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Развлечения во Владивостоке

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» во Владивостоке, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Зоопарк Садгород + океанариум + музей авто-мото старины
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Зоопарк Садгород + океанариум + музей авто-мото старины
Индивидуальная экскурсия во Владивостоке: океанариум с дельфинами, музей авто-мото старины и зоопарк Садгород с пикником у озера. Незабываемые впечатления
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по острову Русский с посещением Океанариума
На автобусе
6 часов
8 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по острову Русский с посещением Океанариума
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
2600 ₽ за человека
Посещение Океанариума и Ворошиловской батареи на о. Русский
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Посещение Океанариума и Ворошиловской батареи на о. Русский
Начало: Индивидуально оговариваем для Всех
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Океанариум и фотопрогулка по набережной центра отдыха Новик
Пешая
4 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Океанариум и фотопрогулка по набережной центра отдыха Новик
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
25 июл в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Остров Русский и Приморский океанариум - на автобусе из Владивостока
На автобусе
6 часов
Групповая
Остров Русский и Приморский океанариум - на автобусе из Владивостока
Пересечь пролив, заглянуть в прошлое и сфотографировать морских обитателей
Начало: На Площади Борцов Революции
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
2600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Зоопарк Садгород + океанариум + музей авто-мото старины
  2. Обзорная экскурсия по острову Русский с посещением Океанариума
  3. Посещение Океанариума и Ворошиловской батареи на о. Русский
  4. Океанариум и фотопрогулка по набережной центра отдыха Новик
  5. Остров Русский и Приморский океанариум - на автобусе из Владивостока
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Остров Аскольд
  9. Кравцовские водопады
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2600 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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