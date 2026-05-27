Фотопрогулка по Владимиру

Увидеть главные места города и получить профессиональные снимки на память
Приглашаю погулять по центру Владимира: от Золотых ворот до пешеходной Георгиевской улицы.

Вы увидите купеческие особняки, древние храмы, губернаторский дом, историческую аптеку и завораживающие панорамы со смотровых площадок.

На полчаса к нам присоединится профессиональный фотограф и поснимает вас в репортажном и постановочном форматах.
Описание фото-прогулки

  • Вы увидите визитные карточки Владимира: Золотые ворота, оборонительные валы 12 века, местный Арбат и милые уличные скульптуры
  • Посетите смотровые площадки и полюбуетесь заклязьменскими просторами
  • Узнаете, как Владимир из древней столицы превратился в тихий провинциальный городок. О его известных уроженцах и о том, чем занимались жители в прошлые века
  • На полчаса к нам присоединится профессиональный фотограф и запечатлеет вас в репортажном формате и на фоне городских достопримечательностей

Организационные детали

Вы получите все удачные кадры без ретуши в течение трёх недель после экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Золотых ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 994 туристов
Владимир — мой родной город. Я хорошо знаю его, нежно люблю и хочу передать капельку этой любви другим. Обожаю гулять по его уютным улицам и рассказывать его интересные истории. Для меня экскурсия — произведение со своей логикой, сюжетом, идеей и, главное, настроением. С радостью делюсь этим с гостями моего города!

