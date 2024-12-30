виктория

Спасибо Константину за лёгкую и яркую прогулку по городу. Т к экскурсию плотную по знаниям мы уже получили, поэтому лёгкость, непринужденность для нас было лучшем вариантом. Мы посетили полюбившиеся места и сделали прекрасные фото всей компанией. Константин профессионал, спасибо ему огромное, все фотографии красивые, атмосферные, яркие, живые