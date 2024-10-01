Новогодний тур во Владимир на 3 дня

Отпразднуйте Новый год в городе с богатой историей – во Владимире! Вас ждет новогодний банкет, основные достопримечательности Владимира и Суздали, развлекательная программа с барбекю, мастер-классы для детей, а также дегустация суздальской медовухи.

Не упустите возможность провести выходные в уютной новогодней атмосфере русских городов, насладиться красотой зимнего пейзажа и побаловать себя вкусностями!
5
3 отзыва
Новогодний тур во Владимир на 3 дня
Новогодний тур во Владимир на 3 дня
Новогодний тур во Владимир на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Владимир. Новогодний банкет

08:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

09:00 Отправление в г. Владимир.

Обед в кафе города.

Владимир – один из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания: Дмитриевский собор, Золотые ворота и шедевр белокаменного зодчества – Успенский Собор.

Но лучше всего понять дух города и проникнуться его культурой позволит прогулка по старым городским улицам.

Не исключение и пешеходная Георгиевская улица во Владимире, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».

Размещение в отеле «Русская деревня 3*» г. Владимир. Номера категории «стандарт» (корпус Посадский).

В шаговой доступности от комплекса находятся главные городские достопримечательности и музеи: Успенский собор, пешеходная улица Георгиевская, крупный торговый центр, остановки общественного транспорта.

Приехав в отель, Вы всегда можете рассчитывать на радушие и заботу, уют и безупречное обслуживание, которое Вас ждет с первой минуты пребывания.

Подготовка к новогоднему банкету. Актуальная программа будет опубликована позднее.

Владимир. Новогодний банкетВладимир. Новогодний банкетВладимир. Новогодний банкетВладимир. Новогодний банкетВладимир. Новогодний банкетВладимир. Новогодний банкет
2 день

Новогодний разгуляй с развлекательной программой и угощениями

09:00-12:00 Завтрак (шведский стол) с «Опохмелочными» вкусностями.

На ресепшен маленьких гостей ждёт добрая няня с увлекательными творческими мастер-классами.

13:00-16:00 Пикник «Опохмелочный» – бодрящая развлекательная программа с барбекю - угощениями, зажигательными танцами от народного коллектива, интерактивами от искромётного ведущего и народной дискотекой.

Гостей ждёт подарок от «Русской деревни» – «с пылу с жару»!

Свободное время.

19:00-21:00 Ужин (шведский стол)

В течение дня на территории отеля работают (по желанию, за дополнительную плату на месте):

  • Банный комплекс со спа-услугами, массажистами, программами «русского парения» (по желанию, за дополнительную плату на месте, требуется предварительная запись).
  • Пункт проката спортивного инвентаря: лыжи, «ватрушки», ледянки (по желанию, за дополнительную плату на месте).
  • Эксклюзивная музыкально-танцевальная программа от шоу-проекта «ИванОльга» в трактире Околица с 18:00 до 23:00 (по желанию, за дополнительную плату на месте, предзаказ столиков приветствуется).
  • Ночной бар «Филин» (20:00-04:00). Танцы, караоке, бильярд, кальяны (по желанию, за дополнительную плату на месте).
Новогодний разгуляй с развлекательной программой и угощениямиНовогодний разгуляй с развлекательной программой и угощениямиНовогодний разгуляй с развлекательной программой и угощениямиНовогодний разгуляй с развлекательной программой и угощениями
3 день

Суздаль. Дегустация суздальской медовухи. Завершение тура

08:00-09:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Суздаль.

Обзорная экскурсия по г. Суздалю – городу-музею, где около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.

Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля.

Суздальский кремль — древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха.

По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.

Посещение Спасо-Ефимиева монастыря с концертом колокольных звонов и осмотром Спасо-Преображенского собора.

В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.

Свободное время.

Обедв кафе города.

Чем на весь мир славится старинный город Суздаль? Конечно «Суздальской медовухой»!

Суздальский медоваренный завод – единственное промышленное предприятие города.

И поэтому в Суздале Вы на каждом шагу увидите этот медовый напиток, да и видов медовухи на прилавках огромное множество.

И как понять, какая же из многочисленных ее видов понравится именно Вам? Только продегустировав!

Посещение дегустационного зала «Суздальская медовуха» – дегустация медовухи разных сортов – традиционной, а также с хмелем, мятой, пряностями, хреном, липовым цветом, можжевеловыми ягодами и перцем, анисом, клевером, базиликом, шафраном, медуницей и даже почками сосны.

Во время дегустации, девушка, одетая в русскую народную одежду, расскажет вам об истории медовухи, о том, каких сортов ее делали на Руси, как пили, по сколько пили и когда.

Отъезд в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Суздаль. Дегустация суздальской медовухи. Завершение тураСуздаль. Дегустация суздальской медовухи. Завершение тураСуздаль. Дегустация суздальской медовухи. Завершение тураСуздаль. Дегустация суздальской медовухи. Завершение тураСуздаль. Дегустация суздальской медовухи. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице во Владимире.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

Размещение, категория номераДвухместноеДоп. плата за одноместное размещение
Отель «Русская деревня»46 900 10 500

Выбор места в автобусе – 1 470 руб.

Скидка на дополнительное место (3 человека в номер):

  • для туристов с 15 лет – не предоставляется;
  • для туристов до 14 лет включительно (детское меню новогоднего банкета) – 11 250 руб.

Варианты проживания

Отель «Русская деревня»

2 ночи

Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.

К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.

В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.

Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.

Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Новогодний банкет
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?

Предоставляется скидка на дополнительное место (3 человека в номер) для туристов до 14 лет включительно (детское меню новогоднего банкета) – 11 250 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
1 окт 2024
Нас сопровождала экскурсовод Жанна Фёдоровна. Очень позитивный человек и с юмором! Все было организовано на Высшем уровне! Спааааасибо!!!
И
1 окт 2024
Работала с о мной менеджер Алина Муляр. Очень внимательно подошла к моим пожеланиям, всё учла и я и моя семья остались очень довольны.
А
29 сен 2024
Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам, водителю автобуса. Особенно старшей группы Ксении, которая всегда была рядом, готовая прийти на помощь и очень интересно рассказывала. Спасибо!
Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,

Тур входит в следующие категории Владимира

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