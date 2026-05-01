На легендарном автомобиле вы проедете вдоль старинного тракта и узнаете, как рождалась дачная культура и почему она связана именно с дворянами. Заглянете в уединённые уголки с громким прошлым, полюбуетесь рекой Судогда и Лавровским порогом. А ещё можете устроить небольшую фотосессию с раритетной «Волгой»!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храм Воскресения Христова. Несуществующий ныне Старинский погост с белокаменными надгробиями и дворянскими захоронениями.
- Усадьбу В. С. Храповицкого в Муромцево. Бывшее имение по документам числилось именно как «дача».
- Церковь Александры Римской в Муромцево. Построена на средства Храповицкого.
- Лавровский порог. Живописное место на реке Судогда, где когда-то находилось барское имение.
Вы узнаете:
- Что такое «дача» и как отдыхали дачники в 19 веке.
- Какие выдающиеся деяния совершил Храповицкий.
- Какие тайны хранят дворянские некрополи Судогодского края.
Организационные детали
- Поездка проходит на ГАЗ-24 «Волга».
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей с 12 лет.
- В ходе экскурсии я использую профессиональное оборудование — радиогид.
- Можно организовать путешествие на нескольких ретроавто, подробности обсудим в переписке.
- В поездке с нами будет профессиональный водитель, что позволит мне полностью сосредоточиться на экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома культуры молодёжи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Аккредитованный гид по Владимирской области, культуролог, любительница истории и ретроавтомобилей.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Просто оболденный маршрут, от слова бомба! Неожиданный и очень интересный!!!! Ребята просто молодцы и большие умнички!!!! С такой любовью была проведена поездка, с такой любовью и знанием все рассказано. И
+2
Ольга
Ответ организатора:
Мария, спасибо большое за добрые слова! Я очень рада, что наше экскурсия-путешествие понравилось, и у Вас останутся приятные воспоминания о Владимирской области. Буду рада новым встречам! Интересных городов и достопримечательностей у нас ещё много.
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М
Это было необычно и очень здорово!
На ретро Волге нас катали по интересным маршрутам и рассказывали историю этих мест.
Ольга прекрасный гид, знающий историю, постоянно актуализируя свои знания в области старинных усадеб и других интересных мест.
Большое спасибо за столь интересное времяпровождение!
На ретро Волге нас катали по интересным маршрутам и рассказывали историю этих мест.
Ольга прекрасный гид, знающий историю, постоянно актуализируя свои знания в области старинных усадеб и других интересных мест.
Большое спасибо за столь интересное времяпровождение!
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такой приятный отзыв! Будем рады видеть вашу компанию вновь, нам ещё есть, чем удивить во Владимирской области.
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