёкся мобильной фотографией. А чуть позже появился профессиональный фотоаппарат — и хобби стало профессией.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
виктория
30 дек 2024
Спасибо Константину за лёгкую и яркую прогулку по городу. Т к экскурсию плотную по знаниям мы уже получили, поэтому лёгкость, непринужденность для нас было лучшем вариантом. Мы посетили полюбившиеся места и сделали прекрасные фото всей компанией. Константин профессионал, спасибо ему огромное, все фотографии красивые, атмосферные, яркие, живые
Похожие экскурсии из Владимира
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
29 мар в 10:00
1 апр в 17:00
4200₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
26 фев в 09:00
27 фев в 09:00
8000₽ за всё до 10 чел.