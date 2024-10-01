08:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

09:00 Отправление в г. Владимир.

Обед в кафе города.

Владимир – один из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания: Дмитриевский собор, Золотые ворота и шедевр белокаменного зодчества – Успенский Собор.

Но лучше всего понять дух города и проникнуться его культурой позволит прогулка по старым городским улицам.

Не исключение и пешеходная Георгиевская улица во Владимире, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».



Размещение в отеле «Русская деревня 3*» г. Владимир. Номера категории «стандарт» (корпус Посадский).



В шаговой доступности от комплекса находятся главные городские достопримечательности и музеи: Успенский собор, пешеходная улица Георгиевская, крупный торговый центр, остановки общественного транспорта.

Приехав в отель, Вы всегда можете рассчитывать на радушие и заботу, уют и безупречное обслуживание, которое Вас ждет с первой минуты пребывания.

Подготовка к новогоднему банкету. Актуальная программа будет опубликована позднее.