Увидим шедевры древнерусского зодчества во Владимире и рассмотрим белокаменные церкви и деревянные сооружения в Суздале. Побываем в резиденциях великих личностей — в Боголюбово и Александрове. Заглянем и в менее крупный городок на пути с атмосферой русской провинции — Юрьев-Польский. Проезд на скорой электричке из Москвы и обратно включён в стоимость.
Описание тура
Организационные детали
Если вам нужен 1-местный номер, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату и при наличии свободных номеров.
Проживание. В 2-, 3-местных номерах в гостинице не менее 3* или в доме с баней — по вашему желанию и возможности в конкретные даты. Санузлы в номерах (если гостиница) или на этаже (если дом). За доплату возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты).
Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание организуется в кафе и оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн (зависит от количества человек). Есть кондиционер.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Уровень сложности. Передвижение преимущественно на автомобиле. Автотур.
Программа тура по дням
Владимир и Боголюбово
Отправление с Курского вокзала в 7:07. Прибытие во Владимир — в 8:48. Общая встреча состоится на ж/д вокзале Владимира.
Начнём путешествие с обзорной экскурсии на автомобиле по городу Золотого кольца России, где сохранились шедевры древнерусского зодчества. Увидим Успенский собор, Золотые ворота и другие значимые памятники.
После обеда в кафе отправимся в Боголюбово — резиденцию князя Андрея Боголюбского. Рассмотрим построенный в 12 веке белокаменный дворец и церковь Покрова на Нерли.
Вечером заселимся в дом или гостиницу.
Суздаль
В 10:00 выезжаем в Суздаль. Сегодня познакомимся с городом-заповедником во Владимирской области, хранящим огромное количество культурных и архитектурных памятников. Вы увидите уникальные церкви, объекты деревянного зодчества, памятники истории Руси и самые значимые места города.
На обед остановимся в кафе. А ближе к вечеру заселимся в гостиницу или дом. Желающие смогут сходить в баню.
Юрьев-Польский и Александров
Завтракаем и едем дальше — в Юрьев-Польский. Побываем в основанном в 12 веке городе, главная отличительная черта которого — отсутствие природных укреплений вокруг. На пути к нему не встретим болот, лесов или больших холмов. Увидим главные достопримечательности и погрузимся в атмосферу русской провинции.
После обеда посетим Александров. Здесь писалась история Российского государства, сохранилось множество значимых памятников архитектуры. Прогуляемся по территории музея-заповедника «Александровская слобода», где находится знаменитый кремль — резиденция Ивана Грозного.
Поужинаем в кафе во Владимире. После чего отправимся на ж/д вокзал. Далее — на скором поезде в Москву (21:03-22:39).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Билеты на скорую электричку из Москвы до Владимира и обратно
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- 1-местное размещение - по запросу