Поехали во Владимир и перебираете предложения с букинга, но не знаете какой отель 🏨 всё-таки выбрать – мы подготовили для вас 4 интересных мест на любой кошелёк

Любая поездка в другой город, будь то командировка или отдых, заставляет решать вопрос: где остановиться? К счастью, в любом большом городе нет недостатка в гостиницах, не является исключением и Владимир. Подготовили список интересных отелей по расположению и, так сказать, содержимому.

«АМАКС Золотое кольцо»

АМАКС Золотое кольцо, г. Владимир Стандартный номер

Это крупнейший отель в городе, расположенный в 15-этажном здании. Во многих номерах есть балконы, с которых открывается великолепный вид на город. Добраться до отеля от железнодорожного вокзала несложно, поездка на автобусе занимает всего 10 минут.

Номера обставлены в классическом стиле, а постояльцам предоставляется множество удобств:

телевизоры с кабельными каналами;

парковка;

бесплатный Wi-fi;

банкомат;

бассейн;

спа-центр.

Можно провести время за игрой в бильярд или боулинг, посетить магазин сувениров. В ресторане подаются традиционные блюда русской кухни. По утрам сервируется шведский стол, подается сытный завтрак в разнообразных вариантах, включая континентальный, традиционный английский, азиатский, американский или вегетарианский. Недалеко от отеля расположены главные достопримечательности Владимира – Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, а также стадион «Торпедо».

«Семязино»

Гостиница «Семязино»

Гостиница «Семязино» устроит тех, кому хочется тишины и покоя. Этот небольшой отель расположен в тихом районе, в живописном месте на берегу озера Семязино, недалеко от трассы, что очень удобно для тех, кто путешествует на собственном автомобиле. Неподалеку находится торговый центр.

На этажах установлены кулеры. Водопроводная вода подается из скважины, что обеспечивает ее чистоту. В номерах имеются телевизоры с технологией Smart TV. Каждый номер оснащен ванной комнатой с душем. Многое в номерах предоставляется бесплатно:

фен;

туалетно-косметические принадлежности;

чайник;

чашки.

На ресепшен можно в любое время получить сахар, воспользоваться микроволновкой.

«Русская деревня»

Гостинично-ресторанный комплекс «Русская деревня»

Гостинично-ресторанный комплекс «Русская деревня» расположен не непосредственно во Владимире, а в 5 км от него, что порадует любителей активного отдыха на природе. Здесь для такого отдыха предоставляются все возможности:

конные прогулки летом и катание на лыжах зимой;

вольер с лесными оленями;

игра в теннис.

При отеле работает сауна, а также парные бани с обливными бочками, уличными купелями с гидромассажем и подогревом. После процедур можно приятно провести время у камина в комнате отдыха с караоке и DVD.

Оформление корпусов выдержано в традициях старинного русского деревянного зодчества. Имеется ресторан, бар, банкетный зал, детская площадка. Ряд номеров приспособлен для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Вознесенская слобода»

Парк-отель Вознесенская слобода Очень крутые беседки Вся территория очень живописна и ухожена

В историческом центре, менее, чем в 0,5 км от реки Клязьма расположился отель г. Владимира vsloboda.ru, он же «Вознесенская слобода», в котором гармонично сочетаются русские традиции и современный уровень комфорта. Номера с большими окнами обставлены мебелью в антикварном стиле, можно выбрать номер в русском или в европейском оформлении. Для VIP-отдыха предназначен гостевой дом – уютный коттедж с двумя спальнями «Люкс».

Ресторан «Круча», действующий при отеле, радует постояльцев фирменными блюдами:

щучьи котлеты в капустных листьях;

паштет из кролика с вяленой сливой;

салат «Оливье» с икрой и лососем;

филе утки с вишневым соусом;

сырное мороженое.

Ресторан «Круча»