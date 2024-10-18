Если вам нужен 1-местный номер, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату и при наличии свободных номеров.

Проживание. В 2-, 3-местных номерах в гостинице не менее 3* или в доме с баней — по вашему желанию и возможности в конкретные даты. Санузлы в номерах (если гостиница) или на этаже (если дом). За доплату возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты).

Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание организуется в кафе и оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн (зависит от количества человек). Есть кондиционер.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. Передвижение преимущественно на автомобиле. Автотур.