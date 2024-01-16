Программа тура по дням
Встреча группы в Москве. Экскурсия по новогоднему Владимиру и обед с фольклорной программой
08:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже у лифта (табличка «Барские забавы»).
Берем с собой хорошее новогоднее настроение и отправляемся во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Обед с фольклорной программой «Рождество в русских народных традициях» (на группу от 35 человек).
Выступление фольклорного коллектива, народные поверья, песни-колядки.
Сочетание народной песни, игры на музыкальных инструментах, национальных костюмов сделают праздник волшебным и незабываемым!
Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.
Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.
Посещение экспозиции «Старый Владимир».
Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.
Размещение в гостинице.
Обзорная экскурсия по Александрову и интерактивная программа
Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление в Александров — город на северо-востоке Владимирской области, опричная резиденция Ивана Грозного.
В Александрове памятники Александровой слободы, в том числе первая в России шатровая церковь.
Обзорная экскурсия по Александровской слободе: знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня.
Интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного».
Обед.
Возвращение во Владимир в гостиницу.
Праздничный рождественский ужин (только при проживании в гостинице «Русская Деревня»).
Завершение программы. Экскурсия в Суздаль и дегустация медовухи
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке!
Потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.
Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и утолить жажду исконно русскими напитками.
После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.
Обед.
16:00 Окончание программы.
Возвращение в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице города Владимир на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/размещение
|2-местное (стандарт)
|1-местное (стандарт)
|3-местное (эконом)
|Гостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*
|24 900
|29 900
|–
|ГРК «Русская Деревня» 3*
|31 900
|39 900
|–
|Гостиница «Заря» 3*
|22 900
|26 900
|22 900
- при проживании в гостинице «Русская Деревня»:
- детям до 14 лет на доп. месте (еврораскладушка) скидка – 2500 руб.;
- детям до 14 лет на основном месте скидка – 2000 руб.
- при проживании в гостинице «Заря»:
- детям до 14 лет (на основном месте) скидка – 400 руб.
- при проживании в гостинице AMAKS «Золотое кольцо»:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) скидка – 400 руб.;
- детям до 14 лет на основной месте скидка – 400 руб.
Варианты проживания
Гостиница AMAKS «Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Этот крупнейший отель города занимает 15-этажное здание во Владимире. В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.
Все номера отеля «AMAКС Золотое кольцо» оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты. Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол». На территории открыт традиционный русский ресторан, элегантный обеденный зал и бар, оформленный в тропической тематике. В числе удобств отеля «AMAКС» комната для игр с бильярдными столами, а также боулинг и сауна. Гости могут воспользоваться банкоматом и посетить сувенирный магазин.
ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир
Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.
В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Заря» 3
Гостиница «Заря» находится в городе Владимир. Из удобств – бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.
В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.
Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
- Праздничный ужин 6 января (только при проживании в гостинице «Русская Деревня»)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Фольклорная программа (на группу от 35 человек)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание не входящее в программу (ужины и завтрак в 1-й день тура)
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
- при проживании в гостинице «Русская Деревня»:
- детям до 14 лет на доп. месте (еврораскладушка) скидка – 2500 руб.;
- детям до 14 лет на основном месте скидка – 2000 руб.
- при проживании в гостинице «Заря»:
- детям до 14 лет (на основном месте) скидка – 400 руб.
- при проживании в гостинице AMAKS «Золотое кольцо»:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) скидка – 400 руб.;
- детям до 14 лет на основной месте скидка – 400 руб.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Есть ли возрастные ограничения на данный тур?
Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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