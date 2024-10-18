Автотур по городам Золотого кольца: от Владимира до Александрова

Посетить 5 городов знаменитого маршрута и увидеть памятники архитектуры Древней Руси
Приглашаем в комфортное путешествие на машине по городам Золотого кольца России.

Увидим шедевры древнерусского зодчества во Владимире и рассмотрим белокаменные церкви и деревянные сооружения в Суздале. Побываем в резиденциях великих личностей — в Боголюбово и Александрове. Заглянем и в менее крупный городок на пути с атмосферой русской провинции — Юрьев-Польский. Проезд на скорой электричке из Москвы и обратно включён в стоимость.
Автотур по городам Золотого кольца: от Владимира до Александрова
Автотур по городам Золотого кольца: от Владимира до Александрова
Автотур по городам Золотого кольца: от Владимира до Александрова
Ближайшие даты:
Время начала: 07:07

Описание тура

Организационные детали

Если вам нужен 1-местный номер, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату и при наличии свободных номеров.

Проживание. В 2-, 3-местных номерах в гостинице не менее 3* или в доме с баней — по вашему желанию и возможности в конкретные даты. Санузлы в номерах (если гостиница) или на этаже (если дом). За доплату возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты).

Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание организуется в кафе и оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн (зависит от количества человек). Есть кондиционер.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. Передвижение преимущественно на автомобиле. Автотур.

Программа тура по дням

1 день

Владимир и Боголюбово

Отправление с Курского вокзала в 7:07. Прибытие во Владимир — в 8:48. Общая встреча состоится на ж/д вокзале Владимира.

Начнём путешествие с обзорной экскурсии на автомобиле по городу Золотого кольца России, где сохранились шедевры древнерусского зодчества. Увидим Успенский собор, Золотые ворота и другие значимые памятники.

После обеда в кафе отправимся в Боголюбово — резиденцию князя Андрея Боголюбского. Рассмотрим построенный в 12 веке белокаменный дворец и церковь Покрова на Нерли.

Вечером заселимся в дом или гостиницу.

Владимир и БоголюбовоВладимир и БоголюбовоВладимир и БоголюбовоВладимир и БоголюбовоВладимир и Боголюбово
2 день

Суздаль

В 10:00 выезжаем в Суздаль. Сегодня познакомимся с городом-заповедником во Владимирской области, хранящим огромное количество культурных и архитектурных памятников. Вы увидите уникальные церкви, объекты деревянного зодчества, памятники истории Руси и самые значимые места города.

На обед остановимся в кафе. А ближе к вечеру заселимся в гостиницу или дом. Желающие смогут сходить в баню.

СуздальСуздальСуздальСуздальСуздаль
3 день

Юрьев-Польский и Александров

Завтракаем и едем дальше — в Юрьев-Польский. Побываем в основанном в 12 веке городе, главная отличительная черта которого — отсутствие природных укреплений вокруг. На пути к нему не встретим болот, лесов или больших холмов. Увидим главные достопримечательности и погрузимся в атмосферу русской провинции.

После обеда посетим Александров. Здесь писалась история Российского государства, сохранилось множество значимых памятников архитектуры. Прогуляемся по территории музея-заповедника «Александровская слобода», где находится знаменитый кремль — резиденция Ивана Грозного.

Поужинаем в кафе во Владимире. После чего отправимся на ж/д вокзал. Далее — на скором поезде в Москву (21:03-22:39).

Юрьев-Польский и АлександровЮрьев-Польский и АлександровЮрьев-Польский и АлександровЮрьев-Польский и АлександровЮрьев-Польский и АлександровЮрьев-Польский и Александров

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Билеты на скорую электричку из Москвы до Владимира и обратно
  • Все переезды по программе
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Курский вокзал, отправление поезда в 7:07 (прибытие во Владимир в 8:48)
Завершение: Москва, Курский вокзал, прибытие поезда из Владимира в 22:39
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владимира

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