Экскурсия на раритетной «Волге» погружает в атмосферу дворянской жизни. Посетители смогут пройтись по дому-музею Танеева, где сохранились памятники культуры 18-19 веков. Прогулка по старинному парку дополнит впечатления.
По желанию можно отправиться в современную усадьбу Доброград или музейную усадьбу Двух генералов, где местные жители хранят истории выдающихся военных. Уникальная возможность почувствовать дух времени и насладиться природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Путешествие на раритетной «Волге»
- 🏛️ Включён билет в дом-музей Танеева
- 🌳 Прогулка по старинному парку
- 🏰 Возможность выбора маршрута
- 🎶 Истории владимирских дворян
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время парки особенно красивы, а дни длинные. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учесть возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия проходит в помещении, но ретроавто добавит особый шарм поездке.
Что можно увидеть
- Дом-музей Танеева
- Усадьба Двух генералов
- Доброград
Описание экскурсии
Усадьба Танеевых в селе Маринино
- Вы услышите о судьбах местных дворянских имений — сохранившихся, утраченных, восстановленных
- С экскурсией пройдёте по дому-музею Танеевых
- Осмотрите памятник провинциальной дворянской культуры 18–19 веков, где сохранились главный дом, музыкальный павильон, храм и старинный парк
Усадьба Двух генералов (по желанию)
Побываете в имении, где в разное время жили выдающиеся военные. Их истории бережно хранят неравнодушные местные жители в небольшом музее.
Доброград (по желанию)
Оцените современную версию старинной усадьбы с аллеями, прудами и благоустроенной инфраструктурой.
Организационные детали
- Поездка проходит на раритетном автомобиле ГАЗ-24 «Волга»
- Билет с экскурсией по дому-музею Танеевых включён в стоимость
- Дополнительно (по желанию) оплачивается вход на территорию и музея усадьбы Двух генералов — 250 ₽ за чел. (есть льготы). Обратите внимание, что усадьба закрыта по воскресеньям и понедельникам
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Владимире
Аккредитованный гид по Владимирской области, культуролог, любительница истории и ретроавтомобилей.
