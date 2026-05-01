читать дальше уменьшить

только после такой поездки понимаешь, что ни только Суздаль, ни только Владимир, Боголюбово и Покрова на Нерли, что ещё есть такие интересные и замечательные места. Спасибо просто огромное, низкий поклон застоль чудное удилённое время. Машина это отдельная великолепная история!!! Все с душой от автомобиля до приятного возвращения во Владимир. Рекомендую сто раз!!!! СПАСИБО Приятный бонус на память магнитик с ретро автомобилем)))