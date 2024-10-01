Не упустите возможность провести выходные в уютной новогодней атмосфере русских городов, насладиться красотой зимнего пейзажа и побаловать себя вкусностями!
Программа тура по дням
Владимир. Новогодний банкет
08:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
09:00 Отправление в г. Владимир.
Обед в кафе города.
Владимир – один из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания: Дмитриевский собор, Золотые ворота и шедевр белокаменного зодчества – Успенский Собор.
Но лучше всего понять дух города и проникнуться его культурой позволит прогулка по старым городским улицам.
Не исключение и пешеходная Георгиевская улица во Владимире, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».
Размещение в отеле «Русская деревня 3*» г. Владимир. Номера категории «стандарт» (корпус Посадский).
В шаговой доступности от комплекса находятся главные городские достопримечательности и музеи: Успенский собор, пешеходная улица Георгиевская, крупный торговый центр, остановки общественного транспорта.
Приехав в отель, Вы всегда можете рассчитывать на радушие и заботу, уют и безупречное обслуживание, которое Вас ждет с первой минуты пребывания.
Подготовка к новогоднему банкету. Актуальная программа будет опубликована позднее.
Новогодний разгуляй с развлекательной программой и угощениями
09:00-12:00 Завтрак (шведский стол) с «Опохмелочными» вкусностями.
На ресепшен маленьких гостей ждёт добрая няня с увлекательными творческими мастер-классами.
13:00-16:00 Пикник «Опохмелочный» – бодрящая развлекательная программа с барбекю - угощениями, зажигательными танцами от народного коллектива, интерактивами от искромётного ведущего и народной дискотекой.
Гостей ждёт подарок от «Русской деревни» – «с пылу с жару»!
Свободное время.
19:00-21:00 Ужин (шведский стол)
В течение дня на территории отеля работают (по желанию, за дополнительную плату на месте):
- Банный комплекс со спа-услугами, массажистами, программами «русского парения» (по желанию, за дополнительную плату на месте, требуется предварительная запись).
- Пункт проката спортивного инвентаря: лыжи, «ватрушки», ледянки (по желанию, за дополнительную плату на месте).
- Эксклюзивная музыкально-танцевальная программа от шоу-проекта «ИванОльга» в трактире Околица с 18:00 до 23:00 (по желанию, за дополнительную плату на месте, предзаказ столиков приветствуется).
- Ночной бар «Филин» (20:00-04:00). Танцы, караоке, бильярд, кальяны (по желанию, за дополнительную плату на месте).
Суздаль. Дегустация суздальской медовухи. Завершение тура
08:00-09:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Суздаль.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю – городу-музею, где около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля.
Суздальский кремль — древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха.
По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.
Посещение Спасо-Ефимиева монастыря с концертом колокольных звонов и осмотром Спасо-Преображенского собора.
В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
Свободное время.
Обедв кафе города.
Чем на весь мир славится старинный город Суздаль? Конечно «Суздальской медовухой»!
Суздальский медоваренный завод – единственное промышленное предприятие города.
И поэтому в Суздале Вы на каждом шагу увидите этот медовый напиток, да и видов медовухи на прилавках огромное множество.
И как понять, какая же из многочисленных ее видов понравится именно Вам? Только продегустировав!
Посещение дегустационного зала «Суздальская медовуха» – дегустация медовухи разных сортов – традиционной, а также с хмелем, мятой, пряностями, хреном, липовым цветом, можжевеловыми ягодами и перцем, анисом, клевером, базиликом, шафраном, медуницей и даже почками сосны.
Во время дегустации, девушка, одетая в русскую народную одежду, расскажет вам об истории медовухи, о том, каких сортов ее делали на Руси, как пили, по сколько пили и когда.
Отъезд в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владимире.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение, категория номера
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное размещение
|Отель «Русская деревня»
|46 900
|10 500
Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номер):
- для туристов с 15 лет – не предоставляется;
- для туристов до 14 лет включительно (детское меню новогоднего банкета) – 11 250 руб.
Варианты проживания
Отель «Русская деревня»
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.
Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.
Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Новогодний банкет
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?
Предоставляется скидка на дополнительное место (3 человека в номер) для туристов до 14 лет включительно (детское меню новогоднего банкета) – 11 250 руб.