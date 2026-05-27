Приглашаю погулять по центру Владимира: от Золотых ворот до пешеходной Георгиевской улицы.
Вы увидите купеческие особняки, древние храмы, губернаторский дом, историческую аптеку и завораживающие панорамы со смотровых площадок.
На полчаса к нам присоединится профессиональный фотограф и поснимает вас в репортажном и постановочном форматах.
Вы увидите купеческие особняки, древние храмы, губернаторский дом, историческую аптеку и завораживающие панорамы со смотровых площадок.
На полчаса к нам присоединится профессиональный фотограф и поснимает вас в репортажном и постановочном форматах.
Описание фото-прогулки
- Вы увидите визитные карточки Владимира: Золотые ворота, оборонительные валы 12 века, местный Арбат и милые уличные скульптуры
- Посетите смотровые площадки и полюбуетесь заклязьменскими просторами
- Узнаете, как Владимир из древней столицы превратился в тихий провинциальный городок. О его известных уроженцах и о том, чем занимались жители в прошлые века
- На полчаса к нам присоединится профессиональный фотограф и запечатлеет вас в репортажном формате и на фоне городских достопримечательностей
Организационные детали
Вы получите все удачные кадры без ретуши в течение трёх недель после экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Золотых ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 994 туристов
Владимир — мой родной город. Я хорошо знаю его, нежно люблю и хочу передать капельку этой любви другим. Обожаю гулять по его уютным улицам и рассказывать его интересные истории. Для меня экскурсия — произведение со своей логикой, сюжетом, идеей и, главное, настроением. С радостью делюсь этим с гостями моего города!
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по Владимиру»
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборВладимир. Путь сквозь века
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, Владимир
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Владимир
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Завтра в 00:30
1 июн в 00:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нетипичный Владимир
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
от 5800 ₽ за экскурсию