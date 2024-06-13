Будем бродить по сказочным улочками старинных городов, наслаждаться тишиной и спокойствием за стенами древних монастырей и
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в гостинице «Амакс» 3* во Владимире, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включены 3 завтрака и 4 обеда. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Суздаль
В 07:15 вы самостоятельно отправитесь из Москвы на «Ласточке» во Владимир с Восточного вокзала. Билет включён в стоимость. В 08:58 прибудете на ж. -д. вокзал, где вас встретит гид. Познакомимся и начнём экскурсию с городка Гаврилов Посад, где вывели знаменитую на всю страну породу лошадей со звучным названием — Владимирский тяжеловоз. А ещё, говорят, именно местные купцы показали европейским, как варить хмельное пиво. Продолжим изучать историю в музее Российских национальных напитков.
Дальше поедем в Суздаль. Вас ждёт обзорная экскурсия по этому сказочному городу, где повсюду блестят на солнце купола церквей. Вы увидите святыни, построенные без единого гвоздя в музее Деревянного зодчества. Заглянем в Суздальский кремль XIII века и полюбуемся городом со смотровой площадки.
На обед отведаем наваристую деревенскую похлёбку в горшочке, с ней подадут хрустящий бочковой огурчик. Суздаль славится своими солёными огурцами!
Программа дальше зависит от того, какой пакет экскурсий вы выберете. Также вы можете погулять по городу самостоятельно.
Вариант 1. Пакет «музейный». Мы посетим грандиозный Спасо-Евфимиев мужской монастырь XIV века, осмотрим музейную экспозицию внутри и погрузимся в историю сооружения.
Вариант 2. Пакет «гастрономический». Что нам музеи — мы отправимся дегустировать 10 сортов суздальской медовухи. Стрелец укажет путь к медовым погребам, где нас уже будет ждать хлебосольная хозяйка. Она усадит за дубовые столы и под рассказы и переливы гуслей угостит медовухой. Закусывать будем печёными яблоками, мочёной рябиной и другими яствами.
К вечеру прибудем во Владимир, заселимся в отель выбранной категории и поужинаем.
Церковь Покрова на Нерли и прогулка по Владимиру
После завтрака поедем в село Боголюбово, стоящее на месте слияние рек Нерли и Клязьмы. Здесь в XII веке Андрей Боголюбский устроил княжескую резиденцию, поэтому в округе есть на что посмотреть. Мы увидим собор Рождества Богородицы и знаменитую церковь Покрова на Нерли. На экскурсии вы узнаете, как создавался один из самых красивых древнерусских храмов.
Вернёмся во Владимир и пообедаем. Сегодня вы попробуете традиционный владимирский курник. После трапезы — экскурсия по городу. Осмотрим Золотые ворота и Водонапорную башню, пройдём по Георгиевской улице, где в старину находился двор Юрия Долгорукого.
По пути нам встретятся учёный кот и художник, скульптура пожарного с действующей водокачкой, а ещё символ города — памятник Владимирской вишне. Сделаем красивые кадры со смотровых площадок: отсюда открывается вид на Клязьму и Успенский собор. Побываем у первой в городе аптеки и осмотрим памятник фармацевту. Говорят, если потереть его нос и лысину — крепкое здоровье обеспечено.
В гости нас уже ждёт Баба-яга, а на готове у неё местные настойки. После дегустации полюбуемся Успенским собором, где сохранились фрески Андрея Рублёва, и Дмитриевским собором с великолепной белокаменной резьбой.
Затем — свободное время или экскурсия за доплату.
Пакет «музейный». Посетим музей «Старый Владимир» и познакомимся с городским бытом XIX–XX веков. Здесь воссоздали интерьеры трактира, церковной лавки и даже кабинета начальника тюрьмы с решёткой из камеры Владимирского централа. В музее хрусталя осмотрим удивительные произведения искусства мастеров из Гусь-Хрустального. Или посетим действующую кузницу. Местный ремесленник проведёт для нас экскурсию, расскажет о кузнечном мастерстве, покажет инструменты и скуёт гвоздь так, как это столетиями делали наши предки.
На этом наше путешествие завершится. На автобусе отправимся в Москву и доставим вас к Ленинградскому вокзалу. За доплату возможно отправление на скоростном поезде.
Экскурсия по Мурому, посвящение в богатыри и усадьба Храповицкого
Утром позавтракаем, соберёмся у Владимирского академического театр драмы и поедем в Муром. На экскурсии по городу будем любоваться архитектурой XVIII-XIX веков. Посетим Свято-Троицкий монастырь, где покоятся мощи Петра и Февронии, покровителей православной семьи, любви и брака.
Затем побываем в Спасо-Преображенском монастыре, о котором упоминалось в «Повести временных лет» в XI веке! Покровительница святыни — Иулиания Лазаревская, защитница бедных и простых людей. В монастыре обязательно попробуем муромские калачи — они даже на гербе города изображены.
Ещё сегодня посетим Благовещенский мужской монастырь, погуляем в Окском парке и посмотрим на памятник Илье Муромцу. Дальше вас ждёт интерактивная программа. Сначала встретит нас девица-красавица с калачом, а Илья Муромец посвятит в богатыри и богатырши. Будем разгадывать хитрые загадки и перетягивать канаты: проверим и силушку богатырскую, и смекалку!
В сквере у Вознесенского храма увидим скульптуры калачника и дамы. Их создал художник по старинным фотографиями города — эти люди когда-то действительно жили в Муроме и гуляли по его улочкам.
После обеда пройдёмся по набережной, любуясь Окой и необычным вантовым мостом, получившим звание самого красивого в России. Дальше поедем в усадьбу Храповицкого в Муромцеве. Роскошный особняк напоминает скорее средневековый замок, его возвели в романском западноевропейском стиле.
Затем вернёмся в гостиницу во Владимире. Ужин за доплату.
Гусь-Хрустальный, музей и рынок хрусталя
После завтрака снова соберёмся у здания театра и отправимся в Гусь-Хрустальный. Расскажем вам историю города и её Хрустального короля, о династии купцов Мальцовых и невероятном искусстве художников по стеклу.
Посетим Музей хрусталя имени Мальцовых и подивимся невероятным работам стеклянных дел мастеров. Музей располагается в Георгиевском соборе, который теперь является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Здесь мы ещё осмотрим экспозицию с советским стеклом.
Затем отправимся на рынок хрусталя и стеклянных изделий, где можно приобрести необычные сувениры и подарки. А ещё здесь можно встретить бывших работников Гусевского хрустального завода, поговорить про местные легенды стекловаров и больше узнать об их работе.
Дальше — свободное время или экскурсия за доплату. Мы побываем на заводе стекла «Гутные промыслы», узнаем, как производят хрусталь, создают из него необыкновенные фигуры и наносят узоры.
После обеда вернёмся во Владимир, а оттуда на скоростном поезде — в Москву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 400 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Экскурсии
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида
- Трансферы по маршруту на автобусе
Что не входит в цену
- Ужины на человека - 2500 руб
- Доплата за иностранного гражданина - 400 руб
- Пакет «гастрономический» (оплата на месте) - 500 руб. (по желанию)
- Пакет «музейный» (оплата на месте) - 2900 руб. (по желанию)
- 1-местное проживание - 28 100 руб